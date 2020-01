Châu Tinh Trì thừa nhận là cha của con trai út Trương Bá Chi, đồng ý chia tài sản cho hai mẹ con?

Trương Bá Chi luôn là cái tên được truyền thông vô cùng quan tâm đến trong thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, con trai thứ 3 của cô nàng đã hơn một tuổi nhưng cha của đứa bé vẫn là một ẩn số. Thế nhưng mới đây, có nguồn tin bất ngờ cho rằng, Châu Tinh Trì lại chính là người đàn ông giấu tên bấy lâu nay.

Cụ thể, nguồn tin này cho biết, trong một lần nhận phỏng vấn gần đây, Châu Tinh Trì đã thừa nhận mối quan hệ với Trương Bá Chi và đồng ý để lại toàn bộ tài sản cho hai mẹ con.

Ngoài ra, nguồn tin cũng tiết lộ thêm, lý do Châu Tinh Trì đến thời điểm hiện tại mới thừa nhận quan hệ là vì Trương Bá Chi quyết định sinh con khi chưa hỏi qua ý kiến của mình. Do hiện tại đứa bé vẫn khỏe mạnh và rất kháu khỉnh nên Châu Tinh Trì không còn lý do để từ chối nữa.

Về phía Trương Bá Chi, trong những ngày đầu năm mới, cô đã bất ngờ chia sẻ bài đăng chúc mừng năm mới trên trang mạng xã hội của mình. Thế nhưng điều đáng nói lại là lời chúc đó lại đi kèm với bức hình ảnh chụp chung của cô với Châu Tinh Trì. Chính vì thế, cộng đồng mạng đều tin tưởng nguồn tin kia là thật.

Tuy nhiên, Trương Bá Chi đã khéo léo phủ nhận khi tham gia trả lời phỏng vấn mới đây. Cô nàng cho rằng, bản thân mặc dù rất muốn tiếp tục hợp tác với Châu Tinh Trì nhưng ông chắc chắn sẽ không tham gia những bộ phim có mô típ thế này nữa.

Ngoài ra, Trương Bá Chi cũng tiết lộ rằng, Châu Tinh Trì là một người vô cùng "kiêu ngạo", không phải là người cứ muốn là có thể hợp tác cùng.

Nguồn: QQ