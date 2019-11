Chồng đòi bỏ vợ cưới bồ, mẹ chồng lập tức làm cỗ linh đình mời cả họ tới nhận dâu mới nhưng chuyện phía sau mới khiến anh tái mặt

Mới đây trên nhóm kín mạng xã hội có chia sẻ bài viết của một nàng dâu may mắn được mẹ chồng thương yêu, sẵn sàng vì con dâu mà "nghênh chiến" với cả thế giới, thậm chí thẳng thừng tuyên bố từ mặt con trai nếu anh phụ lòng vợ. Bài chia sẻ hiện đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Nàng dâu ấy tâm sự: "Sự đời đúng là khó đoán trước các chị ạ. Bằng giờ tuần trước em đã tính nước sẽ ly hôn. Vậy mà giờ lại sum họp, tất cả là nhờ công mẹ chồng em cả.

Tính tới thời điểm này vợ chồng em cưới nhau cũng được 5 năm rồi các chị ạ. Tình cảm vợ chồng khá yên ấm. Nói chung em không có gì để than vãn về cuộc sống hôn nhân bởi chồng em là người sống có trách nhiệm. Vậy mà đùng cái vào một ngày đẹp trời em lại điếng tim nghe tin lão có bồ. Đau đớn hơn cả, lão tự miệng thừa nhận tất cả với vợ: 'Anh không muốn giấu em nữa, anh và cô ấy là thật lòng với nhau. Mong em tác hợp'.

Bài chia sẻ đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng

Là phụ nữ ai nghe câu này mà không đau được cơ chứ. Lúc ấy em tưởng như nghẹt thở, không sống nổi ấy. Đau đớn dằn vặt bao đêm, vì con em cố thuyết phục lão nghĩ lại, song lão chỉ im lặng, tại con 'tiu đây' kia nó gây sức ép bắt lão nhà em phải cho nó danh phận. Lão thì như ăn phải bùa mê thuốc lú, cứ cắm đầu nghe theo nó.

Cạn nước mắt, em tuyệt vọng tìm tới mẹ chồng cầu cứu. Nghe xong, bà bảo em: 'Tạm thời con về ngoại vài ngày coi như để nghỉ ngơi. Việc của thằng L. mẹ sẽ giải quyết'.

Bà hứa chắc như đinh đóng cột khiến em cũng có chút yên tâm. Vậy mà mới về ngoại được 2 hôm, em đã nghe hàng xóm gọi điện kể mẹ chồng đột nhiên tổ chức cỗ giỗ bà cô to hơn mọi năm, mục đích là để giới thiệu dâu mới.

Em nghe mà hóa đá, trước khi về ngoại em còn hỏi giỗ chạp sắp tới thế nào thì bà bảo không làm gì to tát, không ngờ bà lại đối xử với mình như thế. Vậy mà tới phút cuối bà lại lừa em về ngoại để dắt dâu mới như vậy.

Cay đắng em ôm con khóc, chưa bao giờ em thấy đau tới thế. Thà rằng ngay từ đầu bà nói thẳng đuổi mẹ con em về ngoại để cưới vợ mới cho con trai, em còn dễ chịu. Đằng này bà còn bày trò lừa bịp em.

Chuyện đã tới nước ấy, em tính sẽ chấp nhận ly hôn bởi mẹ con lão đã cạn tình như vậy, em cũng không cần thiết phải níu kéo nữa. Song sáng hôm sau, em vừa ngủ dậy đã thấy tiếng mẹ con lão ngoài cửa. Bà nói với bố mẹ em là dẫn con trai sang xin lỗi thông gia để đón con dâu về.

Ui, lúc đó em ớ người chạy ra xem thế nào. Nhìn thấy em, mẹ chồng cười tươi chạy lại bế cháu rồi kể lại mọi chuyện cho em nghe.

Thì ra hôm trước bà cố tình bảo em về ngoại để xử lý bồ của con trai. Lúc đầu cũng không định bày vẽ đâu nhưng con trai lại đề xuất cho cô nhân tình được về thể hiện. Vì lão ta tưởng mẹ cũng lưỡng lự nên được dịp.

Con bồ của chồng em hí hửng tưởng được mẹ chồng em đón chào thật liền hớn hở mua hoa quả tới ra mắt. Nghe nói còn lăn xả làm bao nhiêu việc mà mẹ chồng em cùng các dì sai như là giúp việc. Đến lúc ngồi vào mâm các dì với mọi người hỏi em đâu và cô gái kia là ai thì bà mỉa: 'Nhà này có phúc, sắp có đến 2 con dâu...'.

Vừa nói bà vừa quay sang bảo chồng em: 'Nếu anh quyết bỏ con M., tôi cũng bỏ anh, coi như không có thứ con trai bội bạc như anh. Có mặt các dì anh ở đây, anh chọn đi, một là cô ta, hai là tôi cùng vợ con anh. Nói luôn để tôi biết'.

Ảnh minh họa

Đang định ngồi vào mâm đàn ông để uống rượu thì lão chồng em bị các chú cho 1 bài ca 'giáo dục nhân phẩm'. Một số người cũng chưa rõ tình hình nên cô ả kia vội vàng chạy 'mất dép' trước khi ăn quả 'liên hoàn nhục'.

Hôm đó, lão xin lỗi bố mẹ vợ xong thì quay sang van xin em cho anh cơ hội sửa sai, thề hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với vợ. Thật sự em vẫn hận lão lắm nhưng vì con, vì bản thân còn tình cảm, đặc biệt vì ân tình chồng mà em mủi lòng, nhắm mắt gật đầu chấp nhận quay về làm lại từ đầu với lão. Cũng chẳng biết em làm vậy là dại hay khôn nữa các chị ạ".

Theo dõi hết câu chuyện của cô con dâu này, ai cũng tấm tắc khen cô may mắn có được người mẹ chồng quá tâm lý. Đành rằng anh chồng kia lăng nhăng như vậy, người làm vợ sẽ khó tránh khỏi đau lòng, song anh ta đã nhận ra sai để quay đầu vào bờ. Mọi người đều hi vọng gia đình cô sẽ tìm lại được hạnh phúc, đặc biệt cư dân mạng không quên nhắn nhủ nàng dâu này phải biết ơn và chăm sóc mẹ chồng thật tốt. Bởi trên đời, không phải ai cũng may mắn có được bà mẹ chồng như cô.