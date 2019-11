Chị cả T-ARA tái xuất sau 3 năm vắng bóng nhưng lại làm fan đau lòng khi trả lời câu hỏi: "Bao giờ chị quay về nhóm?"

Kể từ khi kết thúc hợp đồng độc quyền 8 năm với công ty chủ quản MBK, Boram (T-ARA) gần như "đóng băng" tất cả các hoạt động nghệ thuật.

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng, chị cả T-ARA cũng đã chính thức tái xuất cùng người hâm mộ với vai trò diễn viên trong bộ phim có tên Shall We That’s.

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim, Boram nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả cũng như giới truyền thông bởi vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, dù đã bước qua tuổi 34.

Boram (T-ARA) tái xuất sau 3 năm vắng bóng.

Tại buổi họp báo, bên cạnh việc giới thiệu về bộ phim mới cũng như vai diễn của mình, người hâm mộ cũng như giới truyền thông cũng vô cùng quan tâm đến lý do vì sao Boram không quay trở lại T-ARA và nhóm chỉ hoạt động với đội hình 4 thành viên.

Boram cho biết: "Tôi không phải rời nhóm để theo nghiệp diễn xuất. Tôi muốn được làm diễn viên khi tôi còn hoạt động cùng với T-ARA. Tôi nghĩ rằng rất khó để tôi có thể tiếp tục hoạt động cùng nhóm vì tôi đã lớn tuổi quá rồi. Tôi biết mình làm diễn viên quá trễ nên tôi vẫn sẽ cố gắng học tập".

Boram cho biết lý do cô không thể quay lại hoạt động cùng với T-ARA là vì tuổi tác.

Sau khi Boram và Soyeon rời công ty chủ quản MBK, T-ARA hoạt động với đội hình 4 thành viên.

Mặc dù từng rất hi vọng T-ARA sẽ sớm quay trở lại với đội hình 6 thành viên, tuy nhiên ngay sau tiết lộ của Boram, người hâm mộ dù rất đau lòng nhưng cũng đều thể hiện sự ủng hộ trước quyết định của nữ thần tượng.

Người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ đối với Boram với việc rút lui khỏi T-ARA.

Shall We That’s là bộ phim kể về câu chuyện của những con người, dù cuôc sống khó khăn nhưng miễn là có một người bạn lan toả sự ấm áp nhỏ bé của mình thì đó sẽ là động lực để những người khó khăn kia tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Shall We That’s gồm các diễn viên tham gia như: Boram, Kwon Kyung Ha, Oh Chi Woong, Hyun Jun Joon sẽ lên sóng vào ngày 23/11 tới đây trên kênh SMILE TV PLUS.