Chiều con như ông xã Hà Tăng, mở máy tính làm việc chỉ để đáp ứng sở thích này của cậu bé

Hiếm khi chia sẻ những giây phút riêng tư bên con nhưng mới đây, Louis Nguyễn - ông xã của Hà Tăng đã không "kiềm lòng" được mà than thở trên trang cá nhân vì bị cậu con trai cưng "làm phiền". Cụ thể, vì con trai Richard quá yêu thích một trò chơi điện tử đến nỗi bố Louis Nguyễn phải mở máy tính làm việc chỉ để tìm hình ảnh về trò chơi cho cậu bé.

Cậu con trai cưng khiến bố Louis Nguyễn "dở khóc dở cười". Anh than thở: "Opening my work laptop to this". (Tạm dịch: Mở máy tính xách tay của tôi để làm điều này).

Louis Nguyễn không ngại đáp ứng mọi sở thích của con trai.

Trước đó, Tăng Thanh Hà cũng nhiều lần chia sẻ những đoạn hội thoại, sở thích hài hước của cậu con trai 4 tuổi. Ở tuổi lên 4, cậu bé Riki khiến bố mẹ nhiều lần "dở khóc dở cười" với tính cách lém lỉnh, đáng yêu.

Khi thì bỏ chú nhện đồ chơi vào lò vi sóng của mẹ, khi lại nằng nặc đòi nhận làm "chồng" của mẹ chỉ để mẹ ôm ấp, vỗ về. Tuy nhiên, dù với trò nghịch ngợm "khó đỡ" nào, con trai Hà Tăng vẫn được bố mẹ đáp ứng mọi yêu cầu vì sự ngây thơ, đáng yêu của mình.

Richard Nguyễn là con trai đầu lòng của Hà Tăng và ông xã Louis Nguyễn. Vì muốn giữ sự riêng tư cho hai con nhỏ, vợ chồng nữ diễn viên chưa từng công khai hình ảnh cận mặt con. Tuy nhiên, với những khoảnh khắc đời thường của hai con được vợ chồng cô đăng tải trên mạng xã hội, nhiều fan hâm mộ không khỏi xuýt xoa, cảm thán trước hai "thiên thần nhỏ" nhà "ngọc nữ".