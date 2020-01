Chỉ vì 1 tin nhắn nhầm vào máy vợ mà ông chồng "lạc lối" tự nhiên quay đầu, không ngờ chi tiết nhỏ này lại cứu vãn cả một cuộc hôn nhân

Phạm sai lầm thì dễ, sửa chữa nó và không lặp lại chuyện tương tự mới là khó. Trong cuộc sống hôn nhân, khi một người lạc lòng liệu họ có dễ dàng nhận ra sai lầm của bản thân mà quay về toàn tâm toàn ý với gia đình như trước được hay không? Hãy cùng nghe tâm sự của người đàn ông ngoại tình nhưng chỉ vì một "sự cố" anh ta không hề muốn, mọi chuyện lại rẽ theo hướng chẳng ai ngờ được.

Chia sẻ của người chồng được đăng trên một hội nhóm dành cho cánh đàn ông như sau:

"Tại sao tôi ngoại tình ư? Có lẽ nói gì cũng chỉ là ngụy biện. Ngoại tình dù sao cũng là sai mười mươi rồi. Tôi chỉ biết lúc tôi ngã vào vòng tay người phụ nữ khác là thời điểm vợ chồng tôi luôn có những cuộc cãi nhau thậm tệ diễn ra như cơm bữa.

Tôi có người khác được 4 tháng thì có 1 chuyện đã xảy ra. Đó là vì tôi nhắn tin nhầm giữa 2 người phụ nữ, tôi đang muốn gửi cho người tình nhưng loằng ngoằng thế nào lại gửi nhầm cho vợ mình. Có lẽ 2 số điện thoại ấy hiện sát nhau trong nhật ký cuộc gọi của tôi. Tôi gửi đi 1 tin nhắn thế này: 'Anh nhớ giọng nói của em quá, muốn gặp em ngay lúc này'.

Ảnh minh họa

Tôi định nhắn thêm vài tin nhớ nhung và địa điểm hẹn gặp nhưng hoảng sợ phát hiện ra mình nhầm số. Vì thế tôi 'phanh' lại ngay, đành để nguyên tin nhắn kia, coi như đó là tôi nhắn cho vợ. Trong lòng thì sợ hãi không biết cô ấy liệu có nghi ngờ gì không, vì cả gần năm nay tôi và vợ nào có nhắn cho nhau những lời tình cảm kiểu vậy.

Chiều tôi về nhà sớm, trong lòng thấy có lỗi mà. Không ngờ vợ tôi còn về sớm hơn. Cô ấy mở cửa cho tôi với nụ cười tươi rói trên môi, còn nhẹ nhàng hỏi han tôi đủ thứ chuyện. Tôi đờ đẫn bị vợ đẩy vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, tắm xong tôi mới hoàn hồn lại một chút.

Ra bàn ăn, toàn những món tôi thích cả. Con trai không thấy đâu, vợ tôi bảo đã mang con gửi ông bà, tối nay cô ấy muốn chỉ có 2 vợ chồng mà thôi. Thực sự lúc ấy lòng tôi khó tả lắm, chẳng biết vui hay buồn. 2 vợ chồng vừa ăn vừa uống rượu vang vừa trò chuyện.

Có chút hơi men cô ấy bắt đầu nói nhiều. Cô ấy kể khi nhận được tin nhắn của tôi chiều nay cô ấy vui lắm, đồng thời cũng nhận ra sai sót của bản thân trong suốt thời gian qua. Cô ấy tự nhận chưa chăm sóc chồng con chu đáo, không nói được mấy câu ngọt ngào với tôi, còn thường xuyên cáu gắt nọ kia. Chuyện vợ chồng cũng bị xao nhãng. Cô ấy nói nhiều lắm, nhận hết sai lầm về mình. Còn tôi chỉ chết lặng mà nghe, trong lòng cồn cào nổi sóng.

Đêm ấy vợ chồng tôi có 1 đêm mặn nồng sau nhiều tháng ngày nguội lạnh. Ôm vợ ngủ say trong lòng, nhìn cô ấy mãn nguyện, ngủ vẫn còn mỉm cười hạnh phúc mà tôi rối rắm vô cùng. Cả đêm ấy tôi thức trắng, đến bình minh tôi đã nhắn tin chia tay cô người tình. Lần này chắc chắn tôi không nhắn nhầm nữa.

Ảnh minh họa

Tôi tự thấy xấu hổ với vợ vô cùng. Cuộc hôn nhân có vấn đề, thường bao giờ cũng do từ hai phía. Cô ấy sai như nào thì tôi cũng sai tương tự như vậy, chúng tôi đều có cái tôi quá cao. Thế mà tôi chẳng sửa chữa hôn nhân của mình còn đi tìm niềm vui bên người phụ nữ khác. Còn vợ tôi, chỉ cần 1 tin nhắn tình cảm từ chồng đã ngay lập tức mừng như đứa trẻ được quà, nhận hết sai và quyết tâm thay đổi bản thân. Nếu ngay từ đầu tôi làm như vậy, có to tát vất vả gì đâu cơ chứ, thì đã chẳng có bất cứ chuyện gì. Tôi so với cô ấy thật quá khốn nạn!

Cũng may chuyện với cô bồ đã được giải quyết nhanh chóng. Tôi từ đầu đến cuối chẳng dám thú nhận bất cứ điều gì với vợ cả. Chỉ đành hết lòng bù đắp cho cô ấy mà thôi. Vợ tôi thấy chồng thay đổi, yêu thương và dịu dàng với vợ thì vô cùng hạnh phúc, cũng một lòng một dạ chăm lo gia đình và luôn tìm cách để tôi được vui. Phụ nữ đơn giản lắm, chỉ cần cho cô ấy chút ấm áp là cô ấy sẽ dốc hết lòng ra với bạn như thế đấy!".

Câu chuyện có lẽ là bài học cho những cặp vợ chồng trong hôn nhân, sự chân thành sửa chữa và vun đắp từ hai phía là vô cùng quan trọng. Thật may người vợ ấy "ngây thơ" tưởng chồng nhắn cho mình thật và cũng may mắn là người chồng đó vẫn còn biết hướng về gia đình, vợ con. Nhờ thế mà cuộc hôn nhân của họ mới được cứu vãn kịp thời.