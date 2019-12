Chuyên gia làm rõ lời đồn ăn vỏ chuối có thể giảm cân

Chuối là loại quả rất phổ biến và chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Chúng cung cấp 12% lượng kali, 20% vitamin C và B6 các chuyên gia khuyến nghị hấp thụ mỗi ngày. Hơn nữa, mỗi một quả chuối cũng mang lại một lượng lớn chất xơ (3g). Tinh bột kháng trong loại thực phẩm này giúp ngăn ngừa cảm giác thèm ăn tự nhiên và hỗ trợ giảm cân.

Thông thường, mọi người có xu hướng tách vỏ chuối và ăn trực tiếp, làm ly sinh tố, thêm vào các món nướng hoặc cắt lát để dùng kèm với bột yến mạch. Tuy nhiên, công bố gần đây của một chuyên gia dinh dưỡng khiến không ít người nghi ngờ về loại quả này.



Vỏ chuối có thực sự tốt cho sức khỏe?

Gần đây, Susie Burrell, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu ở Úc kiêm tác giả của cuốn sách Lose Weight Fast and Losing the Last 5 Kilos lại ca ngợi những lợi ích của việc ăn vỏ chuối. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Úc này: “Phần vỏ cũng có thể giúp bạn giảm cân, tăng cường chất lượng giấc ngủ và thậm chí làm sáng da. Cụ thể, hàm lượng chất xơ sẽ tăng ít nhất 10%, vitamin B6 và vitamin C là 20% khi ăn vỏ chuối”. Đồng thời, lượng kali và magiê được cơ thể hấp thụ cũng tăng đáng kể.

Vitamin B6 rất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe da, trong khi magiê đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường cả chất lượng và thời gian ngủ. Kali giúp bảo vệ tim và vitamin C có công dụng chống lại các gốc tự do, tăng cường tâm trạng bằng cách hạn chế sản sinh hormone gây căng thẳng.

Hơn nữa, màu vỏ chuối cũng tạo nên sự khác biệt về mặt dinh dưỡng. Vỏ chuối xanh vừa giàu axit amin tryptophan giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ vừa sở hữu nhiều tinh bột kháng có lợi cho sức khỏe đường ruột. Trong khi đó, một quả chuối chín với vỏ vàng lại cung cấp nhiều chất chống oxy hóa cao có tác dụng chống ung thư mạnh mẽ.

Trên thực tế, tuyên bố của chuyên gia người Úc này không hoàn toàn vô căn cứ. Một nghiên cứu vào năm 2016 được công bố trên Tạp chí Miễn dịch học đã khẳng định, vỏ chuối rất giàu chất xơ, kali và chất béo không bão hòa đa. Theo một nghiên cứu khác vào năm 2011 trên Tạp chí Công nghệ Sinh-Hóa học, vỏ chuối xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với quả chín.

Vấn đề gây tranh cãi

Dù trong thực tế có thể ăn vỏ chuối nhưng một số chuyên gia khác lại khuyên mọi người không nên làm như vậy. Theo Megan Meyer, nhà khoa học về dinh dưỡng miễn dịch tại Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế (IFIC): “Dù vỏ chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng, bạn không nhất thiết phải tiêu thụ chúng để đạt được lợi ích này. Thay vào đó, tăng cường lượng chuối tiêu thụ vừa đơn giản lại vừa đem lại hiệu quả y hệt”.

Hơn nữa, dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hiện đang chứa hơn 275.000 thông tin về các loại thực phẩm, lại không có thông tin về vỏ chuối. Điều này chứng tỏ hàm lượng dinh dưỡng, bao gồm cả lượng calo thực tế trong loại vỏ này là không rõ ràng.

Dan Koeppel, nhà báo kiêm tác giả của cuốn sách Banana: the Fate of the Fruit that Changed the World cũng hoài nghi về tuyên bố của chuyên gia Susie. Nhà báo này cho biết: “Tôi đã nghiên cứu về chuối gần 15 năm, đi đến mọi châu lục trồng được chuối nhưng tôi chưa thấy ai ăn vỏ chuối bao giờ”.

Cynthia Sass, chuyên gia dinh dưỡng tại New York cho biết, vỏ chuối có thể giúp giảm cân là điều chưa được chứng minh. Dù chất xơ trong vỏ có khả năng hạn chế cảm giác thèm ăn và chứa ít calo, tiêu thụ phần thịt chuối vẫn tốt hơn. Vì vậy, bạn không nhất thiết phải cố gắng kết hợp chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nếu muốn ăn vỏ chuối, hãy chế biến kỹ

Nếu vẫn có ý định thử biện pháp này để giảm cân, chuyên gia Sass khuyên, bạn nên mua chuối có nguồn gốc, rửa sạch để tránh dư lượng thuốc trừ sâu kèm với bụi bẩn, vi khuẩn và các thành phần khác.

Chuyên gia Susie cho biết, thay vì ăn trực tiếp, bạn nên nấu để làm mềm vỏ chuối trước. Việc làm này sẽ phá vỡ một số thành tế bào trong vỏ, từ đó giúp các chất dinh dưỡng dễ hấp thụ hơn.

(Nguồn: Health)