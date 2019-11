Chuyện tình của cô gái yêu phải chàng trai có "chứng nhận" hộ nghèo: Hết lòng, hết dạ nhưng vẫn bị đòi chia tay chỉ vì lý do trời ơi đất hỡi

Có 1001 lý do khiến các cặp đôi chia tay mà đạo diễn của các bộ phim tình cảm có thể tham khảo. Người ta khi đến với nhau thường bỏ qua hết các tật xấu của đối phương hoặc có lẽ chưa nhận ra rồi tuyên bố yêu không lý do. Nhưng đến một thời điểm nào đó, nhanh là 2-3 tuần, lâu là 2-3 năm, một trong hai muốn chia tay. Để rồi mỗi lần như vậy lại có thêm một lý do chia tay "củ chuối" ra đời.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thêm một lý do chia tay khiến dân mạng phải xôn xao bàn luận bởi chẳng biết "nên cười hay nên khóc". Theo lời kể, cô gái sau 3 năm yêu nhau với bạn trai cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Gia đình hai bên cũng không phải có bề thế hay gia tài gì lớn, cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ đúng nghĩa là gia đình viên chức sáng đi tối về.

Thế nhưng một biến cố nhỏ ập đến khiến cô nàng này đã phải thay đổi suy nghĩ về cuộc hôn nhân "đáng mơ ước" kia. Trong bài chia sẻ trên một diễn đàn, cô nàng bộc bạch: "Em và anh ấy yêu nhau được 3 năm, anh ấy hơn 3 tuổi. Cả 2 đã và đang tính đến chuyện hôn nhân. Gia đình anh không được khá giả lắm, anh ấy cũng là nhân viên văn phòng bình thường nhưng em không coi đó là vấn đề. Anh không có thói hư tật xấu gì, không chơi bời nghiện hút hay gái gú nhậu nhẹt. Nếu lấy nhau thì đúng nghĩa theo kiểu gia đình viên chức sáng đi tối về. Nhưng vừa rồi trải qua biến cố mới thấy khoảng cách lớn quá.

Bộ phận chỗ anh làm việc bị giải thể. Anh thất nghiệp hơn 5 tháng nhưng không biết viết CV xin việc online, cũng không biết cách trình bày văn bản để hộp hồ sơ trực tiếp. Em bày cho anh ấy không tiếp thu nổi nên em lại lóc cóc làm 1 mình. Apply mấy công ty đều không được vì làm nhân viên sản xuất trực tiếp anh ấy không chịu, mà làm quản lý thì đã có kinh nghiệm gì đâu, ai họ tuyển được. Em hỏi mấy chỗ bạn bè đi học nghề lấy 1 việc thợ sửa xe máy sau 2 đứa mở tiệm thì anh kêu là làm văn phòng quen rồi không ai đi làm mấy việc chân tay.

Đỉnh điểm là em có bàn chuyện góp tiền sửa sang lại nhà để sau này cưới 2 đứa về ở có phòng riêng, con cái sinh hoạt đỡ bất tiện (vì nhà anh ấy là hộ nghèo). Vay mượn cũng được lấy nhau về cùng làm để trả nợ. Anh gạt đi vì lý do, giữ hộ nghèo để được tiền nhà nước hỗ trợ. Đến lúc này em không thể chịu nổi nên cãi nhau. Anh nói: 'Phụ nữ lấy chồng phải theo nhà chồng, em sướng quen rồi nên đòi hỏi'.

Mà em nào có đòi gì cho riêng mình, WC vẫn dùng loại rắc gio bếp, chỗ tắm rửa vẫn chỉ dùng loại quây bạt. Đến những nhu cầu tối thiểu cũng không đáp ứng được. Em nói với anh ấy là cần suy nghĩ lại mối quan hệ này nếu như anh không thay đổi tư duy. Anh chửi em thậm tệ, mắng em là trở mặt này nọ trong khi em vẫn 1 lòng 1 dạ. Mọi người có cách nào để anh ấy thay đổi không chứ em thấy mệt mỏi quá rồi".

Chiếc phòng tắm huyền thoại mà anh chàng kia muốn giữ lại.

Chiếc nhà vệ sinh mà anh chàng nhất định giữ lại để được giữ nguyên hộ nghèo?!

Có lẽ những mâu thuẫn trong việc bất đồng quan điểm giữa các cặp đôi là chuyện thường xảy ra, nhất là khi cả hai đang có ý định tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, trường hợp bạn trai ki bo và keo kiệt thế này thì rất hiếm khi nhận được lời khuyên tích cực từ cộng đồng mạng. Nếu có đưa ra lời khuyên thì chính cô gái phải là người tự mình quyết định, sướng hay khổ thì cũng đều là ở sự lựa chọn lần này. Thậm chí, rất nhiều ý kiến khuyên cô gái này nên chia tay ngay và luôn, bởi không hẳn tiết kiệm là không tốt nhưng ngay cả những vấn đề căn bản để xây dựng tổ ấm mà anh chàng này cũng không làm được thì ai có thể đứng ra đảm bảo tương lai của gia đình được trọn vẹn?

Thành viên T.Y bình luận: "Phụ nữ lấy chồng như chơi canh bạc, nếu đủ bản lĩnh thì sẽ lựa chọn được người xứng đáng dắt mình vào lễ đường, còn không thì phải trải nghiệm qua rồi mới thấy người mang danh là chồng hiện tại có thực sự hợp hay không. Chị đã từng trải qua, nên chị khuyên em hãy từ bỏ, sớm còn hơn muộn em ạ".

"Mình thấy chẳng có lý do gì để bạn phải nghe anh ta xúc phạm nhất là khi chua phải là vợ chồng. Hơn nữa, anh ta không lo được kinh tế, đã nghèo còn sĩ diện, lấy về bạn chỉ khổ thôi", một người khác bình luận.

Còn số đông thì cho rằng, cả 2 nếu muốn tiến đến hôn nhân thì nên ngồi lại nói chuyện, còn may hay rủi thì cũng đều tùy vào quyết định của cô nàng này mà thôi!

Thiết nghĩ, trong chuyện tình cảm, nếu như tìm được một người có thể cùng đi với mình đến cuối con đường thì là điều hạnh phúc và mãn nguyện nhất đối với những đôi yêu nhau. Để tiến tới hôn nhân, các cặp đôi đã phải vượt qua bao trở ngại, rào cản và cả những bất đồng quan điểm để có thể tìm thấy tiếng nói chung, từ đó họ mới đủ niềm tin xây dựng tổ ẩm, hạnh phúc gia đình. Vậy nên, nếu đủ yêu, đủ tin thì mọi bất đồng đều có thể giải quyết theo thời gian.