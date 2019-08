Chuyến đi chơi đầu tiên của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau cưới không phải trăng mật mà lại phục vụ mục đích khác

"Doanh nhân phố núi" Cường Đô la vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đi du lịch bên vợ mới cưới Đàm Thu Trang và con trai cưng Subeo. Đáng chú ý, đây là chuyến đi chơi thân mật đầu tiên của cặp đôi sau đám cưới vào nửa tháng trước.

Điều đặc biệt, không phục vụ mục đích tận hưởng kỳ trăng mật, chuyến đi này được vợ chồng Cường Đô la tổ chức để cậu bé Subeo có thể trải nghiệm một kỳ nghỉ hè bên bố trước khi bước vào năm học mới.

Cường Đô la chia sẻ: "His summer trip before he getting back to school" (Tạm dịch: Chuyến đi chơi mùa hè của con trước khi trở lại trường học).

Có thể thấy, dù là trước hôn lễ hay sau khi kết hôn, Subeo cũng không hề vắng mặt bên bố. Cậu liên tục trải qua những chuyến đi chơi xa bên bố Cường Đô la và mẹ kế Đàm Thu Trang. Sự gắn kết của cả ba khiến fan hâm mộ không khỏi thích thú, ngưỡng mộ.

Sau hôn lễ trong mơ, Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng không vội tận hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào ngay mà dành thời gian đi phượt xuyên Việt cùng những người bạn trong hội mê siêu xe. Vì vậy cho đến nay, cặp đôi vẫn chưa có một kỳ nghỉ chính thức nào bên nhau sau khi về chung một nhà.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào ngày 28/7 sau hơn 1 năm yêu nhau. Cặp đôi được đánh giá vô cùng tâm đầu ý hợp trong cả tính cách lẫn công việc kinh doanh, làm ăn.