Chồng hí hửng đưa người tình đi in áo đôi để diện, ai ngờ về tới nhà chứng kiến màn "bày binh bố trận" của vợ mà vã mồ hôi

Chọn bức hình đẹp nhất, Hùng phóng xe tới đưa người tình đi in áo đôi mặc. Thế nhưng vừa bước chân vào cửa nhà, nhìn vợ con trong cảnh ấy mà anh cứng hàm không nói được lời nào. Thật sự Hùng không thể ngờ vợ mình lại cao tay đến vậy.



Cả hai vợ chồng Hùng đều có công ăn việc làm ổn định, kinh tế khá giả, con cái đủ nếp đủ tẻ thế nên trong mắt nhiều người, gia đình anh được xem là hình mẫu lý tưởng cho họ phấn đấu. Không chỉ vậy, Hoa – vợ anh còn đẹp người đẹp nết. Dù đã 2 con nhưng Hoa biết ăn mặc, chăm sóc bản thân nên nhìn cô vẫn gọn gàng, xinh xắn thậm chí nhiều gái trẻ còn chẳng theo kịp.

Song trải qua thời gian, tình cảm vợ chồng dần phôi phai. Hùng bắt đầu thấy nhạt nhẽo và mất dần cảm xúc với vợ. Hùng kể, dù hàng ngày anh được Hoa chăm sóc rất kỹ nhưng chẳng hiểu sao bên cô, anh vẫn không thể tìm được giác mê đắm như ngày nào.

Rồi cách đây 4 tháng, Huyền chuyển tới công ty anh làm. Lần đầu gặp Huyền, anh đã bị vẻ tươi trẻ, hấp dẫn của cô nàng hút hồn. Huyền là sinh viên vừa ra trường, kinh nghiệm non nớt. Đánh vào yếu điểm ấy, Hùng luôn xuất hiện bên nàng ta như 1 vị cứu tinh, xả thân giúp Huyền trau dồi kinh nghiệm.

Người hám sắc, kẻ cần chỗ dựa, chưa đầy 2 tháng Hùng đã chính thức có được cô bồ nhí xinh đẹp nóng bỏng.

Hùng cũng sợ bị vợ phát hiện, bởi anh biết không bao giờ Hoa chấp nhận việc chồng ngoại tình. Tiếc rằng ham muốn dục vọng lấn át lý trí, mỗi ngày Hùng một lấn sâu vào mối quan hệ ngoài luồng với Huyền. Anh nghĩ cứ khéo léo một chút thì vợ chẳng thể phát hiện.

Nghĩ thế nên mỗi khi ở bên bồ về, Hùng ra sức chăm sóc vợ con. Anh bảo, trước anh chiều vợ 1 thì giờ anh chiều gấp đôi gấp 3. Một là để Hoa không phát hiện được, 2 là để anh bớt cảm giác tội lỗi với cô.

Đến hôm ấy, Huyền nhõng nhẹo gục vào vai Hùng thủ thỉ bảo cô muốn cùng anh mặc áo đôi cho tình cảm. Chiều ý người tình, Hùng liền vui vẻ đồng ý.

Đợi tới cuối tuần, Hùng dối vợ đi cà phê với bạn để tới đón Huyền đi đặt in áo. Vui vẻ cả ngày bên bồ rồi, Hùng hớn hở về nhà cho kịp bữa tối. Ai ngờ, vừa bước vào cửa nhìn 3 mẹ con Hoa ngồi đợi sẵn bên mâm cơm mà anh tái mặt. Cả Hoa với 2 đứa trẻ đều đang mặc áo phông trắng in hình anh với Huyền nắm tay nhau đi dạo. Đó chính là bức hình Huyền chọn gửi cho anh hôm đầu tuần để nay hai người đi in.

Hùng kể, khi ấy anh choáng váng thật sự bởi không hiểu sao 3 mẹ con Hoa lại có áo ấy để mặc. Còn đang vã mồ hôi hột chưa biết nói gì với vợ thì Hoa đã tới bên bảo chồng: "Đồng phục mẹ con em mặc đẹp không? Anh thấy chưa, em luôn thực hiện đúng lời hứa với chồng. Dù anh ở đâu, làm bất cứ việc gì em cũng sẽ ở bên dõi theo và… 'ủng hộ'…".

Giọng Hoa ngân lên, kéo dài cùng ánh mắt trách móc, thất vọng nhìn chồng khiến Hùng đỏ mặt, lạnh xương sống. Anh không ngờ, vào cái đêm Huyền nhắn tin gửi ảnh cô ta thích để 2 người đi in áo Hoa đã vô tình đọc được nên nhanh tay lấy ảnh đó đi in áo trước. Cô không nói nhiều, cũng không cần tra hỏi ầm ĩ. Chỉ cần Hùng nhìn 3 mẹ cô mặc áo đó là đủ hiểu vợ đang suy nghĩ gì.

Đúng lúc ấy, con gái lớn của Hùng chạy lại ôm cổ bố nũng nịu: "Bố ơi, mẹ mua áo mới cho chúng con này. Con không thích áo này mà mẹ cứ bảo con với em mặc. Con thích áo in ảnh bố với mẹ chứ không thích cái cô này đứng cạnh bố đâu".

Con bé vừa nói vừa kéo áo cho bố nhìn. Nét mặt ngây thơ của nó khiến Hùng thấy lòng tê tái. Anh nhận ra mình đã sai, đã làm tổn thương vợ con quá nhiều.

Hùng cúi xuống bế con lên dỗ dành: "Ừ, áo này xấu, để bố bỏ nó đi rồi đi in ảnh cả nhà mình lên áo khác cho Hĩn mặc nhé".

Hùng nói xong đưa mắt nhìn vợ, Hoa vẫn đứng đó với đôi mắt ngấn nước nhưng cô tuyệt đối không nói gì.

Hùng bảo, anh biết mình quá sai nên đã xin lỗi và hứa với Hoa sẽ thay đổi. Cũng may Hoa bao dung cho anh cơ hội quay đầu làm lại, nếu không anh đã mất tất cả. Từ đó anh luôn tự nhủ với lòng mình cả đời này quyết không bao giờ quay lưng lại vợ con nữa.