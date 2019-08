Chủ khách sạn Bavico tổ chức bán dâm cho khách nước ngoài thế nào?

Ngày 15/8, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, dự kiến ngày 26/8 sẽ đưa ra xét xử lại vụ mua bán dâm xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang. Các bị cáo gồm: Đinh Tiến Sử (SN 1972, trú tại TP. HCM), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà), Phan Thị Hoài Nhung (SN 1986, trú TP. Phan Thiết, Bình Thuận) và Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1979, trú tại TP. Nha Trang).

Trong đó, bị can Đinh Tiến Sử (chủ khách sạn Bavico Nha Trang) được xác định là "ông trùm" của đường dây mua - bán dâm tại khách sạn Bavico Nha Trang (đường Phan Bộ Châu, TP. Nha Trang).

Đại diện Viện KSND TP. Nha Trang công bố cáo trạng tại phiên tòa ngày 12/8.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Nha Trang, vào đêm 24/10/2017, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang. Tại 3 phòng không số thuộc các tầng 8, 20 và 21, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho nam du khách đến từ Trung Quốc. Cùng lúc tại tầng 4 của khách sạn, lực lượng công an cũng đã khống chế Nguyễn Văn Hiếu - nghi can điều hành động mại dâm và tạm giữ 22 nữ nhân viên "kiêm" gái bán dâm.



Ngày 31/10/2017, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiếu. Ngày 4/1/2018, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đinh Tiến Sử về tội "Chứa mại dâm".

Quá trình điều tra xác định, Sử là người đứng ra tổ chức chứa mại dâm, chuyên cung cấp gái mại dâm cho khách lưu trú người nước ngoài. Trong khi đó, Nguyễn Văn Hiếu có nhiệm vụ đưa tiếp viên nữ vào khách sạn để bán dâm cho khách; Phan Thị Hoài Nhung quản lý, điều hành, kiểm soát doanh thu và báo cáo lại cho Sử; Nguyễn Thị Thanh Hiếu quản lý nhân viên tầng 4 khách sạn, thống kê, giám sát các lượt mua bán dâm và doanh thu từ hoạt động này, sau đó báo cáo bộ phận kế toán để tổng hợp báo cáo Sử.

Tổ chức mua bán dâm cho khách nước ngoài như thế nào?

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Nha Trang, từ tháng 5/2016, Sử đã ký hợp đồng ông Trần Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật và thiết bị công nghệ Nam Giao, gọi tắt Công ty Nam Giao) thuê toàn bộ tầng 4 khách sạn Bavico với giá 190 triệu đồng/tháng để kinh doanh karaoke và massage, thời hạn 5 năm.

Sau khi thuê, Giám đốc Công ty Nam Giao đã giao lại cho một đối tượng tên Vĩ (chưa xác định được lai lịch) quản lý, điều hành kinh doanh. Vĩ đã thỏa thuận cho Nguyễn Văn Hiếu đưa khoảng 26 tiếp viên nữ đến tầng 4 khách sạn Bavico phục vụ khách hát karaoke và bán dâm cho khách Trung Quốc từ tháng 9/2016.

Khách sạn Bavico Nha Trang - nơi tổ chức mua bán dâm cho khách nước ngoài.

Tuy đến tháng 6/2021 mới kết thúc hợp đồng cho thuê, nhưng đầu tháng 7/2017, Sử đã ký quyết định dừng cho Công ty Nam Giao thuê tầng 4 khách sạn Bavico để lấy lại mặt bằng và trực tiếp kinh doanh. Toàn bộ nhân viên phục vụ kinh doanh karaoke, nhân viên phiên dịch tiếng Trung Quốc cho khách tại tầng 4 khách sạn Bavico đều được Sử trả lương, tiếp tục thuê lại để phục vụ khách như khi còn làm cho chủ kinh doanh karaoke cũ.



Về việc “ăn chia” tiền bán dâm cho khách Trung Quốc, Sử đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Hiếu, đồng ý cho Hiếu tiếp tục đưa nữ tiếp viên lên tầng 4 khách sạn Bavico hoạt động bán dâm với giá tiền và tỉ lệ ăn chia như trước đây.

Cụ thể, giá tiền phục vụ mỗi lượt khách hát karaoke có yêu cầu tiếp viên nữ khoảng 600.000 đồng. Trong số tiền đó, chủ cơ sở kinh doanh karaoke hưởng 200.000 đồng, còn lại 400.000 đồng giao cho tiếp viên phục vụ do Hiếu quản lý. Còn nếu khách mua dâm thì thu khách khoảng 1,8 triệu đồng, trong đó Sử hưởng 700.000 đồng và 1,1 triệu đồng giao cho gái bán dâm do Hiếu quản lý.

Ngoài việc thu tiền kinh doanh karaoke và bán dâm bằng nhân dân tệ, Sử còn thuê một người Trung Quốc có tên Tian Yayong (tên tiếng Việt là Dũng) làm phiên dịch. Người này được giao làm phiên dịch thông báo giá tiền khi khách Trung Quốc đến khách sạn Bavico yêu cầu tiếp viên nữ phục vụ hát karaoke hoặc mua bán dâm, sau đó báo lại với nhân viên phục vụ dẫn khách đến chỗ nhân viên thu ngân để thu tiền bán dâm hoặc hát karaoke của khách.

Có 7 nhân viên phục vụ (gọi là locker) được Sử thuê làm nhiệm vụ dẫn khách vào phòng hát karaoke hoặc vào phòng mua dâm. Sau khi khách Trung Quốc trả tiền mua dâm, nhân viên thu ngân sẽ giao chìa khóa các phòng không số, nằm từ tầng 8 đến tầng 23 của khách sạn Bavico, cho các locker để dẫn khách mua dâm.