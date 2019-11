Các BTV làm đẹp gợi ý 3 bộ trang điểm sang-xịn-mịn đảm bảo nàng nào cũng mê tít khi dùng

Dẫu sản phẩm trang điểm là những "vũ khí" quan trọng trong công cuộc nâng tầm nhan sắc, chị em nào cũng muốn sở hữu chúng với số tiền vừa phải nhất có thể, nhưng chất lượng vẫn nên thật ổn. Và nếu chỉ có trong tay khoảng 2.200.000 VNĐ, làm thế nào để bạn hoàn thiện được một túi đồ makeup xịn sò, hữu dụng? Hãy tham khảo 3 bộ makeup giá bình dân nhưng vẫn "đủ món" dưới đây.

Bộ 1 (Tổng giá trị: 2.197.000 VNĐ)

Nếu chỉ có khoảng $100, tôi sẽ lấp đầy túi đồ trang điểm với những món cần thiết cho việc makeup hằng ngày. Tôi bị mê hoặc bởi lọ CC Cream có thêm chỉ số chống nắng It Cosmetics CC+ Cream with SPF 50, "em nó" sẽ mang đến cho tôi lớp nền thật tự nhiên. Để giấu tiệt đi các khuyết điểm làn da, tôi dùng thanh che khuyết điểm với độ che phủ cao Maybelline SuperStay Full Coverage Concealer.

IT Cosmetics CC+ Cream with SPF 50+ (Khoảng 903.000 VNĐ).

Maybelline SuperStay Full Coverage Concealer (Khoảng 162.000 VNĐ).

Khi cần trang điểm mắt, má và đánh khối, tôi dùng bảng phấn màu Stila Perfect Me, Perfect Hue Eye and Cheek Palette vì sản phẩm đáp ứng được mọi điều tôi mong muốn. Cuối cùng cây mascara rẻ bèo Essence The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl và thỏi son hai màu E.l.f. Day to Night Duo in The Best Berries là thứ tôi cần để kết lại layout makeup của mình", theo biên tập viên Jessica Harrington.

Stila Perfect Me, Perfect Hue Eye and Cheek Palette (Khoảng 902.000 VNĐ).

Essence The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl (Khoảng 115.000 VNĐ).

E.l.f. Day to Night Duo in The Best Berries (Khoảng 115.000 VNĐ).

Bộ 2 (Tổng giá trị: 2.106.000 VNĐ)



Trước tiên, túi đồ makeup của tôi phải có một lọ kem lót (primer) để đảm bảo lớp trang điểm sẽ bền màu cả ngày đã. Và tôi chọn sản phẩm E.l.f. Cosmetics Jelly Pop Dew Primer. Về khoản lựa chọn kem nền, tôi là người khá khó tính và thích những sản phẩm có kết cấu nhẹ tênh, bởi vậy tôi sẽ không ngần ngại chi nhiều một chút cho lọ kem dưỡng có màu chất lượng như Laura Mercier Tinted Moisturizer. Sản phẩm tiếp theo là kem che khuyết điểm Maybelline SuperStay Concealer, "em nó" mỏng nhẹ, dễ bôi chồng nhiều lớp và tuyệt vời để che quầng thâm mắt. Để tạo chiều sâu cho gương mặt, tôi dùng Milani Baked Bronzer; còn bảng phấn Urban Decay On The Run Minis in Highway Queen là sản phẩm tôi tin tưởng để trang điểm mắt", theo BTV Sarah Siegel.

E.l.f. Cosmetics Jelly Pop Dew Primer (Khoảng 185.000 VNĐ).

Laura Mercier Tinted Moisturizer (Khoảng 1.089.000 VNĐ).

Maybelline SuperStay Concealer (Khoảng 162.000 VNĐ).

Milani Baked Bronzer (Khoảng 92.000 VNĐ).

Urban Decay On The Run Minis in Highway Queen (Khoảng 578.000 VNĐ).

3. Bộ 3 (Tổng giá trị: 2.185.000 VNĐ)

Tôi là kiểu người không muốn bỏ bất cứ bước nào trong quy trình makeup, bởi vậy, tôi rất vui nếu được lấp đầy túi đồ trang điểm của mình với nhiều sản phẩm. Bắt đầu là một lọ kem lót E.l.f. Poreless Putty Primer giúp làm mịn da và tạo bước đệm hoàn hảo cho các bước trang điểm tiếp theo. Tiếp đó, tôi dùng kem nền Wet n Wild Photofocus Foundation và kem che khuyết điểm Maybelline Age Rewind Concealer, cả hai sẽ tạo một lớp nền với độ che phủ tuyệt vời. Tôi cũng muốn vẽ lông mày thật nuột và E.l.f. Eyebrow Kit là sản phẩm tôi lựa chọn.

E.l.f. Poreless Putty Primer (Khoảng 185.000 VNĐ).

Wet n Wild Photofocus Foundation (Khoảng 139.000 VNĐ).

Maybelline Age Rewind Concealer (Khoảng 195.000 VNĐ).

E.l.f. Eyebrow Kit (Khoảng 92.000 VNĐ).

Phấn má Nudestix Nudies Bloom All Over Dewy Color là món makeup tôi dùng hằng ngày, "em nó" dễ tán và tiệp vào da. Để đôi mắt trông thật long lanh, tôi dùng bút kẻ mắt Wet n Wild Megaliner, chuốt lông mi cong vút, dài mượt với L'oréal Paris Lash Paradise Mascara và nhấn nhá đôi mắt bằng bảng phấn Too Faced Shake Your Palm Palms Eye Shadow Palette, sản phẩm có mấy gam màu trung tính tuyệt đẹp. Vậy là ngay cả khi bị giới hạn ngân sách, tôi vẫn hoàn thiện được túi trang điểm "đủ món", theo BTV Genesis Rivas.

Nudestix Nudies Bloom All Over Dewy Color (Khoảng 741.000 VNĐ).

Wet n Wild Megaliner (Khoảng 69.000 VNĐ).

L'oréal Paris Lash Paradise Mascara (Khoảng 185.000 VNĐ).

Too Faced Shake Your Palm Palms Eye Shadow Palette (Khoảng 579.000 VNĐ).

Nguồn: Pop Sugar