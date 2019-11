Cậu bé 10 tuổi chuyên vẽ bậy vào sách giáo khoa được nhà hàng có tiếng mời về trang trí cả một bức tường "siêu to khổng lồ"

Nghệ thuật là không giới hạn. Nhận định này đã một lần nữa được minh chứng bởi Joe Whale, cậu nhóc 10 tuổi đến từ Shrewbury, Anh. Chỉ cần một khoảng không đủ lớn, dù là trang giấy hay một bức tường, và một cây bút còn mực, cậu có thể sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm khiến người khác phải trầm trồ.

Đó chính là lý do vì sao cậu được một nhà hàng có tiếng tại quê nhà thuê về để vẽ trang trí cả một bức tường cao 2,5 mét khi mà vẫn đang trong độ tuổi “chỉ việc ăn và ngủ”.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa chỉ việc ăn và học, Joe đã tự mình kiếm được tiền nhờ vào tài năng hội họa thiên bẩm.

Sự nghiệp của Joe bắt đầu cũng rất tình cờ, rất nghệ thuật. Vốn là một người yêu thích vẽ và đặc biệt hứng thú với phong cách doodle (vẽ nguệch ngoạc ngẫu hứng), Joe đã dành cả tuổi thơ của mình để… vẽ bậy vào sách giáo khoa. Những tác phẩm của cậu hoàn toàn được hình thành từ trí tưởng tượng, vì thế mà chúng rất riêng biệt, rất có hồn và đặc biệt ấn tượng.

Joe thích vẽ vời vào sách đến nỗi bạn bè đã gán biệt danh The Doodle Boy cho cậu. Còn về phía giáo viên, đa phần họ không hề ủng hộ hành động này của Joe. Rất may là bố mẹ Joe, Greg và Nessa, đã cực kỳ tâm lý và luôn khuyến khích niềm đam mê của con trai mình. Thậm chí khi nghe con than phiền rằng ở trường chỉ có học và học, chẳng được vẽ vời gì cả, họ đã tức tốc đăng ký cho con tham gia một lớp vẽ bên ngoài.

Tại lớp học thêm này, Joe mới có thể thoải mái phô diễn hết sức sáng tạo và gây ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ với cô giáo của mình. Vị giáo viên này thích các tác phẩm của Joe đến nỗi đã liên tục khoe chúng trên các tài khoản xã hội cá nhân, từ đó mở ra cơ hội có một không hai dành cho cậu học trò 10 tuổi đầy tài năng.

Từ những bức hình mà cô giáo vẽ của Joe đăng tải, Joe đã nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn từ nhà hàng địa phương Number Four: Cậu có thể trang trí, doodle thoải mái trên bức tường trắng tinh cao 2,5 mét của họ.

Nét vẽ có thể vẫn còn rất ngây thơ, nhưng sự sáng tạo, tư duy về bố cục, hình họa của cậu bé là điều khiến rất nhiều người phải thán phục.

Ban đầu, bố mẹ Joe khá lo lắng, không biết cậu con trai cưng sẽ xử lý thế nào khi phải đối mặt với bức vẽ quá lớn này, chứ không chỉ quanh quẩn trong những trang giấy chật hẹp nữa. Ngoài ra, bố của Joe cũng chia sẻ: “Joe không thích vẽ đi vẽ lại 1 thứ. Khi doodle, cậu nhóc sẽ luôn vẽ hàng trăm hình khác nhau cho đến khi kín 1 trang giấy thì thôi”.

Và đó chính xác là những gì Joe đã làm. Cả một bức tường rộng lớn bỗng chốc phủ kín những hình vẽ của cậu, không cái nào giống cái nào cả. Dù đã xem con vẽ cả trăm lần rồi, nhưng bố cậu vẫn không thể giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn tự hào: “Ban đầu, Joe có vẻ do dự, bí ý tưởng, cứ nhìn bức tường một lúc rồi lại thở dài. Nhưng chỉ một lúc sau, cháu nó đã nảy ra 20 ý tưởng khác nhau. Không gian vẽ rộng lớn càng kích thích sự sáng tạo của cháu. Ngồi nhìn cháu vẽ mà tôi không thể tin vào mắt mình”.

Công cụ mà Joe sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ gồm vài chiếc bút dạ với sự trợ giúp một chút từ bút bi, tất cả đều là mực đen. Cậu đặc biệt thích phong cách đen - trắng cổ điển, và rất tin tưởng 2 nhãn hiệu bút Sharpies và Paper Mate.

Joe thoải mái sáng tạo trên bức tường siêu to khổng lồ của nhà hàng Number Four.

Sau thương vụ “siêu to khổng lồ” trên, bố mẹ Joe tiếp tục ủng hộ đam mê của cậu con trai bằng cách lập cho cậu một website và một tài khoản Instagram riêng có tên The Doodle Boy. Đây là nơi cậu có thể chia sẻ những bức vẽ tâm đắc nhất, cũng như là nơi tìm kiếm các cơ hội khác như những gì cậu đã làm được tại nhà hàng Number Four. Toàn bộ số tiền Joe kiếm được từ việc vẽ vời sẽ được tiết kiệm để phục vụ cho việc học đại học sau này của cậu (và chắc chắn đó sẽ là một ngôi trường mỹ thuật rồi).

Bố cậu chia sẻ: “Chúng tôi cho rằng nếu có bất cứ cơ hội nào giúp Joe phát triển và làm những việc cháu nó thích, chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ. Trên website và Instagram của cháu, chúng tôi chỉ đăng tải những bức vẽ mà đích thân cháu tạo ra và muốn chia sẻ, chứ không hề tự ý tùy tiện quyết định thay cháu”.

Theo Insider