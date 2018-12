Chiêm ngưỡng dàn sao sẽ làm "khuynh đảo" dại dương trong bom tấn được trông đợi nhất tháng 12 "Aquaman"

Tuy còn hơn nửa tháng nữa Aquaman (tựa Việt: Aquaman: Đế Vương Atlantis) mới được khởi chiếu trên toàn thế giới, nhưng ngay từ bây giờ "bom tấn" cuối năm của hãng Warner Bros. đã "ngập chìm" trong lời khen từ những nhà phê bình và khán giả được xem suất chiếu sớm. Không chỉ được đánh giá cao bởi cốt truyện lôi cuốn, kỹ xảo đẹp mắt cùng những trận đánh dưới nước tuyệt đẹp, Aquaman còn tạo được hiệu ứng tích cực nhờ sự góp mặt của dàn diễn viên tài năng, có thực lực diễn xuất đáng nể của Hollywood.

Trước khi Aquaman: Đế Vương Atlantis ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 13.12.2018 tới đây, hãy cùng điểm qua những diễn viên tài sắc vẹn toàn được "chọn mặt gửi vàng" cho dự án phim điện ảnh đầy tham vọng trong năm 2018 của Vũ trụ điện ảnh DC.

1. Jason Momoa trong vai Aquaman/Arthur Curry

Từng xuất hiện trong nhóm Liên Minh Công Lý trong "bom tấn" Justice League (2017), Aquaman là một trong những thành viên chiếm được nhiều tình cảm của khán giả nhờ những khoảnh khắc chiến đấu "cực ngầu" cùng tính cách vui vẻ, hài hước. Siêu anh hùng mang nửa dòng máu con người, nửa dòng máu người Atlantis, do vậy anh có được sức mạnh siêu phàm với khả năng điều khiển nước và giao tiếp được với các sinh vật biển. Trong Aquaman: Đế Vương Atlantis, Aquaman phải trở về quê hương Atlantis để ngăn chặn kế hoạch thôn tính mặt đất do người em cùng mẹ khác cha Orm khởi xướng. Để làm được điều này, anh phải hợp tác cùng nữ chiến binh đại dương Mera, cả hai cùng lên đường đi tìm chiếc Đinh Ba Thần của nhà vua Atlan nhằm thống nhất Atlantis, vốn đã bị chia cắt do mâu thuẫn giữa các dân tộc trong quá khứ.

Tâm điểm của Aquaman: Đế Vương Atlantis, không ai khác chính là Jason Momoa - nam diễn viên vào vai vị vua của biển cả Aquaman. Sinh năm 1979 tại thành phố biển Honolulu (Hawaii), dường như Momoa có khá nhiều nét tương đồng với anh hùng đại dương mà anh hóa thân vào, đặc biệt là chiều cao vượt trội, vẻ đẹp nam tính, vóc dáng cường tráng cùng đôi mắt sâu thẳm. Bên cạnh đó, việc chăm chỉ tập luyện các môn thể thao dưới nước cũng giúp anh có được cơ thể hấp dẫn với các múi cơ đúng chuẩn. Bởi vậy, cũng không có gì lạ khi chàng trai trẻ lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế thời trang danh tiếng Takeo Kobayashi, và từ đó sự nghiệp người mẫu của anh lên cao "như diều gặp gió" với hàng loạt giải thưởng có uy tín cùng cơ hội được sải bước trên sàn catwalk của nhiều thương hiệu lớn.

Jason Momoa "chạm ngõ" phim ảnh khi vượt qua hơn 1000 ứng cử viên sáng giá để giành được vai chính trong loạt phim truyền hình ăn khách Baywatch Hawaii (1999-2001). Tuy nhiên, cú đột phá lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên điển trai này chính là vai diễn Khal Drogo trong "bom tấn" truyền hình Game of Thones.

Những yếu tố nổi bật về ngoại hình giúp Jason Momoa liên tục nhận được những vai diễn anh hùng mạnh mẽ, trong đó có màn xuất hiện trong phim hành động Conan the Barbarian (2011). Dù bộ phim không thực sự thành công, nó cũng giúp anh "ghi điểm" với các nhà làm phim nhờ hình tượng chiến binh dũng mãnh. Không lâu sau đó, Momoa được đạo diễn Zack Snyder thân chinh tìm đến để mời anh vào vai siêu anh hùng biển cả Aquaman cho siêu phẩm được cả thế giới mong chờ Justice League.

Cũng giống như nhân vật Khal Drogo, Jason Momoa ở ngoài đời cũng khiến người hâm mộ phải "xao xuyến" với cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc với bà xã hơn 12 tuổi Lisa Bonet. Cả hai người nảy sinh tình cảm qua sự giới thiệu của bạn bè vào năm 2015, nhưng phải đến năm 2017 mới tổ chức lễ cưới. Hiện tại, "cặp đôi đũa lệch" có với nhau hai người con Lola Momoa và Nakoa-Wolf Manakauapo Momoa.

2. Amber Heard trong vai Mera

Sát cánh bên cạnh siêu anh hùng Aquaman trong phim là công chúa Mera đầy quyền uy của vùng biển Atlantis. Theo nguyên tác truyện tranh, Mera có có khả năng điều khiển được nước, tạo ra các vật thể rắn từ nước và biến chúng thành vũ khí lợi hại. Sau khi có màn xuất hiện trong Justice League, Mera sẽ có nhiều đất diễn hơn để phô diễn quyền lực cùng thần thái đỉnh cao trong bộ phim riêng của Aquaman.

Trong phim, vai diễn Mera do nữ diễn viên Amber Heard thủ vai. Với vẻ đẹp quyến rũ và sắc vóc "vạn người mê", Mera của Amber Heard được các fan của nhà DC kỳ vọng sẽ tạo nên được "cơn sốt" không kém gì Gal Gadot đã làm được trong Wonder Woman (2017).

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng, Amber Heard còn gây ấn tượng với giới mộ điệu nhờ những vai diễn đa dạng trong nhiều thể loại phim khác nhau. Sinh năm 1986 tại Texas, Mỹ, người đẹp bỏ học từ năm 17 tuổi để tới Los Angeles theo đuổi sự nghiệp diễn viên và người mẫu.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Amber Heard cũng được biết đến là một nhà hoạt động nữ quyền ủng hộ phụ nữ, đặc biệt là những người phải gánh chịu nạn bạo lực gia đình. Ngoài ra, dung mạo đẹp như tranh vẽ mà không cần đến dao kéo của cô cũng nhiều lần khiến cư dân mạng "điên đảo". Nhắc đến Amber Heard, người ta nhớ ngay đến danh hiệu "mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới" theo một nghiên cứu khoa học dựa trên phương pháp phân tích tỷ lệ vàng của Hy Lạp cổ đại.

Cô đào người Mỹ đã vượt qua hàng loạt mỹ nhân đình đám khác như Scarlett Johansson, Kim Kardashian và Jennifer Lawrence nhờ gương mặt trái xoan chuẩn mực, sống mũi cao với độ cong nhẹ không thể mềm mại hơn cùng bờ môi hờ hững đầy gợi cảm. Nhan sắc này đã từng chiếm được trái tim của nhiều người đàn ông nổi tiếng như nam tài tử Johnny Depp hay tỷ phú Elon Musk.

3. Nicole Kidman trong vai Nữ hoàng Atlanna

Vai diễn Nữ hoàng Atlanna – mẹ của Arthur Curry đánh dấu lần thứ hai Nicole Kidman đóng phim siêu anh hùng, sau Batman Forever năm 1995. Sở hữu một sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, trải dài trên nhiều lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, sân khấu kéo dài trong suốt 35 năm, "thiên nga nước Úc" đã dành được vô số giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng, Emmy, BAFTA cùng nhiều danh hiệu khác tại các Liên hoan phim nổi tiếng trên thế giới.

Tuy vậy, Kidman đã từng trải qua nhiều thăng trầm trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sau khi ly dị nam tài tử Tom Cruise vào năm 2001, mỹ nhân đã có một giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp với Moulin Rogue (2001), The Others (2001) và The Hours (2002), trong đó The Hours giúp cô đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2003. Với mái tóc vàng, gương mặt thanh tú cùng chiều cao ấn tượng, Nicole Kidman nhanh chóng trở thành "nàng thơ" của Hollywood, đồng thời là một trong những sao nữ được trả cát xê cao nhất tại kinh đô điện ảnh nước Mỹ.

Tuy nhiên, sau đó, sự nghiệp của Kidman bất ngờ xuống dốc trong hơn 10 năm sau đó với nhiều bộ phim bom tấn kinh phí lớn nhưng không thành công cả về chuyên môn lẫn thương mại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lùm xùm xung quanh cuộc ly hôn của cô với Tom Cruise. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng đầu, Kidman tìm được tình yêu bên cạnh ngôi sao dòng nhạc đồng quê - nam ca sĩ đồng hương Keith Urban. Hai người kết hôn hồi năm 2006 và có với nhau hai đứa con.

Có được bệ phóng gia đình vững chắc ở phía sau, mỹ nhân sinh năm 1967 dần lấy lại được hào quang trong sự nghiệp, đặc biệt là với vai diễn đầy đột phá trong series phim truyền hình Big Little Lies.

Ở tuổi 50 và có 35 năm đóng phim, Nicole Kidman dường như được "tái sinh" lần thứ 2 trong sự nghiệp với nhiều vai diễn có sức nặng. Bộ phim độc lập Lion (2016) mang về cho cô thêm một đề cử Oscar, và tại liên hoan phim Cannes 2017, nữ diễn viên người Úc trở thành tâm điểm khi cùng lúc mang tới 4 dự án, trong đó có 2 bộ phim tranh giải Cành cọ vàng. Đây là điều chưa từng xảy ra với bất cứ ngôi sao điện ảnh nào trong lịch sử tại Cannes. Cũng trong sự kiện này, cô vinh dự giành được giải thưởng cống hiến đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm của liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới này.

4. Patrick Wilson trong vai King Orm

Đối thủ chính của Aquaman là King Orm – cậu em trai cùng mẹ khác cha của anh. Orm đã tiếp quản vương quyền trong thời gian Arthur Curry/Aquaman còn ở trên bờ và lên kế hoạch liên kết bảy đại dương để tiến hành cuộc tấn công trên cạn, báo thù cho những hành động hủy hoại Atlantis của loài người. Nhưng mục đích sâu xa của Orm chính là nắm quyền cai quản toàn bộ các vương quốc dưới đáy biển để tuyên bố mình là Ocean Master.

Sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất mà đạo diễn James Wan dành cho vai diễn Orm là nam diễn viên Patrick Wilson. Wilson có lẽ khá quen mặt với các fan của dòng phim kinh dị qua các bộ phim thuộc "Vũ trụ điện ảnh kinh dị" của James Wan như Insidious (2010) và The Conjuring (2013). Trong vai người cha đi tìm đứa con trai đi lạc trong thế giới của những linh hồn trong Insidious, anh đã gây ấn tượng cho khán giả với diễn xuất chân thực, đầy cảm xúc của mình.

Năm 2013, Wilson sánh đôi với nữ diễn viên được đề cử Oscar Vera Farmiga để hóa thân thành bộ đôi trừ tà Ed và Lorraine Warren trong The Conjuring. Tuy được sản xuất với kinh phí không lớn nhưng The Conjuring đạt được doanh thu đáng mơ ước và được tôn vinh như một trong những tác phẩm điện ảnh kinh dị hay nhất thời đại, đồng thời đưa Wilson vào hàng ngũ ngôi sao của Hollywood. Trước đó, Wilson cũng đã từng có trải nghiệm với các nhân vật của DC Comics khi hóa thân thành nhân vật Nite Owl II trong bộ phim Watchmen (2009) được đạo diễn bởi Zack Snyder.

Là diễn viên có thực lực cùng khả năng biến hóa cùng vai diễn đa dạng, Patrick Wilson được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh mới cho "trùm phản diện" King Orm – kẻ thù nguy hiểm nhất của siêu anh hùng đại dương Aquaman trong bộ phim cùng tên.

5. Willem Dafoe trong vai cố vấn Nuidis Vulko

Aquaman: Đế Vương Atlantis còn có sự góp mặt của nam diễn viên từng nhận đề cử Oscar Willem Dafoe trong vai Vulko – cố vấn Hoàng gia tại thuỷ cung. Nhân vật Vulko suýt chút nữa có cơ hội xuất hiện trong Justice League, nhưng đến bản phim cuối cùng thì bị lược bỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Dafoe tham gia dòng phim siêu anh hùng. Trong quá khứ, ông từng vào vai ác nhân Norman Osborn/Green Goblin trong Spider-Man (2002) của đạo diễn Sam Raimi.

Sinh năm 1955, Dafoe đã tham gia diễn xuất trong hơn 100 bộ phim và góp sức tạo nên những nhân vật mang tính biểu tượng cao nhất của lịch sử điện ảnh. Tài năng của ông đã được ghi nhận với 3 đề cử Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với các vai diễn trong Platoon (1986), Shadow of the Vampire (2000) và mới đây nhất là The Florida Project (2017). Ngoài ra, trong số những giải thưởng mà nam diễn viên này nhận được còn phải kể tới 2 giải Hội phê bình phim Los Angeles, giải Hội phê bình phim New York, giải Hội phê bình phim Quốc gia và giải Tinh thần độc lập. Với gương mặt góc cạnh, nam tài tử thường xuyên nhập vai phản diện hoặc nhân vật có tính cách không ổn định.

Ở tuổi 63, Dafoe vẫn tràn đầy năng lượng và liên tục nhận vai mới. Chỉ trong năm 2018, ông tham gia đến 4 phim, trong đó có vai danh họa Vincent van Gogh trong At Eternity's Gate và quay trở lại với dòng phim siêu anh hùng khi nhận vai Nuidis Vulko trong Aquaman: Đế Vương Atlantis.