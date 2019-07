Chọn nhà cho cuộc sống hạnh phúc, viên mãn

Xu thế thời đại



Anh Nguyễn Trọng Hiếu (30 tuổi) kỹ sư công nghệ phần mềm chia sẻ, anh chuẩn bị lập gia đình nên đang có nhu cầu tìm một căn hộ, tiêu chí đặt lên hàng đầu là tiện ích đi kèm. "Tôi làm việc tại quận Đống Đa, nhưng tôi cũng không đặt ra mục tiêu phải mua nhà ngay tại khu vực làm việc, có thể di chuyển xa hơn một chút tại khu vực Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, những tiện ích công cộng hiện đại phục vụ cho cuộc sống hàng ngày là vấn đề tôi đặc biệt quan tâm" - anh Hiếu nói.

Xu hướng chọn không gian sinh sống của anh Trọng Hiếu cũng giống như rất nhiều người trẻ hiện nay. Chuyên gia nghiên cứu thị trường (Hiệp hội BĐS Việt Nam) Vũ Quang Vinh, cho biết, nếu trước đây người mua nhà chỉ chú ý đến vấn đề giá tiền, diện tích, thì ngày nay khi chọn nơi "an cư" lại có xu hướng chú trọng hơn đến không gian và tiện ích sống. Thay vì lựa chọn những căn nhà trong ngõ sâu, thiếu chỗ để xe thì nhiều khách hàng trẻ đã lựa chọn những căn hộ chung cư.

"Với những khách hàng trẻ, diện tích căn hộ có thể không quá lớn, nhưng phải đầy đủ tiện ích công cộng, cùng với đó là những tiện nghi trong gia đình, như nội thất đơn giản, nhưng phải sang trọng, căn hộ phải được thiết kế theo phong cách hiện đại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore... và trang trí theo phong cách riêng của từng gia chủ" - ông Vinh cho hay.

Tổ hợp căn hộ và trung tâm thương mại Samsora Premier 105- Hà Đông

Tiêu chí của căn hộ tiện ích hiện đại



Theo nhìn nhận của các chuyên gia, một dự án căn hộ chung cư mang lại tiện tích cho người dân phải đáp ứng các tiêu chí sau: Yếu tố về vị trí được khách hàng đưa lên hàng đầu, với yêu cầu về nơi ở phải được tọa lạc tại một vị trí đẹp, nhiều tiện ích, giao thông hạ tầng giáo dục y tế đồng bộ với mức giá và chi phí sinh hoạt hợp lý.

Không gian sống vui vẻ, thân thiện, nâng cao hiểu biết và sự giao tiếp giữa các cộng đồng cư dân. Thêm vào đó, việc tương đồng về độ tuổi, hoàn cảnh, dân trí cũng như các hoạt động vui chơi tạo điều kiện gắn kết các gia đình và cộng đồng.

Khu vực sinh sống phải đảm bảo vấn đề an ninh, trật tự, các khu căn hộ có hệ thống bảo vệ camera giám sát có đơn vị quản lý vận hành tốt hơn hẳn an ninh ở các khu vực nhà đất một trong các ngõ phố đông đúc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho các gia đình thường đi sớm về muộn, hay đi công tác, đi du lịch.

Không gian phải đảm bảo thoáng đãng, không khí trong lành, người đang ở các căn hộ thấp tầng với không gian chật hẹp từ các bức xúc về các vấn đề như khói bụi, ẩm mốc ngập nước ô nhiễm không khí, ruồi, muỗi, côn trùng, gián chuột... Và với chung cư cao tầng, việc này được giải quyết triệt để, hơn nữa cư dân cần có một không gian riêng với những góc nhìn đẹp từ trên cao, kết hợp với việc di chuyển, đi lại thuận tiện, dễ dàng bằng ô tô hay xe máy.

Hiện nay, rất nhiều dự án chung cư đều đáp ứng được các tiêu chí trên, nhưng để phục vụ một nhóm đối tượng khách hàng "khó tính" hơn, dự án cần phải có những tiện ích vượt trội, đó là căn hộ phải được tọa lạc tại một vị trí thuận lợi, tạo thành một tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng. Theo đánh giá, những căn hộ nằm tại một tổ hợp sẽ đảm bảo chất lượng cao và nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhằm mang lại những trải nghiệm mới và đáp ứng những yêu cầu cao của khách hàng, dự án Samsora Premier 105 (quận Hà Đông, Hà Nội) là một tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ và văn phòng căn hộ phong cách Nhật Bản, Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa - trung tâm quận Hà Đông, với đầy đủ tiện ích nội khu - ngoại khu.

Nhiều tiện ích đa dạng cho cư dân từ tầng 1 đến tầng 7 của dự án Samsora 105

Website dự án: www.samsora105.vn

Đơn vị phân phối: An Cư Land; Vạn Phúc Land

Hotline: 024 2239 6888