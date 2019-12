CLIP: Cháy lớn trong phim trường ở TP HCM

Khoảng 18 giờ ngày 28-12, lửa bùng phát từ một phim trường ở địa chỉ 424/17 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Do trong phim trường có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khói tỏa ra mù mịt.



Ngọn lửa từ phim trường khiến người đi đường lo lắng

Nhận tin báo cháy lúc 18 giờ 30 phút, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Nhà Bè lập tức triển khai đến hiện trường. Sau đó, Công an quận 7 và Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 (Công an TP HCM) có mặt tăng cường.



Hỏa hoạn trong phim trường ở huyện Nhà Bè, TP HCM

Các đơn vị huy động 11 phương tiện, thiết bị đến hiện trường xử lý đám cháy. Hiện cơ quan chức năng đã khống chế thành công đám cháy. Hiện trường vụ hỏa hoạn được phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, thống kê thiệt hại.

Theo người dân sinh sống gần nơi hỏa hoạn, họ nghe nhiều tiếng nổ từ phim trường khi vụ hỏa hoạn xảy ra.