"Chị đại" The Face Thái - Lukkade gửi lời chúc mừng Hương Giang: "Chị đã nói mà, em sẽ làm được!"

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hương Giang và ê-kíp của mình đã đem đến phần thi chỉn chú nhất đem lại niềm tự hào cho nước nhà. Chặng đường cố gắng và nỗ lực ghi dấu ấn của Hương Giang đã khép lại. Cô đã giành được chiếc vương miện cao quý, nhưng điều đáng nhớ nhất chính là dấu ấn để lại sau cuộc thi - Hương Giang đã hoàn thành sứ mệnh truyền cảm hứng của mình cho cộng đồng LGBT.



Trên mạng xã hội , các sao Việt đồng loạt gửi lời chúc mừng tới tân Hoa hậu. Ngoài ra mới đây, nữ HLV The Face Thái Lakkade cũng vừa nhắn gửi những lời chúc đến Hương Giang trên instagram. Lukkade viết: "I told you, you could do it" (tạm dịch: Chị nói mà, em sẽ làm được). Công chúng bày tỏ sự ngạc nhiên khi Lukkade quan tâm đến đại diện Việt Nam hơn cả Yoshi của nước chủ nhà.

Lukkade gửi lời chúc mừng Hương Giang.

Trước đó, khi Hương Giang đăng tải hình ảnh mặc trang phục truyền thống Thái đã được Lukkade khen ngợi hết lời. Lukkade từng có chuyến ghé thăm Việt Nam và gặp gỡ Hương Giang trong một sự kiện. Sau đó nữ HLV The Face đã follow instagram và thường xuyên like, comment hình ảnh của người đẹp Việt .

"Chị đại" The Face từng khen Hương Giang trên trang instagram.

Lukkade thường xuyên like và comment ảnh của Hương Giang trên instagram.