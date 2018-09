Chưa lên sóng, The Face Việt Nam 2018 đã lộ kết quả tập đầu tiên, team Võ Hoàng Yến bị loại oan uổng?

Bước vào mùa thứ 3, Gương mặt thương hiệu - The Face Việt Nam tiếp tục thu hút đông đảo sự theo dõi của khán giả nhờ dàn HLV tên tuổi và yếu tố drama vô cùng hấp dẫn ngay từ vòng tuyển chọn. Chính vì thế, rất nhiều fans của chương trình truyền hình thực tế này đang từng ngày trông ngóng tập đầu tiên.

Tuy phải đến tối 30/9, tập 1 của The Face Việt Nam mới lên sóng, nhưng cách đây ít giờ, thông tin được cho là kết quả của tập này đã bị rò rỉ trên mạng xã hội.



Theo đó, một trang fanpage về thời trang bất ngờ tiết lộ, tập 1 sẽ có "cả một trời thương nhớ drama", team Thanh Hằng sẽ giành chiến thắng. Võ Hoàng Yến đưa Huy Quang vào vòng loại trừ vì thí sinh này từng là học trò của Thanh Hằng nên hy vọng sẽ được nữ siêu mẫu ưu ái. Về phía Minh Hằng, cô nhanh trí đưa Trương Thanh Long ra để đẩy Thanh Hằng thế khó. Bởi Trương Thanh Long là NTK nổi tiếng và đã từng làm việc với Thanh Hằng.

Việc thí sinh từng xuất hiện ở vòng loại The Face lên tiếng khiến nhiều người đoán ra anh đã vào team nào và thông tin rò rỉ là chính xác?

Theo phỏng đoán từ dân tình, việc phải lựa chọn giữa học trò và đồng nghiệp, Thanh Hằng đau lòng đến mức đăng đàn trên Facebook rằng: "Ôi tôi đau lòng quá". Và cuối cùng, Huy Quang là thí sinh đầu tiên bị loại khỏi The Face Viet Nam 2018.

Trương Thanh Long của đội Minh Hằng sẽ phải vào phòng loại trừ ngay tập đầu tiên. (Ảnh: FBNV)

Đứng trước sự đắn đo giữa học trò và đồng nghiệp, Thanh Hằng đã quyết định loại Huy Quang.

Thông tin này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Khi mọi người vẫn còn đang bán tín bán nghi thì Mid Nguyễn, một thí sinh từng xuất hiện ở vòng loại của The Face đã để lại luận: "Đừng spoiler, please! Cả 1 ê-kip phải vất vả như thế nào để muốn mang đến 1 mùa The Face đúng nghĩa cả chất và lượng đó mấy bạn ơi". Điều này khiến nhiều người càng chắc chắn, kết quả của tập 1 được tiết lộ ở trên là hoàn toàn chính xác.

Thí sinh Nguyễn Phạm Minh Đức (Mid Nguyễn) từng gây nhiều ấn tượng với HLV Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến ở vòng sơ tuyển. (Ảnh: FBNV)

Việc lộ kết quả ở các show truyền hình thực tế là điều thường xuyên xảy ra, có lần đúng và có lần sai bét. Thế nên, khán giả muốn biết câu trả lời thì chỉ có thể chờ chương trình lên sóng mà thôi!