Chuyện hi hữu: Ăn hỏi 13 tráp cùng phong bì 10 triệu, chú rể vẫn bị nhà gái đuổi thẳng cổ vì lý do "đau hơn hoạn"

Câu chuyện đau lòng nhất "tháng cô hồn" phải gọi tên anh chàng chú rể bất hạnh này. Nhưng nghe xong chưa biết thật giả ra sao, dân tình chỉ thi nhau "nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ".

Sự cố đám cưới, câu chuyện mùa cưới và hàng ngàn những việc nghe như đùa mà lại là thật xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế mới các cụ mới có câu: "Người tính không bằng trời tính, gieo gió ắt gặp bão".

Mới đây, cô gái trẻ lên 1 diễn đàn chia sẻ câu chuyện của mình, cực kì éo le và bi đát. Mặc dù chuyện đã xảy ra được 1 tháng nhưng vì có "biến" mới nên cô rất khó xử và muốn xin sự tư vấn của cộng đồng mạng.

"Em năm nay 22 tuổi, chỉ mới 22 thôi nhé vậy mà mang tiếng 1 đời chồng rồi các chị ạ. Kể ra thì nhục lắm, em tưởng như chết đi sống lại cho đến hôm nay thằng chồng mất nết của em nó tiếp tục lạy lục xin lỗi.

Bài đăng của cô vợ bất hạnh trên 1 diễn đàn

Nói có khi chả ai tin, chuyện của em thì dài lắm nhưng em sẽ tóm gọn như sau:

2 đứa bọn em yêu nhau được 3 năm rồi mới cưới. Nói chung là 'nẫu' lắm rồi chứ không phải là ngày 1 ngày 2 nên tính nó thế nào em hiểu hết. Nó hơn em 2 tuổi, thu nhập ổn định, nhà kinh tế khá, phải mỗi cái tội bố mẹ nó bỏ nhau vì bố nó đi với gái. Vì thế mà mẹ em cứ sợ nó giống bố nó, bắt em nghĩ kĩ rồi hãy cưới. Thế mà không ngờ...

Chẳng biết đi xem ngày thế nào bảo tuổi em với tuổi nó chỉ có tháng 6 mới cưới được, đúng đợt nắng nhất, em đành phải chịu, ai bảo máu lấy chồng quá. Nó chiều em lắm, mua sắm các thứ đều theo ý em. Lẽ ra em thấy các nhà lễ ăn hỏi là mẹ chồng sẽ đi đặt nhưng nhà em bọn em được tự quyết nên hoành tráng lắm. Mà chính vì hoành tráng mà giờ mới nhục nhất làng.

Hôm nay đúng tròn 26 ngày sau ăn hỏi em đây. Đoạn kinh dị nhất của ngày hôm ấy chính là sự xuất hiện của ông cậu em ở cách nhà em 30km về ăn cưới cháu. Gần giờ nhà trai đến thì ông ấy hớt hải gọi riêng bố mẹ và em vào phòng thông báo 1 tin. 'Thằng chồng mày làm cho con bé gần nhà cậu chửa to tướng, mẹ nó mới biết, đang định làm um lên kia kìa', có chết em cũng không quên được câu ấy.

Cả nhà em không tin cho đến khi xem ảnh con bé đó và ảnh chồng em vừa đến gặp nó sáng nay, chắc để thương lượng. May sao ngồi hàng nước chuyện trò thế nào mà cậu em lại biết được, đúng là ý trời.

Nghe nói con bé kia chửa 5 tháng rồi, định giấu nhưng bị phát hiện, mẹ nó đang đòi làm um lên để đòi quyền lợi cho con. Nghĩ đến ngày cưới mà em toát cả mồ hôi. Không cần suy nghĩ gì nữa mẹ em gọi điện thẳng cho nhà trai bảo đừng đến, hoãn ăn hỏi.

Ảnh minh họa

Chồng em hoảng hốt tức tốc phi đến để hỏi lý do thì bố em đuổi thẳng cổ, cả nhà náo loạn cả lên, may mà hôm ấy không mời nhiều người và mới chỉ là ăn hỏi. Từ hôm đấy đến nay nó cứ lên nhà em suốt, em ức quá mà không biết làm thế nào. Nó bảo chẳng may con bé kia có bầu chứ không chủ phản bội em. Tin nhắn của nó hôm nay đây, mọi người tư vấn cho em với".

Đúng là chuyện thật như đùa, 1 loạt bằng chứng mà cô gái trong câu chuyện trên đưa ra thì có lẽ đây không phải là bài câu like. Có lẽ không mấy ai tưởng tượng được bản thân sẽ rơi vào những tình cảnh éo le ngỡ chỉ có trong phim. Khó xử nhất là khi anh chàng kia giải thích mọi chuyện và vẫn kiên nhẫn xin lỗi, nghiêm túc muốn cưới cô làm vợ.

Không biết lý do anh ta nói có thật không nhưng rất nhiều người khuyên cô gái không nên tha thứ. Dù có là sự cố sau "tình 1 đêm" thì phụ nữ cũng không xứng đáng phải gánh chịu sai lầm của người khác. Có thể anh ta vẫn còn yêu nhưng hôn nhân đâu phải chuyện của riêng 2 người, nhất là khi anh ta đã có 1 đứa con ngoài giá thú. Nên là, với những trường hợp như này, hãy an ủi mình, trong cái rủi lại có cái may. Đừng vì tiếc nuối chút quá khứ đã xa mà để ảnh hưởng tới tương lai tươi đẹp.