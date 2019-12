Chỉ 1 ngày sau khi sinh, cơ thể mẹ có hàng loạt thay đổi ít ai ngờ

Trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bế con đỏ hỏn trên tay lòng mẹ dạt dào bao cảm xúc. Mọi sự vất vả dường như đã được đền đáp bằng trái ngọt chính là con – thiên thần nhỏ đáng yêu. Có lẽ phần lớn các mẹ đều đang ngập chìm trong niềm hạnh phúc bên cạnh bé mà quên mất rằng chỉ ngay ngày đầu sau khi sinh, cơ thể mình cũng đang trải qua hàng loạt thay đổi không kém thời gian thai kì.

Trong vòng 24 giờ sau sinh, cơ thể người mẹ trải qua hàng loạt thay đổi ít ai nhắc tới (Ảnh minh họa)

Những tiết lộ thú vị về sự thay đổi cơ thể mẹ chỉ 24 giờ sau khi sinh sẽ khiến chị em không khỏi bị "sốc" bởi ít ai nhắc tới. Theo tiến sĩ Michele Hakakha, chuyên gia lĩnh vực sản phụ khoa tại Mỹ, cơ thể người mẹ gần như trải qua sự thay đổi toàn diện chỉ trong 1 ngày sau sinh.

1. Giảm cân ngay lập tức

Người mẹ sẽ giảm khoảng 4,5-6kg ngay lập tức sau khi sinh bé, trong đó 3-4kg là trọng lượng của bé, nhau thai khoảng 0,5kg, 1-2 kg máu và nước ối mất đi trong quá trình sinh. Tất nhiên trọng lượng của mẹ chưa thể trở về số cân nặng trước khi mang thai ngay lập tức. Cơ thể mẹ lúc này vẫn tích một nước nên sẽ đi tiểu và đổ mồ hôi khá nhiều. Với mẹ sinh mổ thì lượng dịch truyền cũng khiến cơ thể mẹ hơi phù một chút nhé.

2. Chảy máu rất nhiều

Trong 10 phút đầu sau sinh, người mẹ sẽ bị mất rất nhiều máu, thậm chí có người còn bị mất máu nghiêm trọng. Trong 3 ngày đầu, máu có màu đỏ sẫm, có thể có vài cục máu nhỏ, kích thước như một quả mận là bình thường. Và trong suốt 2 tuần sau sinh nở, người mẹ tiếp tục đối mặt với hiện tượng chảy máu đặc biệt là khi đứng lên, ngồi xuống và thậm chí cả khi cho con bú. Tất cả đều là hiện tượng bình thường và chảy máu sẽ giảm dần sau khoảng 10 ngày đến 2 tuần.

3. Sau sinh bụng vẫn như đang có bầu

Nhiều mẹ nghĩ rằng sau khi sinh bụng sẽ xẹp ngay xuống như thời con gái nhưng thực tế lại khác xa. Mẹ cũng đừng ngạc nhiên khi sau khi sinh nhìn bụng mình vẫn như đang mang bầu 5-6 tháng. Nguyên nhân được cho là do tử cung vẫn chưa co giãn về vị trí đầu tiên mà cần thời gian để dạ con co dần trở lại.

4. Sưng đau toàn thân

Các triệu chứng phổ biến người mẹ trải qua sau 24 sinh bé đó là căng tức và sưng đau ở 2 bầu ngực do bắt đầu tiết sữa, nhiều mẹ sẽ bắt đàu thấy có sữa non màu vàng. Các cơn co dạ con cũng khiến người mẹ đau đớn trong thời gian này. Ngoài ra, cảm giác sưng đau âm đạo, đáy chậu với mẹ sinh thường, sưng đau vết mổ với mẹ sinh mổ. Với mẹ đẻ thường thì hiện tượng sưng âm đạo là rất phổ biến và có thể kéo dài trong suốt một vài tuần đầu sau sinh. Theo tiến sĩ Hakakha, môi âm hộ có thể sưng lớn gấp 3 lần so với kích thước ban đầu.

5. Một số dấu hiệu báo động nguy hiểm

Mẹ cần chú ý sức khỏe 24 giờ sau sinh và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường (Ảnh minh họa)

Sau 1 ngày sinh bé, nếu cơn đau và cảm giác khó chịu tăng lên, hoặc mẹ gặp bất kì triệu chứng đáng ngờ nào sau đây, hãy gặp bác sĩ ngay lập tức:

- Sốt trên 38 độ C hoặc cảm thấy ớn lạnh.

- Dịch tiết âm đạo có mùi hôi.

- Cục máu đông lớn, kích thước có thể lớn hơn một quả mận.

- Đau rát, khó tiểu.

- Chuột rút nghiêm trọng hoặc đau bụng không giảm mặc dù đã có thuốc giảm đau.

- Tấy đỏ, sưng, bầm tím hoặc đau trên đáy chậu hoặc tách vết khâu.

- Nhìn mờ.

- Nhức đầu dữ dội hoặc ngất xỉu.

- Bất kỳ dấu hiệu trầm cảm sau sinh nào.

Nguồn: Romper