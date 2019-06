Choáng ngợp với sức mạnh "bá đạo" của người đẹp Jean Grey trong vũ trụ dị nhân "X-Men"

Xuyên suốt hành trình 20 năm trên màn ảnh rộng, nhóm X-Men đã phải đối đầu với nhiều kẻ thù đáng sợ. Thế nhưng, đối thủ ghê gớm nhất của nhóm lại chính là "người nhà" Jean Grey với sức mạnh bá đạo khó ai sánh bằng. Từng xuất hiện trong X-Men: The Last Stand (2006), cô nàng sẽ một lần nữa làm cho thế giới dị nhân điêu đứng khi lại bộc phát năng lực còn mạnh mẽ hơn trước trong X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối).

Trailer "X-men: Dark Phoenix" (Phượng hoàng bóng tối)

Điều khiển đồ vật

Jean Grey sở hữu năng lực ngoại cảm vào hàng nhất nhì vũ trụ X-Men. Sức mạnh này giúp cô nàng dễ dàng điều khiển đồ vật và cả sinh vật sống từ xa theo ý muốn, bay lượn hoặc thậm chí kích thích phân tử chuyển động tạo ma sát. Jean còn có thể dùng sức mạnh ngoại cảm bắn ra tia năng lượng hoặc tạo lớp khiên chắn khỏi các tác động vật lý. Giới hạn năng lượng của cô nàng chưa được xác nhận khi trong X2: X-Men United (2003) cô có thể nâng được máy bay chở cả nhóm X-Men hoặc lên tới 50 tấn gạch vụn.

Tạo ảo ảnh

Ngoài ngoại cảm, Jean còn sở hữu sức mạnh tâm linh không hề thua kém Giáo sư X. Siêu năng lực này giúp cô nàng dễ dàng thao túng trí não của đối phương theo nhiều cách khác nhau. Trong X-Men: Apocalypse, Jean dễ dàng khiến bản thân cùng Cyclops và Nightcrawler trở nên tàng hình trước nhóm lính của William Stryker. Ngoài ra, cô nàng có thể tạo ra ảo ảnh khiến kẻ thù lầm tưởng về mọi sự kiện đang diễn ra.

Lá chắn vô hình

Là một trong những nhân vật sở hữu sức mạnh tâm linh hàng đầu vũ trụ X-Men, Jean có thể tạo ra lá chắn vô hình chống lại mọi đòn tấn công của những kẻ có sức mạnh tương tự. Không chỉ tự vệ, lá chắn bá đạo này còn dư sức bảo vệ đồng đội của Jean Grey khỏi kẻ thù.

Dò đột biến

Giống với Giáo sư X, sức mạnh tâm linh cho phép Jean Grey nhận biết được người đột biến trong bán kính giới hạn xung quanh. Tuy nhiên, cô nàng còn bá đạo hơn nữa khi có thể xác định được cấp độ của đối phương. Đây là một phần lý do giúp Jean góp mặt trong hàng ngũ Dị Nhân Omega – cấp độ đột biến cao nhất.

Tẩy não

Tẩy não là một trong những siêu năng lực tâm linh cơ bản của các dị nhân. Giống với Giáo sư X, Jean Grey có thể xóa tạm thời hoặc vĩnh viễn kí ức của người khác hoặc khôi phục những mảnh kí ức mà họ đã quên mất. Như trong X-Men: First Class (2011), Charles Xavier đã xóa kí ức của Moira để giữ an toàn cho cả cô lẫn học viện X-Men rồi khôi phục lại ở cuối X-Men: Apocalypse (2016).

Cũng trong phần phim này, Jean giúp Wolverine lấy lại bình tĩnh bằng cách khôi phục một phần nhỏ kí ức của anh trước khi bị thí nghiệm trở thành Weapon X. Ngoài ra, cô nàng cũng có khả năng "đóng băng" tâm thần hoặc thể chất đối phương tạm thời hệt như Giáo sư X từng làm trong X-Men (2000), X-Men: Days of Future Past (2014),… Bá đạo hơn, các dị nhân cấp thấp đối diện với Jean đều có thể bị suy yếu hay thậm chí là mất luôn siêu năng lực như trường hợp của Cyclops trong X-Men: The Last Stand.

Nhập hồn

Một khi đã xâm nhập vào được trí não thì Jean Grey chẳng mấy khó khăn để thao túng hành động của đối phương theo ý muốn của mình, hệt như Giáo sư X từng khiến toàn bộ các quốc gia phóng tên lửa hạt nhân ra khỏi vũ trụ trong X-Men: Apocalypse. Ở cuối phim, cô nàng bước vào chính tâm trí của Charles Xavier để đối đầu trực diện với Apocalypse và chữa khỏi tổn thương cho thầy mình bằng sức mạnh tâm linh.

Dark Phoenix

Phoenix Force (Năng Lực Phượng Hoàng) là một thực thể đại diện cho toàn bộ sự sống trong vũ trụ. Nó cảm thấy sự tương đồng vệ mặt tâm linh với Jean Grey và chọn cô làm vật chủ sau một tai nạn ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, khi sức mạnh lý trí bị cảm xúc lấn át, Phoenix Force sẽ tiến hóa thành dạng đen tối Dark Phoenix tượng trưng cho cái chết và sự hủy diệt. Ở trạng thái này, cô nàng dễ dàng hồi sinh người chết hay hủy diệt tất cả chỉ trong nháy mắt. Jean gần như bất tử và không thể bị đánh bại khi hóa thành Dark Phoenix.

White Phoenix

White Phoenix là trạng thái mạnh nhất của Jean Grey khi hoàn toàn hợp nhất và kiểm soát năng lực của Phoenix Force. Lúc này, cô nàng trở thành một thực thể vũ trụ gần như toàn năng với khả năng thao túng thực tại, tùy ý tạo ra hoặc xóa sổ các sự kiện, viết lại lịch sử và tương lai,… Cô nàng có thể nắm cả vũ trụ hoặc tạo ra "vũ trụ tí hon" trong lòng bàn tay một cách dễ dàng.

Trong X-Men: Dark Phoenix sắp tới, Jean Grey sẽ bộc phát trạng thái Dark Phoenix với sức mạnh gần như bất tử và không giới hạn. Với năng lực bá đạo như vậy, cô nàng chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất mà nhóm X-Men từng đối đầu xuyên suốt 20 năm trên màn ảnh rộng. Không những thế, họ còn phải đấu tranh với chính mình khi đối phương lại là người đồng đội từng kề vai sát cánh trong nhiều trận chiến. Thậm chí nhiều dị nhân sẽ phải bỏ mạng khi đối đầu với Jean Grey.

Trailer cuối của "X-Men: Dark Phoenix" hé lộ sức mạnh kinh hoàng của Jean Grey

X-Men: Dark Phoenix (X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối) công chiếu trên toàn quốc từ ngày 06.06.2019.