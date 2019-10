Chuyện khó tin về kiêng cữ: Ở chung cư vẫn hồn nhiên quạt than nghi ngút xông hơ vùng kín sau sinh

Vẫn biết rằng sau khi sinh, cơ thể người phụ nữ như trải qua một cuộc "lột xác" nên việc giữ gìn sức khỏe, kiêng cữ là cần thiết, tuy nhiên trong thời đại ngày nay, vẫn có những mẹ kiêng cữ thái quá khiến nhiều người cảm thấy khó tin, tưởng như là chuyện đùa. Chẳng hạn như chuyện người mẹ 21 ngày không gội đầu, kiêng đánh răng, hay mới đây nhất là bà mẹ xông hơ vùng kín sau sinh bằng than, bất chấp nhà ở chung cư, khói than có thể gây ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào.

Chiếc ghế xông hơ "truyền thuyết" của bà mẹ T.T.

Theo bà mẹ T.T này chia sẻ, đây là ngày kiêng cữ thứ 25 và cũng là 25 ngày thực hiện xông hơ vùng kín bằng than: "Xông hơi rồi đến xông khói. Mẹ chồng và chồng thiết kế cho chiếc ghế gọi là 'ghế nướng cu', mẹ ruột thì ngồi quạt quạt, thổi thổi. Cữ ngày thứ 25, còn 5 ngày nữa, dài đằng đẵng!". Cùng với đó, bà mẹ này cũng chia sẻ hình ảnh chiếc ghế tự chế để ngồi xông hơ vùng kín với chậu than còn đỏ lửa ở phía bên dưới, đặt ngay trên sàn nhà.

Không chỉ khiến nhiều mẹ bỉm sữa "mắt tròn mắt dẹt" ngạc nhiên vì thời nay mà vẫn duy trì kiêng cữ bằng cách xông hơ vùng kín với than củi, bà mẹ này còn khiến nhiều người không nói nên lời khi chia sẻ đang ở cữ trong nhà chung cư và việc quạt than để xông hơ thực hiện ngay trong nhà: "Nhà chung cư, mặt tiền nên khói bay nghi ngút ra đường. Vừa ngồi xông, vừa nghe tiếng người xì xào. Tiếng xe cấp cứu mà cứ ngỡ tiếng xe cứu hỏa đến nhà".

Quan niệm nằm than, xông hơ vùng kín bằng than phổ biến ở một số tỉnh miền Trung (Ảnh minh họa).

Nguy cơ ngạt thở, tử vong vì xông hơ bằng than

Nằm than sau sinh là phong tục phổ biến ở các tỉnh miền Trung, miền Nam. Theo quan niệm trước đây, khi sinh, sản phụ mất một lượng máu lớn nên cơ thể lạnh hơn. Do đó sản phụ cần nằm than để cơ thể ấm lại, máu huyết lưu thông, tuần hoàn máu tốt hơn.

Còn việc xông hơ sẽ giúp sản phụ mau lành vết thương và se khít vùng kín. Tuy nhiên, thói quen phổ biến hiện nay là xông hơ bằng muối, bằng lá trầu không hay các loại thảo dược...

Chính vì vậy, ngay sau khi bà mẹ này chia sẻ cách kiêng cữ của mình, hội bỉm sữa đã nháo nhào bình luận. Bà mẹ C.N cho biết: "Nhiều mẹ còn suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu quá. Xông thì có thể thi thoảng xông vài lần bằng hơi nước, còn hơ than thật sự không có tác dụng gì hết, nóng làm phỏng rộp da, nguy hiểm nhất là hít phải khói nhiều còn gây suy hô hấp cho cả mẹ lẫn con. Lợi đâu chả thấy mà hại thì có thừa. Mong sao các mẹ hãy là người thông thái để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cả các con nữa".

Ngoài chỉ ra nguy hại như trên, có mẹ còn cảnh báo mình từng bị bỏng bẹn vì kiểu xông hơ này. Đồng thời đa số các mẹ đều nhắn nhủ rằng thời nay không nên xông hơ bằng hình thức này nữa.

Các chuyên gia y tế đều thống nhất quan điểm cho rằng nằm than, xông hơ vùng kín bằng than là một trong những thói quen sai lầm nghiêm trọng, có thể dẫn đến nguy cơ cao nhất là tử vong vì những lý do sau:

- Than khi đốt cháy sinh ra khí CO2. Đây là khí độc không tốt cho mẹ, đặc biệt là con nhỏ. Hệ hô hấp của bé còn yếu mà lại được đặt trong căn phòng ngập tràn CO2 sẽ khiến bé hít thở khó khăn, có trường hợp dẫn tới ngạt thở tử vong. CO2 cũng khiến cho bé mắc các bệnh về phổi sau này.

- Nhiệt độ của bếp than không phải lúc nào cũng giống nhau. Có lúc nóng hừng hực, có lúc tắt ngấm. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cơ thể yếu và mệt mỏi hơn.

- Lửa than bén lên giường, lên nệm có thể làm bỏng trẻ sơ sinh.

- Nằm than còn khiến không khí trong phòng bí bách, nguyên nhân khiến cả mẹ và con bị nổi mẩn đỏ.

- Phòng bà đẻ ngày nay chủ yếu là phòng kín, có điều hòa, xông bằng than khiến CO2 không thoát ra ngoài, nguy cơ dẫn tới ngạt thở.