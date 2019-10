Cảnh hôn ướt át của Ji Chang Wook với bạn diễn dưới vòi sen cứu rating phim mới sau khi bị khán giả chê tơi tả

Melting Me Softly (Tạm dịch: Nhẹ nhàng tan chảy) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của "mỹ nam hành động" Ji Chang Wook trên màn ảnh nhỏ sau khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, tác phẩm truyền hình này lại không nhận được phản ứng tích cực của khán giả ngay từ thời điểm lên sóng mặc dù được chiếu trên khung giờ vàng (21g00 theo giờ Hàn Quốc) của đài tvN.

Lý do khiến Melting Me Softly bị khán giả làm lơ là vì nội dung quanh đi quẩn lại cũng là cặp đôi chính phải vượt qua những khó khăn để đến được với nhau. Đặc biêt, diễn xuất rời rạc, thiếu điểm nhấn, hay bày tỏ cảm xúc ngỡ ngàng của nữ chính Won Jin Ah đã khiến bộ phim trở nên bị "đuối" dù có sự góp mặt của Ji Chang Wook.

Trong tập 9 vừa qua, các mọt phim của Kbiz không khỏi bất ngờ khi Melting Me Softly chỉ đạt 1,2% rating. Đây được xem là tỷ suất thấp nhất của đài tvN từ trước đến nay đối với một bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, rating ở tập 10 phát sóng tối 27/10 đã có chuyển biến tích cực hơn khi đạt 2,1%, tăng 0,9% so với tập 9.

Kết quả cho màn lội ngược dòng của Melting Me Softly có được là nhờ cảnh hôn đầy ướt át ở cuối tập 10 của Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) và Go Mi Ran (Won Jin Ah) dưới vòi sen.

Theo đó, ở tập này Ma Dong Chan chính thức bảy tỏ tình cảm với Go Min Ran vì sau khi trở thành người tối cổ bị đóng băng đến 20 năm, anh dần nhận ra chỉ có Go Mi Ran mới là người mang lại cho anh niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, cản trở của Ma Dong Chan và Mi Ran chính là nếu tiếp xúc gần nhau, nhiệt độ cơ thể tăng lên 33 độ C thì cả hai sẽ chết. Chính vì thế, Dong Chan đã đến nhờ vị tiến sĩ quen biết cứu lấy cả hai nhưng bị khước từ.

Buồn bả vì màn thử nghiệm đóng băng trong quá khứ dẫn đến kết cục không thể yêu được cười mình yêu, Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) đã đến gặp Go Mi Ran (Won Jin Ah). Tại đây, cả hai đã trao cho nhau nụ hôn đầy ướt át dưới vòi sau, âu cũng là vì không muốn cơ thể bị nóng lên khi tiếp xúc gần nhau.

Melting Me Softly là bộ phim tình cảm hài hước xoay quanh hai nhân vật chính: Ma Dong Chan (Ji Chang Wook) và Go Mi Ran (Won Jin Ah). Họ tham gia vào một dự án bị đóng băng trong 24 giờ và thức dậy sau 20 năm. Khi tỉnh dậy, cả hai gặp phải tác dụng phụ nguy hiểm và buộc phải duy trì nhiệt độ cơ thể không được vượt quá 33 độ C.