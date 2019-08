Cho con đi xúc hạt muồng ở khu vui chơi, 30 phút sau khi trở về, mẹ lấy ra được thứ này trong tai con

Trẻ dưới 5 tuổi thường xuyên được bố mẹ cho đến các khu vui chơi trẻ em hàng tuần. Đây là không gian vui chơi yêu thích của trẻ, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức, thay vì lựa chọn vui chơi ngoài trời thì vui chơi trong nhà được nhiều bố mẹ lựa chọn hơn.

Các khu vui chơi trong nhà tưởng như an toàn với trẻ nhỏ vì không gian hẹn hơn, bố mẹ dễ kiểm soát trẻ hơn, nhưng nó vẫn tiềm ẩn những rủi ro đáng sợ như tình huống của mẹ Thanh Huyền đang sinh sống tại Kon Tum chia sẻ mới đây.

Theo chia sẻ của chị Thanh Huyền, vào ngày thứ 5 tuần vừa qua (8/8), bé Huyền Anh (hơn 4 tuổi), con gái chị, đến khu vui chơi trẻ em chơi cùng một người bác và các anh họ. Tại đây, bé có chơi trò chơi xúc hạt muồng mà bé rất thích. Nhưng chỉ 30 phút sau khi đi chơi về, bé kêu đau tai. Chị Thanh Huyền lo lắng kiểm tra tai con thì phát hiện nhiều... hạt muồng trong tai con. Sau một hồi loay hoay, chị lấy được 3 hạt muồng ra khỏi tai con nhưng thấy sâu bên trong tai con vẫn còn mà không có cách nào lấy ra được, chị vội đưa bé đến tiệm lấy ráy tai để nhờ lấy. Tuy nhiên, lúc ấy, bé Huyền Anh liên tục khóc lóc kêu đau nên không ai dám lấy. Chị lại đưa bé đến bệnh viện tuyến huyện, các bác sĩ tại đây cũng không lấy được và giới thiệu đưa bé lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Các bác sĩ phải gây mê cho bé Huyền Anh mới lấy hết được hạt muồng ra khỏi tai.

Lên bệnh viện tỉnh, bé Huyền Anh được các bác sĩ gây mê mới có thể lấy được 3 hạt muồng nữa ra khỏi tai. Tất cả đã có 7 hạt muồng nằm trong tai bé sau khi đi chơi về.

Sau vụ việc "thót tim" xảy ra với con gái mình, mẹ bé Huyền Anh đã lên tiếng cảnh báo: "Phụ huynh cho các bé khi đi khu vui chơi nhớ để ý bé nha, nhất là trò chơi hạt muồng. Nhìn con gái mà đứt từng đoạn ruột vì trò nghịch dại, vô tình rơi vào lỗ tai. Vì hạt nhỏ trơn, có góc nhọn, vào sâu nên bắt buộc phải gây mê mới lấy ra được".

Bà mẹ xót xa: "Bình thường con uống thuốc sốt thôi đã thấy xót, giờ phải uống kháng sinh nặng. Chơi thôi mà tiền mất tật mang... Vẫn may mà con chưa bị thủng màng nhĩ".

Sau khi rời khỏi bệnh viện, sức khỏe của bé hiện ổn định.

Chia sẻ thêm về sự việc đã xảy ra với con gái mình, người mẹ này cho biết: "Con bảo con nghĩ rằng hạt muồng giống như chơi cát ở biển nên nằm xuống cho mọi người... chôn". Suy nghĩ ngây thơ của bé Huyền Anh nhưng cũng là lời cảnh giác với các bố mẹ có con thường xuyên và thích chơi trò xúc hạt muồng.

Chị Thanh Huyền cho biết, sau khi gắp hết hạt muồng ra khỏi tai, tai bé Huyền Anh vẫn hơi đau và có chảy một chút máu. Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định, bé xuất viện ngay sau đó không lâu.

Đây không phải lần đầu tiên một em bé bị nhiều hạt muồng rơi vào hốc tai. Cách đây 3 năm, 1 người mẹ ở Thanh Hóa cũng run rẩy chia sẻ những hình ảnh rất nhiều hạt muồng được tìm thấy trong tai con trai. Tất cả có tới 11 hạt muồng nằm trong tai bé sau khi đi chơi ở khu vui chơi về.

Hình ảnh bé trai ở Thanh Hóa với 11 hạt muồng được gắp ra.

Hiện nay ở rất nhiều các khu vui chơi, cát thật thường được thay thế bằng các hạt muồng muồng. Ngoài ra, nhiều gia đình còn mua hạt muồng về nhà cho con tự chơi. So với cát, các hạt muồng to lại sạch sẽ, tưởng như rất an toàn với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hạt muồng cứng và có đầu nhọn nên khi cho con chơi, phụ huynh không được rời mắt khỏi bé, đề phòng hạt muồng rơi vào tai hoặc mũi, miệng bé sẽ rất nguy hiểm.

Đồng thời, nếu thấy con có bất cứ dấu hiệu nào bất thường như thường xuyên day tai, gãi tai, kêu đau tai, tốt nhất cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử lý kịp thời.