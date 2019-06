Chồng xin vào động viên vợ đẻ, nhưng khi thấy con chào đời lại lăn ra… ngất xỉu khiến dân mạng dở khóc dở cười

Con chào đời là một trong những thời khắc thiêng liêng và hạnh phúc nhất của bất kì ông bố bà mẹ nào. Mỗi người mỗi khác, họ có vô vàn cách để biểu lộ cảm xúc, trong đó cũng có không ít người... ngất xỉu khi lần đầu trông thấy con mình.



Và hình ảnh một ông bố không rõ vì quá sợ hãi hay quá xúc động mà lăn đùng ra ngất xỉu khi chứng kiến con chào đời đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, trên một group đông đảo thành viên, tài khoản facebook nọ cho hay: "Anh chồng này xin phép bác sĩ để được vào động viên vợ mình khi cô ấy đẻ. Và anh ấy đã ngất xỉu ngay lập tức khi đứa bé vừa chào đời. Đàn ông có thể mạnh mẽ ở đâu đó nhưng với gia đình mình thì họ lại không."

Mặc dù không rõ danh tính của ông bố nhưng ngay sau đó, hình ảnh này đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Một số thành viên đã là cha, là mẹ thì chia sẻ cảm xúc "lần đầu" của mình. Còn đa phần bình luận hài hước về tình huống này:

"Chồng tui nha, trong lúc đau đẻ thì tui bảo ngủ đi chưa đẻ đâu thì bảo thôi lỡ đâu vợ đẻ thì sao. Lúc tui đẻ thì lăn ra ngủ thật."

"Chồng mình cũng suýt ngất ha ha."

"Nhìn ổng ngất như này lại phải suy nghĩ lại, không rõ hắn vào động viên mình hay mình động viên ngược lại trời?"

"Ha ha, vào chả thấy động viên được cái gì lại còn "cướp" hết đội bác sĩ của vợ nữa."

"Chồng mình á, vợ đẻ hắn đứng ngoài cười mới ghét. Lúc ôm con không quên qua trêu vợ nữa. Hu hu, tức quá."

"Ha ha, vợ ổng đang cười ổng kìa."

"Đàn ông tụi tui yếu đuối lắm chứ đùa. Vậy nên các chị em đừng có mà vùi dập nữa."

"Thật đó mọi người ạ, đàn ông nhìn thì mạnh mẽ thế thôi, về nhà với vợ con cũng như 1 đứa trẻ to xác vậy. Chồng em đây, ra ngoài xăm trổ nhìn hầm hố lắm, về nhà thì bò xuống đất cho con cưỡi ngựa. Hai cha con như 2 đứa trẻ ranh ấy, hài lắm."

"Chồng tấu hài vậy thì hơi đâu để đẻ."

"Có ai thấy nụ cười của chị vợ mà càng buồn cười không ha ha."

"Ôi chị ấy mới đẻ mà đã không nhịn được toe toét cười rồi."

"Ha ha, dù đẻ, dù không khỏe cũng không thể nhịn được cười vì ông chồng tấu hài cực mạnh này."

Một người đàn ông người Anh có tên là Ben Burgwin 29 tuổi cũng từng gây xôn xao khi tham gia chương trình truyền hình "One born every minute" và kể về sự cố khi đón con chào đời. Anh đã ở bên vợ hơn 9 tiếng đồng hồ trước khi sinh nên bị căng thẳng cực độ. Tới lúc vợ vượt cạn, anh lại không chịu được, ngã xuống sàn. Không may, ông bố trẻ còn đập phải một chiếc quạt và một chiếc tủ nhỏ. Sự cố hi hữu đó khiến Ben không được gặp mặt con gái đầu lòng vì phải nằm trên giường bệnh theo dõi.