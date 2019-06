Chấn động với trailer cuối cùng cực "điên rồ" của bom tấn "Fast and Furious: Hobbs and Shaw"

Bom tấn mùa hè Fast and Furious: Hobbs and Shaw tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích tột độ khi tung ra trailer cuối cùng. Nếu trailer trước đó gây chấn động bởi những pha hành động, cháy nổ không khác gì phim giả tưởng anh hùng thì trailer lần này sẽ là siêu phẩm của màn rượt đuổi gay cấn, nghẹt thở từng giây từ hai gã "đầu trọc" "The Rock" Dwayne Johnson, "người vận chuyển" Jason Statham và tên "ác nhân" Brixton (do Idris Elba thủ vai).



Trailer phim "Fast and Furious: Hobbs and Shaw"

Ngay từ phân cảnh đầu tiên, người xem đã được "chiêu đãi" màn truy đuổi tốc độ vô cùng kịch tính khi bộ đôi Hobbs và Shaw đang cố gắng giải cứu em gái của Shaw – Hattie. Với bộ óc thiên tài và sức mạnh siêu chiến binh, kẻ phản diện Brixton chứng minh mình cũng không phải là một tay lái dạng vừa khi bám theo gắt gao khiến anh em nhà Shaw không có nổi một giây thoát thân. Đặc biệt chiếc mô tô phân khối lớn của Brixton đã có màn "trình diễn" rùng mình ở các phân cảnh chui lọt qua gầm xe tải container 18 bánh hay "lạng lách" trên hàng chục chiếc ô tô cực ấn tượng.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm đua xe "lão làng" của Shaw, bộ ba Hobbs, Shaw và em gái Hattie đã có màn đảo ngược tình thế ngoạn mục. Bằng cú bẻ lái cực "gắt", chiếc siêu xe của Shaw đã khiến mô tô của Brixton quay vòng trên không và bật tung hàng cây số. Hình ảnh dàn xế khủng "cực nhanh cực nguy hiểm" trên đường phố một lần nữa khẳng định sự làm phim "táo bạo" kinh điển của series hành động tốc độ Fast & Furious.

Không chỉ gây "choáng váng" với màn đua xe điên rồ, trailer lần này còn sở hữu phần âm nhạc bắt tai, sôi động và đậm chất phim hành động kịch tính. Sự kết hợp độc đáo giữa âm thanh và những góc quay cận đã tăng thêm sự hồi hộp và "nghẹt thở" trong suốt cuộc đua tốc độ. Đặc biệt, ở phân cảnh cuối cùng, âm nhạc càng mạnh mẽ và dồn dập hơn, thì cũng là lúc những pha hành động diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ và "thót tim" hơn.

Ngoài là bom tấn ngập tràn kỹ xảo và những màn chiến đấu "máu lửa" hoành tráng, Fast & Furious: Hobbs & Shaw còn ẩn chứa câu chuyện sâu sắc: "không gì có mạnh hơn tình cảm gia đình". Có thể nói, gia đình vẫn là yếu tố xương sống của loạt phim Fast & Furious. Nó được lặp đi lặp lại qua các phần, qua nhiều nhân vật và ở cả phần phim ngoại truyện lần này. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Shaw bất chấp tất cả, lao vào hiểm nguy để giải cứu em gái Hattie hay hình ảnh vừa hài hước vừa ấm áp khi "người khổng lồ" Hobbs trở về "buôn làng" của mình, cùng mẹ và những người anh em "xung trận" chiến đấu với binh đoàn của siêu nhân đen "Black Superman" Brixton.

Fast and Furious: Hobbs and Shaw dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 02.08.2019.