Cho rằng vợ ăn ốc mà không để phần, chồng nhẫn tâm hắt cả ấm nước sôi lên người vợ

Ngày 27/12, Thượng tá Thái Khắc Thống - Trưởng công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Đình Bình (41 tuổi, ngụ xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là chị H. (43 tuổi), vợ của Bình.

Khuôn mặt chị H. biến dạng sau khi bị chồng hắt nước sôi.

Theo điều tra, tối ngày 16/12, sau khi uống rượu từ bên ngoài về, Bình mua thêm rượu về nhà uống tiếp. Về đến nhà, thấy vợ con đang ăn cơm, Bình không ăn mà mang tiếp tục uống rượu. Sau khi ăn cơm xong, mẹ con chị H. đặt mâm cơm trên bàn cho chồng rồi lên giường đi ngủ.

Uống rượu xong, Bình cắm ấm nước để pha mì tôm ăn. Nhìn thấy trên mâm cơm có vỏ ốc, nghĩ vợ ăn không để phần cho mình, gã đàn ông 41 tuổi này đã lớn tiếng chửi bới, dùng ghế ném vào chị H. Tiếp đó, Bình cầm đĩa vỏ ốc và chén nước mắm hắt vào người vợ.

Tàn nhẫn hơn, Bình còn hắt cả ấm nước vừa sôi lên người vợ mình. Chị H. sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị. Tại bệnh viện, vết thương của chị H. được kết luận với vết bỏng 30%.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để sớm đưa đối tượng ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.