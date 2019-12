Chị gái Ngọc Trinh sinh con, “nữ hoàng nội y” vào bế cháu nhưng lại bị bắt lỗi sai nghiêm trọng

Chị gái của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh là nhân vật nhận được khá nhiều sự chú ý từ cộng động mạng. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Ngọc Bích đến với người chồng thứ hai là chàng ca sĩ kém tuổi Tiêu Quang. Mới đây nhất, cô nàng đã hạ sinh con đầu lòng là một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Những hình ảnh đẹp đã được đăng tải trên Facebook cá nhân của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh vào thăm chị gái Ngọc Bích sinh con.

Cô nàng tỏ ra rất hào hứng.

Được biết, em bé tên là Tiêu Phối Quân, là cháu thứ 11 của Ngọc Trinh. Cô nàng rất quý và cưng nựng cháu nhiệt tình, thậm chí, Trinh còn cẩn thận quay video lại để cho dân tình chiêm ngưỡng sự nhẹ nhàng, khéo léo của mình.

Tuy vậy, có lẽ là do chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi bế trẻ con nên Ngọc Trinh đã vướng phải lỗi sai. Theo đó, khoảnh khắc Ngọc Trinh đỡ bé Quân dựa vào ngực mình, cô đã để phần cổ, đầu và nửa thân trên của bé tự do mà không hề có tay đỡ. Giây phút đó đã khiến nhiều người xem thót tim. Rất may là em bé không bị ngã hay có vấn đề gì.

Khoảnh khắc Ngọc Trinh khiến nhiều người thót tim sợ hãi.

Ngọc Trinh lúc ấy vẫn tươi cười và tự tin rằng mình khéo lắm, cô nàng còn nói: "Sang năm sẽ làm một đứa" khiến dân tình háo hức bỏ qua luôn lỗi sai nói trên. Dù sao thì, Trinh chưa có chồng, Trinh đang học làm mẹ thôi, mọi thứ đều có thể coi như không có vấn đề gì được mọi người ạ!