Chủ cơ sở nuôi hổ vừa cắn người ở Bình Dương từng bị xử lý hình sự

Hổ được nuôi tại Khu du lịch Thanh Cảnh.

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa có văn bản gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị nghị thu hồi giấy phép thí điểm nuôi hổ bảo tồn tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh và chuyển giao toàn bộ hổ tại cơ sở này đến Trung tâm cứu hộ phù hợp.

Theo đánh giá của ENV, mặc dù được cấp phép “thí điểm” nuôi nhốt hổ vì mục đích bảo tồn nhưng chủ sở hữu Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh đã bị xử lý hình sự về hành vi buôn bán hổ trái phép; hoạt động nuôi nhốt hổ và các loài ĐVHD tại cơ sở này cũng không có giá trị bảo tồn và gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Cụ thể năm 2007, Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh do ông Huỳnh Văn Hai và bà Huỳnh Thị Mỹ trực tiếp quản lý đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cấp phép thí điểm nuôi hổ và nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác vì mục đích bảo tồn. Các cá thể hổ và ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm này đều có nguồn gốc bất hợp pháp. Chính vì vậy, trong Giấy phép, các cơ quan chức năng cũng yêu cầu cơ sở này phải báo cáo tất cả các biến động về số lượng hổ đến cơ quan chức năng cũng như không được phép buôn bán, vận chuyển, nhốt hoặc tặng, cho hổ và các cá thể ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác mà không được cấp phép.

Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, nơi cách đây vài ngày xảy ra vụ việc một người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa hai cánh tay.

Tuy nhiên, gia đình ông Hai đã không thực hiện yêu cầu khi được cấp phép và đã bán trái phép nhiều cá thể hổ này. Đến thời điểm năm 2011, các đối tượng đã bán trót lọt 4 cá thể hổ chết trái phép và bị phát hiện khi đang bán trái phép cá thể hổ thứ 5. Sau khi hành vi vi phạm bị phát hiện, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt ông Huỳnh Văn Hai 36 tháng tù, cho hưởng án treo và Huỳnh Tấn Đạt (con ông Huỳnh Văn Hai) 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (theo Bản án số 100/2011/HSPT ngày 06/7/2011). Tuy nhiên, đáng tiếc, tại thời điểm đó các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục để cơ sở này nuôi hổ và các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác. Cho đến nay, cơ sở đang nuôi nhốt 5 cá thể hổ.

ENV cũng cho rằng, hoạt động nuôi nhốt hổ tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh không đóng góp cho công tác bảo tồn hổ trong tự nhiên, không đáp ứng được mục tiêu khi được cấp phép nuôi nhốt. Bên cạnh đó, hoạt động này có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người dân do cơ sở vật chất, kĩ thuật không đảm bảo cho hoạt động nuôi nhốt hổ. Khu vực nuôi nhốt hổ không bị ngăn cách riêng, lại giáp với đường đê bao nên những người tò mò có thể dễ dàng tiếp cận khu vực nuôi hổ. Các chuồng hổ chỉ có một lớp rào sắt và các mắt rào rộng, không đảm bảo an toàn cho những người đến gần khu vực này. Mặt khác, do một thời gian dài không hoạt động, các rào sắt cũng có dấu hiệu rỉ sét, không còn kiên cố và càng tăng nguy cơ xổng chuồng của hổ.

ENV cho rằng, cần phải ngay lập tức đánh giá ý nghĩa bảo tồn hổ và các loài ĐVHD khác tại cơ sở cũng như ngay lập tức chấm dứt hoạt động nuôi nhốt hổ và ĐVHD tại cơ sở này nếu mục đích này không đạt được. Tổ chức này đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có chỉ đạo kiên quyết để xử lý triệt để hoạt động nuôi nhốt hổ tại Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh theo hướng chấm dứt hoạt động nuôi nhốt hổ và ĐVHD tại cơ sở và yêu cầu chủ cơ sở chuyển giao hổ và các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm đến các Trung tâm cứu hộ ĐVHD phù hợp.