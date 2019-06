Chiêu trò dụ dỗ thiếu phụ trẻ lấy chồng Trung Quốc của nữ quái

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Huyên (SN 1985, trú bản Ke Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội mua bán người.

Đối tượng Huyên.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 5/2019, Công an tỉnh Nghệ An nhận được phản ánh về việc nhiều cô gái trẻ bị một nhóm đối tượng dụ dỗ rồi lừa bán sang Trung Quốc. Từ những thông tin thu thập được, công an xác định Vi Thị Huyên là mắt xích rất quan trọng trong một đường dây mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Trong đó, Huyên là "bà trùm" trực tiếp tìm kiếm, rủ rê và đưa các cô gái trẻ sang Trung Quốc bán làm vợ. Sau khi bị bán làm vợ xứ người, các cô gái trẻ này bị đánh đập, làm nô lệ tình dục và không được liên lạc với gia đình.

Cơ quan công an đón lõng giải cứu được 2 nạn nhân.

Khoảng tháng 5/2019, qua mạng xã hội, Huyên đã kết bạn với Lô Thị T. (SN 1985) và Lô Thị M. (SN 1989), cùng trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Qua trò chuyện, Huyên biết vì nghèo đói nên T. và M. sớm bỏ học lấy chồng. Cuộc sống hôn nhân của các cô gái trẻ không được như mong muốn. Vì vậy, Huyên liên tục rủ rê T. và M. sang Trung Quốc làm việc để hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc.

Sau khi "con mồi" đồng ý, Huyên đã liên lạc sang Trung Quốc và thỏa thuận với một người phụ nữ với giá 17 triệu đồng/người. Những tưởng kế hoạch của mình sẽ rất hoàn hảo, nhưng Vi Thị Huyên không hề hay biết tất cả mọi đường đi, nước bước của mình đều nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan công an.

Ngày 29/5, khi Huyên đang trên đường đưa 2 nạn sang Trung Quốc thì bị Công an Nghệ An "đón lõng" bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Huyên khai nhận sống tại Trung Quốc và biết nhu cầu lấy vợ Việt Nam của đàn ông sở tại nên đã móc nối với các đối tượng buôn người. Huyên khai, trung bình mỗi người phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán được giá từ 9 - 10 vạn nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng).