Chuyện khó tin ở "Lựa chọn của trái tim": Việt Kiều Canada dắt người yêu cũ đi tìm người yêu mới

Ghế nóng của chương trình truyền hình Lựa chọn của trái tim tập 24 do chàng Việt kiều Canada Nguyễn Ngọc Quang (35 tuổi, Mặt nạ yêu quái) độc chiếm. Ngọc Quang tự giới thiệu anh là nhà sáng lập ra hãng quần áo thể thao tại Canada, là vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Đồng thời Ngọc Quang cũng chia sẻ rằng anh sở hữu nhiều tài lẻ khác như nhảy, boxing, võ kungfu.

Thành công ở Canada là vậy, nhưng tiếng gọi từ quê hướng đã khiến Ngọc Quang quyết định trở về Việt Nam. Ngọc Quang cho biết những năm tháng sống ở nơi đất khách quê người, anh đã có đam mê rất lớn với ẩm thực quê hương, anh luôn tìm cách tiếp cận với văn hóa ẩm thực Việt Nam thông qua các trang mạng xã hội. Và lần về Việt Nam này, Ngọc Quang hi vọng có thể được thưởng thức nhiều món ăn Việt đặc biệt là món bánh tráng nướng.

Câu chuyện tình trường của anh chàng cũng rất "khác người". Trải qua 3 mối tình nhưng sâu đậm nhất là mối tình thứ 2. Ngọc Quang chia sẻ, dù 2 người người đã chia tay nhưng anh vẫn quan hệ rất tốt với gia đình bạn gái cũ. Thậm chí trong lần hẹn hò đặc biệt này anh sẽ dẫn người yêu cũ đi cùng để làm "quân sư" giúp.

Ngọc Quang.

Những chuyện tình đã qua có vui có buồn, có tốt có xấu nhưng vẫn không đủ chữ duyên để đến được cái đích cuối cùng của hạnh phúc. Tham gia Lựa chọn của trái tim lần này, Ngọc Quang hi vọng có thể gặp được một cô gái có tấm lòng tốt, vui vẻ, thích đùa và hiểu người yêu.

3 cô gái hẹn hò cùng Ngọc Quang lần lượt là: Trà My (mặt nạ Người chì, 20 tuổi, người mẫu, kinh doanh online tại Vũng Tàu); Thanh Vy (mặt nạ Người đẹp Đầu trọc, 23 tuổi, kinh doanh ẩm thực, đến từ Cà Mau) và Diễm Hằng (mặt nạ Bà lão; 28 tuổi, kinh doanh, đến từ TP.HCM).

Ngọc Quang đưa người yêu cũ lên truyền hình giúp mình tìm bạn gái mới.

Trong đó, Trà My là cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát và sở hữu chiều cao 1m72 khá lý tưởng. Trước khi đến với Lựa chọn của trái tim, Trà My đã trải qua 3 mối tình, trong đó tình yêu đầu mang lại cho cô nhiều cảm xúc nhất. Sau khi chia tay tình yêu đầu, Trà My có tìm hiểu thêm những mối tình sau đó nhưng không đi đến đâu cả. Hiện tại cô chỉ mong tìm được người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế, có chí hướng, tự lập, cao 1m74 trở lên.

Còn Thanh Vy là cô gái hiện đại, giỏi nữ công gia chánh, mạnh mẽ, độc lập nhưng lại không may mắn trong tình yêu. Người cô yêu thương nhất đã bỏ cô lại chơ vơ giữa cuộc đời và biến mất không một lời từ biệt. Mãi sau này cô mới biết, người đàn ông đó ra nước ngoài và đã có vợ con.

Trà My.

Thanh Vy.

Những mối tình sau đó, sự cản trở của gia đình bạn trai cũng khiến tình yêu của Thanh Vy đứt gánh. Phải chăng thân phận cô nàng đặc biệt nên mới lận đận đến vậy? Theo tiết lộ từ NSX, tập 24 Lựa chọn của trái tim tuần này sẽ có sự tham gia của một nhân vật đặc biệt trong giới LGBT. Liệu có phải là Thanh Vy không? Bí mật sẽ được tiết lộ ngay khi chương trình lên sóng.

Cô gái cuối cùng - Diễm Hằng là người trầm tính, ít nói và có năng khiếu vẽ. Trải qua 5 mối tình và yêu sâu đậm nên khi chia tay, Diễm Hằng chịu vô vàn đau khổ bởi sự xuất hiện của người thứ 3. Giờ đây, Diễm Hằng mong muốn tìm được một người bạn trai cao 1m70, chững chạc, điềm đạm và đừng cộc cằn.