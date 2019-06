Cấp cứu kịp thời bé 5 tuổi suýt chết do đuối nước vì hiếu động nhảy xuống bể bơi

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vào lúc 18h ngày 12/6/2019 khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân H, 5 tuổi nhập viện tình trạng mệt mỏi, khó thở, ho nhiều. Gia đình bệnh nhân cho biết, cách đó khoảng một tiếng, cháu H theo cha mẹ đến một trung tâm đăng ký học bơi, trong khi phụ huynh trao đổi với thầy giáo không để ý đến cháu, cháu hiếu động nhảy xuống bể và bị đuối nước. May thay, lực lượng cứu hộ bể bơi nhanh chóng vớt cháu lên, sơ cứu và chuyển cháu tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.



BS Nguyễn Đăng Hải, khoa Nhi hô hấp (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn) người trực tiếp điều trị cho biết, sau khi vào viện các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu cho cháu, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả chụp XQ cho thấy, hình ảnh viêm phổi phải. Sau 5 giờ điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu, trẻ đã qua tình trạng nguy hiểm và tiếp tục chuyển lên điều trị tại khoa Nhi hô hấp. Bé H được điều trị tích cực bằng kháng sinh và bổ sung dinh dưỡng.

BS kiểm tra sức khỏe bệnh nhân trước khi ra viện

"Thông thường, bệnh nhân sẽ có diễn biến nặng trong 3-5 ngày tiếp theo do viêm phổi tiến triển, chính vì vậy chúng tôi theo dõi rất sát cháu trong khoảng thời gian này. Do tiến triển tốt, bé H đã được ra viện ngày 17/6", bác sĩ Hải cho biết.

Theo Bs. Trần Văn Trung, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, khi trẻ bị đuối nước, phản xạ đầu tiên là trẻ co thắt thanh quản, tiếp sau đó là phản xạ làm nước và các chất bẩn, dị vật sặc vào phổi dẫn đến suy hô hấp, giảm oxy máu, thay đổi về khối lượng tuần hoàn dẫn đến tử vong. Nếu cứu được, nguy cơ trẻ bị nhiễm khuẩn ở phổi rất cao. Khi bị đuối nước, thời gian thiếu oxy của nạn nhân càng dài khả năng tử vong càng cao và di chứng càng nặng nề. Do vậy, đối với trẻ bị đuối nước, việc sơ cứu sớm và đúng cách ngay tại hiện trường là rất quan trọng để cứu sống trẻ và giảm thiểu các di chứng do thiếu ôxy não.

BS Trung cũng chia sẻ thêm rằng, việc làm đầu tiên đối với một nạn nhân đuối nước đó chính là phải giải phóng đường thở và cung cấp oxy cho nạn nhân. Theo đó, nếu nạn nhân còn tỉnh giãy giụa dưới nước, ném cho nạn nhân một cái phao, một khúc gỗ, hoặc một sợi dây để giúp họ lên bờ. Không nên nhảy xuống nước nếu không biết bơi, hoặc không được huấn luyện cách đưa người đuối nước còn tỉnh lên bờ. Nạn nhân lúc này trong tình trạng hoảng loạn, dễ níu chặt lấy bất cứ thứ gì vớ được, kể cả người cứu nạn.

Khi cấp cứu nạn nhân ngay ở dưới nước cần phải nâng đầu nạn nhân nhô lên khỏi mặt nước, có động tác để giúp cho nạn nhân trấn tĩnh và thở. Nếu nạn nhân bất tỉnh dưới nước (chỉ xuống cứu khi người cứu biết bơi). Nếu không gọi người hỗ trợ hoặc dùng thuyền (nếu có) để ra cứu. Ngay sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, cần tiến hành cấp cứu tại chỗ.

Các sai lầm cần tránh trong sơ cứu đuối nước:

- Nhiều người thường có thói quen dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi chạy, đây là hành động hoàn toàn sai vì sẽ làm mất thời gian quý giá để hô hấp nhân tạo cứu sống bệnh nhân.

- Khi ngạt nước thực ra nước ở trong phổi không nhiều như mọi người nghĩ, nó sẽ được tống ra ngoài khi ta hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực và khi bệnh nhân thở trở lại.