Căn hộ chung cư – Lựa chọn tối ưu cho các gia đình trẻ thành thị

Và Apec Aqua Park là lựa chọn vàng mang lại cuộc sống tiện nghi, thoải mái nhất cho các gia đình tại thành phố Bắc Giang với hệ thống tiện ích đẳng cấp, chất lượng cuộc sống nâng cao và mức giá hợp lý nhất.

"Nỗi khổ" của gia đình trẻ ở thành phố

Với dân số đông, diện tích đất có hạn, việc kiếm được một ngôi nhà phù hợp ở thành phố luôn khiến các gia đình trẻ đau đầu. Nhà có mức giá trong khả năng tài chính thì thường ở ngõ sâu, xa trung tâm thành phố, giao thông không thuận tiện, không có nhiều tiện ích, dịch vụ, và thiếu không gian chung cho gia đình. Những ngôi nhà nằm ở gần trung tâm, giao thông thuận tiện hơn và được đồng bộ tiện ích, dịch vụ thì mức giá thường cao, không phù hợp với đa phần mức thu nhập của các gia đình trẻ.

Không gian sống thoáng mát, tiện nghi và an toàn là ước mơ của nhiều gia đình trẻ tại thành phố

Nhiều gia đình đa thế hệ lại gặp khó khăn khi lựa chọn một ngôi nhà phù hợp với đa dạng nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Không gian sống chung và riêng tại căn hộ được thiết kế tinh tế, phù hợp; đồng bộ tiện ích, dịch vụ đa dạng phục vụ cho cuộc sống bận rộn của người trẻ; môi trường sống thoáng mát, nhiều cây xanh; có khu vui chơi và trường học cho trẻ em; khoảng không riêng cho gia đình cùng nghỉ ngơi, thư giãn bên nhau là những yếu tố tạo nên căn nhà "trong mơ" dành cho các gia đình đa thế hệ. Tuy nhiên, những căn nhà đáp ứng đủ các yêu cầu trên thường không có nhiều hoặc mức giá vượt quá khả năng tài chính của đa phần các gia đình hiện nay.

An ninh đảm bảo cũng là một yếu tố quan trọng với các gia đình khi lựa chọn nơi an cư tại các thành phố. Ở môi trường sống đông dân và phức tạp như các đô thị, hệ thống camera an ninh và bảo vệ chuyên nghiệp 24/7 giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân là điểm cộng khi lựa chọn nơi sống cho các gia đình có con nhỏ hoặc người lớn tuổi, để cư dân có thể an tâm sinh sống, tránh bị làm phiền hoặc gặp nguy hiểm bởi người lạ bên ngoài. "Nỗi khổ" lớn nhất là lựa chọn được nơi có môi trường sống hài hòa, thân thiện mà vẫn đảm bảo được an ninh đảm bảo.

Apec Aqua Park – Lựa chọn hấp dẫn cho gia đình trẻ

Nằm ngay trung tâm thành phố Bắc Giang, dự án tổ hợp căn hộ, khách sạn và trung tâm thương mại 5 sao Apec Aqua Park sở hữu tòa nhà 29 tầng cao nhất thành phố Bắc Giang, là một trong những dự án chung cư cao cấp hấp dẫn nhất tại Bắc Giang hiện tại.

Dự án Apec Aqua Park là lựa chọn hấp dẫn cho nhiều gia đình trẻ tại Bắc Giang

Bên cạnh không gian rộng rãi nhiều cây xanh, hệ thống công viên trên tầng mái độc đáo, bể bơi bốn mùa đẳng cấp, phòng tập gym & yoga cao cấp, khu vui chơi trẻ em nhiều màu sắc, trường mẫu giáo quốc tế, chuỗi cửa hàng thời trang và ẩm thực đa dạng, … Apec Aqua Park Bắc Giang còn sở hữu hệ thống căn hộ chung cư cao cấp thông minh, trang bị đầy đủ các tiện nghi đẳng cấp, sẵn sàng mang đến cho cư dân cuộc sống an lành và tiện nghi nhất.

Với hệ thống tiện ích, dịch vụ cao cấp được đồng bộ, không gian sống tại Apec Aqua Park đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ. Các căn hộ được thiết kế tinh tế, linh hoạt không gian chung và riêng, giúp các thành viên có sự tương tác với nhau nhiều nhất, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho mỗi người. Cảnh quan nhiều cây xanh, công viên trên mái cùng hệ thống các khu vui chơi mini được bố trí xung quanh dự án tạo khoảng không thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí cho người lớn tuổi và trẻ em. Tích hợp thêm trường mẫu giáo quốc tế, con trẻ sẽ được hưởng môi trường giáo dục chất lượng và tiên tiến nhất hiện đại, tạo tiền đề vững chắc cho tương lai. Hệ thống an ninh 24/7 cũng đảm bảo cho cư dân một cuộc sống an toàn, thân thiện.

Công viên trên cao với tầm nhìn vô cực tạo khoảng không thư giãn, nghỉ ngơi cho cư dân

Điều đặc biệt là các căn hộ tại Apec Aqua Park có mức giá hợp lý, cùng chính sách bán hàng linh hoạt, hỗ trợ vay vốn ngân hàng hấp dẫn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình, tạo cơ hội cho cư dân được hưởng một cuộc sống đẳng cấp, an toàn trong khả năng tài chính vừa phải. Dự án hiện đang vượt tiến độ xây dựng 4 tháng và dự kiến hoàn tất bàn giao cho khách hàng vào năm 2020.