Mỗi sản phẩm skincare chỉ hiệu quả trong khoảng thời gian nhất định, sau đó bạn nên “tiễn” chúng ngay

Giống như thực phẩm, các sản phẩm skincare cũng chỉ cung cấp dưỡng chất, cải thiện làn da hiệu quả nhất khi còn "tươi roi rói". Và dẫu cho khoảng thời gian "tươi mới" của các món skincare kéo dài khá lâu nhưng bạn vẫn nên nhận biết để tận dụng tốt nhất lọ kem dưỡng, serum, sữa rửa mặt… mà mình đã tốn công, tốn tiền mua.

1. Dầu/sáp tẩy trang

Dầu là môi trường không thích hợp đối với vi khuẩn, chúng khó mà hình thành và sinh sôi nảy nở trong lọ dầu tẩy trang của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần để ý đến sự thay đổi về mùi hương cũng như kết cấu của sản phẩm; nếu có gì khác biệt hay da dẻ bỗng gặp những vấn đề như kích ứng, nổi mụn, bạn nên ngưng sử dụng sản phẩm.

2. Sữa rửa mặt

Nước chính là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và bạn chỉ nên dùng sữa rửa mặt nền nước trong khoảng 6 – 8 tháng (kể từ khi mở nắp) là cùng. Tuy nhiên, những sản phẩm tạo bọt, chứa các loại acid như glycolic hay salicylic acid thì có thời gian sử dụng lâu hơn một chút bởi vi khuẩn sợ acid. Tóm lại, nếu muốn sữa rửa mặt luôn ở trong trạng thái tươi mới, hiệu quả cho làn da, bạn chỉ cần chăm chỉ dùng mỗi ngày là được.

3. Serum vitamin C

Serum chứa vitamin C thường được đựng trong lọ tối màu, hoặc mờ đục (có khả năng chắn sáng) và người dùng luôn được khuyến khích để sản phẩm tiếp xúc với không khí ít nhất có thể. Nguyên do là bởi vitamin C rất dễ bị oxy hóa, biến chất bởi ánh sáng và không khí.

Vitamin C tinh khiết sẽ có độ trong suốt và nếu bạn thấy sản phẩm chuyển sáng màu nâu hoặc màu cam, sản phẩm đã bị oxy hóa và không còn khả năng cải thiện làn da nữa, hãy ngưng dùng lọ serum ấy.

4. Kem dưỡng ẩm

Nguyên tắc chung với kem dưỡng ẩm và kem mắt chính là sử dụng trong vòng 1 năm kể từ khi mở nắp. Tuy nhiên, mọi thứ có thể phức tạp hơn khi xét đến bao bì sản phẩm. Nếu thiết kế vỏ ngoài tạo điều kiện cho kem dưỡng tiếp xúc nhiều với không khí (như dạng hũ) , vi khuẩn trong sản phẩm sẽ hình thành, sinh sôi và bạn chỉ nên dùng trong 6 tháng mà thôi.

5. Kem chống nắng

Kem chống nắng thì rất đơn giản, bạn cần chú ý đến hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm. FDA cho biết, những loại kem chống nắng không ghi ngày hết hạn đã được chứng minh có hiệu quả dùng trong ít nhất 3 năm. Dù vậy, trên thực tế, bạn không nên tin tưởng vào con số này. Để xác định sản phẩm còn hạn hay không, mọi người có thể dựa trên màu sắc của chúng. Kem chống nắng thay đổi màu sắc có thể là một dấu hiệu cho thấy chúng không còn an toàn để sử dụng. Đôi khi, sản phẩm này có xu hướng hết hạn nhanh hơn dự kiến nếu bạn bạn cấn trữ trong môi trường khắc nghiệt.