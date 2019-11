Chỉ 3 phút đọc bài, mẹ có ngay cách bảo vệ con trước khói bụi, vi khuẩn

Nỗi "xót xa" mỗi khi nhìn thấy con bị bệnh về đường hô hấp

Môi trường sống, học tập, vui chơi đang trở nên không còn an toàn cho trẻ khi 80% thành phố trên thế giới không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO; các bệnh lý hô hấp, nguy cơ ung thư phổi vì thế luôn ‘chực chờ’ tấn công trẻ. Ngay cả các mẹ khi mang thai hít phải không khí ô nhiễm, nhau thai bị nhiễm độc do bụi mịn sẽ chậm phát triển, mẹ có khả năng sinh non, trẻ bị thấp bé nhẹ cân.

1/30 đường kính sợi tóc, đó là kích thước của các hạt bụi mịn, tương đương hoặc nhỏ hơn kích thước vi khuẩn, cả hai đều dễ dàng xuyên qua khẩu trang. Vì trẻ thở nhanh gấp đôi nên các hạt mịn thấm vào máu còn tác động đến sự phát triển não bộ, có thể làm giảm khả năng giao tiếp qua lời nói và của cử chỉ, giảm trí nhớ và ảnh hưởng tới việc học tập.

Khoảng 10% trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp, nguyên nhân gây tử vong chỉ xếp sau sinh non ở độ tuổi này. Nguyên nhân chính là do hít phải không khí ô nhiễm, đặc biệt chứa bụi mịn PM 2.5, theo dữ liệu của WHO năm 2018.

Đối với trẻ nhỏ từ 6 – 36 tháng tuổi, kháng thể từ mẹ truyền sang không còn, trong khi cơ thể chưa tự sinh ra đủ kháng thể và phổi của các bé chưa phát triển hoàn thiện nên rất dễ bị các vi khuẩn, virus, bụi bẩn tấn công vào mũi - cửa ngõ của đường hô hấp, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh: viêm mũi, nghẹt mũi, chảy mũi, bệnh hen phế quản, bệnh phổi...

Trên thực tế, các bậc ba mẹ thường ít để ý đến vấn đề này, cho đến khi con trẻ bị bệnh thì phải đối mặt với rất nhiều hệ luỵ: thời gian trẻ bị bệnh kéo dài, trẻ mệt mỏi, xuống sức, sụt cân, mất ngủ, sức khỏe và chất lượng sống của cả trẻ lẫn ba mẹ bị ảnh hưởng…

Để bảo vệ trẻ trước ô nhiễm không khí, Hội Tai Mũi Họng Việt Nam khuyên các bậc ba mẹ không nên đợi ‘nước đến chân mới nhảy’, thay vì vậy cần chủ động vệ sinh mũi cho trẻ hàng ngày. Một sản phẩm được Hội Tai Mũi Họng Việt Nam khuyên dùng là nước biển sâu Xisat xịt mũi hàng ngày vì những lợi ích mà sản phẩm mang lại. Đây là cách đơn giản để vệ sinh, làm sạch các tác nhân gây bệnh như bụi, vi khuẩn… ứ đọng bên trong mũi của trẻ theo khuyến nghị 1 ngày dùng 2 lần. Hiện nay, Xisat cũng là sản phẩm tiên phong bảo vệ, chăm sóc mũi được người dùng tin tưởng sử dụng.

Với trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi, nước biển sâu Xisat 15ml dạng nhỏ được đánh giá cao bởi độ an toàn, hiệu quả và dễ sử dụng, và nước biển sâu Xisat 75 ml dạng xịt phun sương dành cho trẻ em trên 3 tháng tuổi. Ba mẹ nên sử dụng cho con hàng ngày tại 5 thời điểm vàng: sau khi đi học hay đi ngoài đường về; khi trẻ bị khô mũi, đau mũi; khi trẻ bị sổ mũi, chảy mũi; bị nhảy mũi, hắt hơi; và khi trẻ bị nghẹt mũi, khó thở.

Nước biển sâu Xisat dạng xịt phun sương với các hạt sương đều, mịn thấm sâu vào trong khoang mũi, có tác dụng sát khuẩn, kháng viêm, làm sạch bụi, vi khuẩn, các tác nhân gây dị ứng nên hiệu quả trong việc phòng nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang. Nước biển sâu Xisat được tinh chiết hoàn toàn từ thiên nhiên, chứa nhiều nguyên tố vi lượng như đồng, kẽm… an toàn cho trẻ dùng hàng ngày.

Nước biển sâu Xisat - 1 ngày 2 lần 3 nhát mỗi bên mũi - Xịt sạch khoang mũi khỏe mạnh - Dẫn đầu trong ngành hàng nước biển sâu - Được Hội Tai Mũi Họng Việt Nam khuyên dùng - Được người tiêu dùng tin yêu nhất Việt Nam Nước biển sâu Xisat khai thác từ độ sâu 450m, với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, được tiệt trùng bằng ozon, uv, lọc qua màng siêu lọc đảm bảo tính vô khuẩn và bảo toàn các tố vi lượng có lợi cho sức khoẻ mũi xoang như đồng, kẽm… Nước biển sâu Xisat có tác dụng sát khuẩn, kháng viêm, săn se niêm mạc nên giúp phòng ngừa hiệu quả sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi xoang. Nước biển sâu Xisat là sản phẩm có thiết kế bao bì độc đáo với đầu xịt và thân chai dập nguyên khối nên hạn chế việc nhiễm khuẩn, ngoài ra Xisat còn có đầu vòi xịt cải tiến nên tuyệt đối an toàn cho trẻ và tiện lợi khi sử dụng. DÙNG XISAT HÀNG NGÀY ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA TRẺ!