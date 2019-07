Chàng trai nhẫn nại làm ghế cho bạn gái ngồi "tám" điện thoại, tưởng được khen "bạn trai nhà người ta", ai ngờ nhận chỉ trích dữ dội

Có lẽ bất kỳ chàng trai khi yêu cũng muốn chiều chuộng và sẵn sàng làm tất cả vì bạn gái. Bởi vậy nên mới có chuyện không ít chị em phụ nữ suốt ngày xuýt xoa, ghen tị với "bạn trai nhà người ta" hay "chồng người ta". Câu chuyện dưới đây cũng là 1 trường hợp tương tự nhưng lại gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.



Đoạn clip 15 giây được đăng tải trên group Facebook "What is New York" vào khoảng 1 tháng trước. Trong đó, 1 chàng trai trẻ tuổi mặc áo hồng tình nguyện làm ghế cho bạn gái ngay trên lề đường đông người qua lại khi người yêu đang bận nói chuyện điện thoại. Mọi người khi đi ngang không khỏi liếc mắt nhìn cặp đôi, 1 số không quan tâm và số còn lại thì tủm tỉm cười.

Dù phải ngồi trong tư thế cực kỳ khó nhưng gương mặt chàng trai không hề thể hiện sự khó chịu hay mệt mỏi và lại còn nhẫn nại chờ đợi bạn gái kết thúc cuộc gọi. Anh chàng còn hôn vào lưng bạn gái chứng tỏ tình yêu thương to lớn dành cho đối phương.

Trong khi caption của đoạn clip khen ngợi sự hào hiệp của chàng trai nhưng đại bộ phận dân mạng lại không thấy vậy. Họ cảm thấy hành động này không hề lãng mạn hay đáng yêu chút nào, ngược lại còn gây ra nhiều trở ngại cho người đi đường. Nhiều người còn "ác miệng" cho rằng chàng trai kia thật ngốc nghếch, nhiều khi chỉ đang ở trong chế độ "friendzone" hoặc cô gái kia đang nói chuyện với người đàn ông khác mà không biết.

