Chẳng thể ngờ bác sĩ da liễu lại chống nắng theo cách này, nhưng có như vậy thì da mới ngăn lão hoá hoàn toàn

Vì đặc thù công việc nên chắc chắn, những tips chăm sóc da được chính các bác sĩ da liễu áp dụng sẽ là nguồn tư liệu quý giá cho các chị em học hỏi. Và trong thời điểm hiện tại, khi làn da đang phải chống chọi với ánh mặt trời gay gắt của mùa hè, chị em đừng bỏ qua những bí kíp chống nắng tỉ mỉ, khoa học được các bác sĩ da liễu chăm chỉ áp dụng dưới đây.

1. Đặt đồng hồ báo thức để thoa lại kem chống nắng

Có một sự thật là, chỉ thoa kem chống nắng vào buổi sáng thôi là chưa đủ để bảo vệ làn da của bạn trọn cả ngày dài. Bởi lẽ, hầu hết các loại kem chống nắng chỉ duy trì được khả năng bảo vệ da trong khoảng 2 tiếng đồng hồ và nhiệm vụ của bạn chính là thoa lại kem chống nắng nhiều lần trong ngày.

Để đề phòng trường hợp bạn quên và căn thời gian không chuẩn, bác sĩ da liễu Joshua Zeichner tại New York có một bí kíp cực hay mà chính ông cũng áp dụng: "Tôi và vợ sẽ đặt báo thức để nhắc nhở bản thân thoa lại kem chống nắng bởi chúng ta rất dễ quên thao tác này. Hơn nữa, chỉ một lần bôi kem chống nắng chưa bao giờ là đủ để bảo vệ làn da suốt ngày dài".

2. Dùng sản phẩm chống nắng dạng bột để không làm trôi lớp makeup

Sau khi đã bôi kem chống nắng dạng lỏng, makeup hoàn chỉnh thì chắc chắn, nhiều nàng sẽ cảm thấy bước thoa lại kem chống nắng thật lích kích. Và để tình trạng bất tiện này không xảy ra, bác sĩ da liễu Shari Marchbein tại New York đã tin dùng sản phẩm chống nắng dạng bột và nhờ đó, lớp nền makeup sẽ không bị chảy trôi, loang lổ mà vẫn giữ được độ mịn lì, khô ráo.

3. Thêm serum vitamin C để da được bảo vệ tuyệt đối

Đối với cô Mona Gohara – bác sĩ da liễu nổi tiếng tại bang Connecticut: "Serum vitamin C chính là vị cứu tinh của làn da, và khi kết hợp với kem chống nắng, bạn sẽ không lo da bị tổn thương bởi sự tấn công mạnh mẽ của tia UV". Bên cạnh khả năng chống oxy hóa, bảo vệ làn da khỏi những yếu tố ngoại cảnh khiến nhan sắc của bạn già nua trước tuổi, serum vitamin C còn giúp làm sáng da, xóa mờ đốm thâm nám cực tốt. Chính vì lẽ đó, bác sĩ Gohara luôn bôi vài giọt serum vitamin C trước khi thoa kem chống nắng để làn da được bảo vệ mạnh mẽ.

4. Đừng quên da đầu của bạn

Bác sĩ da liễu Gohara còn tỉ mỉ đến nỗi, không quên bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng, đặc biệt là trong những chuyến du lịch biển hay khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, bác sĩ sẽ không dùng kem chống nắng dạng lỏng mà thay vào đó, cô dùng sản phẩm chống nắng dạng bột, vừa tiện lợi, dễ phủ lên da, vừa không khiến đầu tóc bị bết dính.

5. Hãy bảo vệ đôi mắt của bạn nữa

Trước hết, bạn cần phải thoa kem chống nắng cho vùng da quanh mắt bởi đây thường là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu tuổi tác. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, bạn còn cần thêm kính râm chống tia UV để dù đi dưới cái nắng gắt gỏng, đôi mắt của bạn cũng không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp, bạn phải tiếp xúc lâu với ánh nắng khi tham gia các hoạt động ngoài trời hay đi biển, bác sĩ da liễu Omer Ibrahim tại Chicago còn khuyên bạn nên sắm cho mình kính áp tròng có khả năng chống tia cực tím.

Nguồn: Allure