Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh “bóng cười” ở “phố Tây”

Ba người đàn ông cùng nhóm bạn ngồi ăn nhậu tại phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1 sử dụng “bóng cười” kết hợp với “cỏ Mỹ” bất ngờ rơi ra khỏi bàn nhậu, sau đó co giật, sùi bọt mép khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn. Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã có mặt đưa 3 người này vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy hiểm, xuất viện.



Hai trong 3 người trong vụ việc trên được xác định là T.M.P.K. (20 tuổi, quê Khánh Hoà) và N.T.V (20 tuổi, quê Bình Phước). Cả 3 vừa uống rượu vừa hút “cỏ Mỹ” và hít “bóng cười”. Vụ việc mới xảy ra vào tối 14-7 vừa qua.

Bạn trẻ vô tư sử dụng "bóng cười" trên "phố Tây" Phạm Ngũ Lão.

Trước đó, chúng tôi đã đến khu “phố Tây” Phạm Ngũ Lão và chứng kiến nhiều người công khai sử dụng bóng cười. Vào 2 ngày cuối tuần, khu vực này có hàng ngàn người tìm đến. Tuyến phố đi bộ Bùi Viện bị nêm chặt bởi bàn ghế của các hàng quán bày ra lòng đường dành cho người đi bộ.

Tại các bàn nhậu, ngoài dĩa mồi và vài chai bia, nhiều bạn trẻ một tay cầm thuốc lá, một tay giữ chặt quả bóng màu trắng lâu lâu đưa lên hít lấy hít để rồi cười vật vã, sảng khoái. Tại khu vực giao lộ Đề Thám - Trần Hưng Đạo, một quán kem cũng cho khách ở đây sử dụng “bóng cười” một cách thoải mái.

Trung tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết không chỉ đến khi 3 người khách ăn nhậu tại phố Tây co giật, sùi bọt mép sau khi sử dụng “bóng cười”, việc kiểm tra hoạt động kinh doanh “bóng cười” của các hàng quán tại khu “phố Tây” Phạm Ngũ Lão được Công an phường thực hiện thường xuyên.

Khuya 17-7, UBND phường phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão đã ra quân kiểm tra các hộ kinh doanh “bóng cười” đã phát hiện nhiều quán bia, quán cà phê tàng trữ những bình chứa khía N2O. Các loại bình này được cất giấu ở các khu vực nhà kho, phía sau những thùng giấy.

Khi khách có nhu cầu, chủ quán sẽ bơm trực tiếp vào bóng giao cho khách với giá từ 30 ngàn đồng trở xuống, mua số lượng nhiều chỉ còn 15 ngàn đồng/quả. Sau nhiều giờ đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 4 bình N2O có trọng lượng từ 10-90kg.

Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, hiện chưa có quy định về việc cấm sử dụng chất N2O nên đoàn kiểm tra chỉ mới dừng lại việc lập biên bản, tịch thu những bình N2O trên vì không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra, lập biên bản tịch thu trên 65 bình N2O.

“Phố Tây” Phạm Ngũ Lão là điểm đến của cả ngàn người mỗi đêm, nhất là khu vực phố đi bộ Bùi Viện. Đa phần những người đến đây là du khách, người nước ngoài lưu trú tại khu vực này và hàng trăm thanh thiếu niên, bạn trẻ sống tại TP Hồ Chí Minh. Hình ảnh các bạn trẻ một tay cầm quả “bóng cười” hít lấy hít để rồi cười ngặt nghẽo một cách vô thức khiến nhiều người cảm thấy ái ngại.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, “bóng cười” là loại khí N2O (Dinitơ monoxit hay nitrous oxide), loại khí này khi hít vào sẽ tác động lên hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác sảng khoái cho người hít phải. Nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.