Càn quét rạp chiếu chưa đủ, "nhà Chuột" còn ủ mưu mang "Black Panther" đi săn tượng vàng Oscar

Sau 3 tuần công chiếu, Black Panther đã đạt mốc 900 triệu đô Mỹ, liên tiếp phá vỡ thêm nhiều kỷ lục doanh thu và nhận được điểm số rất cao trên các trang đánh giá IMDb và Rotten Tomatoes, hãng Disney đang lên kế hoạch mang Báo Đen đi săn tượng vàng Oscar về nhà.



Disney đang lên kế hoạch tranh Oscar cho"Black Panther" ở những hạng mục quan trọng nhất

Giải thưởng danh giá nhất của Viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ đã cởi mở với diễn viên da màu hơn trong những năm gần đây. Đặc biệt, các tác phẩm mang chủ đề phân biệt chủng tộc hoặc có yếu tố chính trị thường sẽ thắng lớn, ví dụ điển hình chính là The Shape of Water (2017) vừa rồi. Bên cạnh đó, dòng phim siêu anh hùng cũng được ưu ái hơn trước, như việc Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) góp mặt trong hạng mục kỹ xảo hay Logan được đề cử Kịch bản Chuyển thể Xuất sắc. Đây là lúc mọi người tự hỏi liệu có cơ hội nào cho Black Panther tại lễ trao giải Oscar sang năm.

Nội dung phim khá phù hợp với "công thức" của Oscar

Mới đây, cấp lãnh đạo của Disney tiết lộ với tờ Deadline rằng hãng sẽ thực hiện chiến dịch tranh cử Oscar toàn diện cho bom tấn siêu anh hùng này. Và mục tiêu mà "nhà Chuột" nhắm đến chính là giải thưởng Phim Xuất sắc. Đây là hạng mục mà nhiều phim siêu anh hùng từng nhắm tới nhưng không thành công, kể cả tác phẩm "kinh điển" với 8 đề cử là The Dark Knight (2008).

Ngoài ra, Black Panther vẫn còn có thể tranh cử ở nhiều hạng mục khác nữa. Với trang phục đậm chất châu Phi hiện đại, nhà thiết kế Ruth E. Carter có thêm mang về đề cử thứ 3 sau Malcolm X (1992) và Amistad (1997). Rachel Morrison trở thành nữ quay phim đầu tiên nhận được đề cử Oscar với Mudbound (2017). Liệu cô có thể tái lập điều này với Black Panther?

Michael B. Jordan là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục Nam phụ Xuất sắc

Thiết kế Sản xuất của Hannah Beachler, Nhạc phim của Ludwig Göransson, Ryan Coogler cho Đạo diễn Xuất sắc (như Jordan Peele từng làm với Get Out vừa qua) hay thậm chí là Nam phụ Xuất sắc cho Michael B. Jordan đều có thể tranh giải.

Dù vậy, năm 2018 chỉ vừa mới bắt đầu và còn một chặng đường dài nữa mới tới kỳ Oscar kế tiếp. Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu còn đối thủ nặng ký nào khác xuất hiện trong năm nay.