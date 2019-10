Chỉ siêu âm không làm các xét nghiệm cần thiết, sản phụ không hề biết mình gặp biến chứng thai kì rất nguy hiểm

Thai nhi bị suy dinh dưỡng bào thai



Sản phụ P.A.N nhập viện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí ngày 15/10/2019 với chẩn đoán tiền sản giật, thai phát triển nhỏ hơn tuổi thai.

Theo BSCKI. Trần Thùy Dương Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, sản phụ N nhập viện với các triệu chứng điển hình của tiền sản giật: Huyết áp cao 170/110mm/Hg, phù toàn thân, tràn dịch màng bụng nhiều, tràn dịch màng ngoài tim. Nhưng chỉ lúc nhập viện thăm khám sản phụ mới biết được mình có những biến chứng rất nguy hiểm của thai kì này và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ và thai nhi bất cứ lúc nào. Sản phụ đã được các bác sĩ Bệnh viện điều trị tích cực và tiến hành mổ lấy thai. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn bé trai chào đời với cân nặng 1.900 gram đã được chuyển khoa Sơ sinh Bệnh viện điều trị.

Sản phụ N. cho biết: "Mình rất bất ngờ khi biết được bản thân đang có biến chứng của thai kì. Trước đó mình có đi khám thai nhưng chỉ siêu âm tại một số cơ sở y tế tư nhân chứ không làm thêm các xét nghiệm cần thiết khác".

Theo BSCKI. Trần Thùy Dương mặc dù thai nhi đã được 36 tuần 4 ngày nhưng cân nặng chỉ có 1.900 gram cho thấy thai nhi bị suy dinh dưỡng bào thai.

Theo BSCKI. Trần Thùy Dương mặc dù thai nhi đã được 36 tuần 4 ngày nhưng cân nặng chỉ có 1.900 gram cho thấy thai nhi bị suy dinh dưỡng bào thai. Đây là một trong những ảnh hưởng của tiền sản giật. Nhưng cũng rất may mắn cho sản phụ N. đã nhập viện kịp thời bởi nếu không sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Đối với sản phụ sẽ gây sản giật, phù não, xuất huyết não, suy tim, phù phổi cấp, rối loạn đông cầm máu…Với thai nhi sẽ khiến thai chậm phát triển, đẻ non và có thể khiến thai nhi chết trong tử cung…

Giai đoạn cuối của thai kì, mẹ bầu cần lưu ý những dấu hiệu bất thường

Tiền sản giật (hay nhiễm độc thai nghén) là tình trạng rối loạn nguy hiểm thường gặp đối với phụ nữ mang thai. Các biểu hiện của tiền sản giật có thể kể đến như: Cao huyết áp, mức protein trong nước tiểu gia tăng...

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân gây ra tiền sản giật vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, một vài giả thuyết cho rằng tình trạng tiền sản giật trong thai kỳ có thể là do sự mất cân bằng prostaglandin, một chất giúp thư giãn cơ thể và duy trì hoạt động co bóp của các cơ trơn, đóng vai trò quan trọng trong sự vận động co lại của mạch máu trong quá trình mang thai của mẹ bầu.

Tiền sản giật gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé trong khi sinh nở, như làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con thiếu cân. Đặc biệt, tiền sản giật có thể dẫn đến tình trạng sản giật, trong đó mẹ bầu bị co giật, mất ý thức, có thể hôn mê nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Ngoài ra, tiền sản giật còn là nguyên nhân của nhiều bệnh lý nguy hiểm sau sinh, bao gồm tai biến mạch máu não, tổn thương thận nghiêm trọng, bệnh thận mạn tính...

Phụ nữ mang thai, nhất là vào giai đoạn sau của thai kì, càng gần lúc lâm bồn thì cần phải đặc biệt chú ý các dấu hiệu bất thường và có chế độ thăm khám thai hợp lý tại bệnh viện. Bên cạnh đó, mẹ bầu nên thường xuyên kiểm tra huyết áp ngay tại nhà để sớm phát hiện các triệu chứng, từ đó cấp cứu và chữa trị tiền sản giật kịp thời, giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc.

BSCKI. Trần Thùy Dương khuyên rằng, ngay khi phát hiện mình mang thai và trong suốt quá trình mang thai cần tiến hành thăm khám quản lý thai sản chặt chẽ. Việc theo dõi cần được tiến hành tại các cơ sở y tế uy tín. Và đặc biệt việc theo dõi thai kỳ không chỉ dừng lại ở siêu âm thai. Bởi hình ảnh siêu âm và các chỉ số siêu âm không phản ánh đầy đủ tình trạng sức khỏe của cả sản phụ và thai nhi mà cần kết hợp rất nhiều các xét nghiệm, theo dõi khác.

Vì sức khỏe của mình và thai nhi, các sản phụ hãy luôn khám và kiểm tra sức khỏe định kì để đảm bảo sức khỏe cho mình và sự phát triển khỏe mạnh đối với thai nhi.