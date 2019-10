Ngày 26/10 vừa qua , tổ chức Pacific Link Foundation kết hợp với Ecpat UK và Anti-slavery đưa ra báo cáo “Precarious Journeys - Mapping vulnerabilities of victim of trafficking from Vietnam to Europe” với nội dung việc người Việt Nam nhập cư trái phép sang nước ngoài, bất chấp điều đó đồng nghĩa với việc phạm pháp.