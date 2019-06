Cận cảnh 5 không gian sống sang trọng bậc nhất ở New York: Không gian đẹp như mơ với giá đắt cắt cổ không phải ai cũng mơ tới được (Phần 2)

3. Penthouse trên Công viên Trung tâm

Khung cảnh trên Công viên Trung tâm chỉ là một trong những đặc điểm chính của 230 Central Park South, một tòa nhà Nghệ thuật Trang trí trước chiến tranh. Trong số các căn hộ cao cấp ở New York, căn hộ này khá đặc biệt bởi vì nó là một căn penthouse mang hơi hướng của Pháp. Khu nhà rộng 432 mét vuông có gần 92 mét vuông mặt tiền được cải tạo hoàn toàn, sang trọng theo phong cách Ruhlmann gợi nhớ những năm 1930.





Một phòng khách rộng 12 mét vuông có tầm nhìn ra công viên. Một thư viện bằng gỗ Anigre có quầy bar và lò sưởi đốt củi. Phòng ăn cũng là một nơi mọi người tụ tập nhờ chiều dài 8 mét có thể chứa tới 20 người. Một đặc điểm đáng ghen tị khác là sân vườn rộng 16 mét vuông hướng về phía nam. Penthouse cao cấp ở New York này cũng đã từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và phim, cũng như video chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Obama.

Không gian phòng khách sang trọng, rộng lớn trong Penthouse thuộc của 230 Central Park South.

Phong cách Ruhlmann giúp người ta gợi nhớ những năm 1930.

Màu sắc của từng không gian đều gây được ấn tượng mạnh

Với nội thất đắt tiền, không gian sống trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết.

Phòng ngủ trang nhã, lịch sự.

Phòng tắm lại hướng ra phong cảnh bên ngoài khá kích thích.

Phòng khách rộng lớn đầy tính nghệ thuật.

Penthouse cao cấp ở New York này cũng đã từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và phim, cũng như video chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Obama.

4. Trung tâm thương mại

Có rất nhiều thứ xa xỉ được tìm thấy ở trung tâm thành phố Manhattan, đặc biệt là bên trong Tháp Walker. Nằm trên đường West 18th ở Chelsea, Penthouse One tại Walker Tower chiếm toàn bộ tầng trên cùng, nơi cung cấp tầm nhìn 360 độ của New York, bao gồm Tượng Nữ thần Tự do và Sông Hudson. Giống như tất cả các căn hộ cao cấp ở New York, căn hộ áp mái này có tất cả các tiện nghi bao gồm năm phòng ngủ và năm phòng tắm. Và, trên hết, có gần 150 mét vuông của sân thượng ngoài trời.

Rất nhiều thứ xa xỉ được tìm thấy ở bên trong Tháp Walker.

Nơi cung cấp tầm nhìn 360 độ của New York, bao gồm Tượng Nữ thần Tự do và Sông Hudson.

Không gian phòng tắm vô cùng xa xỉ.

Toàn bộ tòa nhà Walker Tower chứa đầy những thứ xa xỉ mà không người dân New York nào có thể sống mà không có. Tòa nhà trước chiến tranh có một người gác cửa, phòng tập thể dục, giặt ủi và trần nhà cao 4 mét. Khu vực Chelsea cũng rất được mong đợi, với nhiều quán bar và nhà hàng, bảo tàng và gần đường cao tốc nổi tiếng.

Sân thượng ngoài trời thư giãn.

Phòng làm việc mở với khung cảnh tự nhiên của thành phố.

5. Căn hộ có phòng khách lớn nhất New York

Nếu bạn muốn sống ở đỉnh cao của thế giới, căn hộ tại One Hundred Barclay là chính là câu trả lời. Tòa nhà này là tòa nhà chọc trời đầu tiên được xây dựng trên thế giới, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Ralph Walker. Khu nhà ở song lập là một trong những căn hộ lớn nhất trong số các căn hộ cao cấp ở New York, có diện tích rộng tới 2.286 mét vuông. Khung cảnh tuyệt vời của Hudson, Tượng Nữ thần Tự do và hầu như toàn bộ Thành phố New York được nhìn thấy từ chính căn hộ này. Ở đây bao gồm các tiện ích như trung tâm thể dục, hai bể bơi, phòng chơi cho trẻ em, phòng sinh hoạt chung, phòng xe đạp và nhiều hơn nữa. Sảnh và quầy bar cũng dành riêng cho cư dân của tòa nhà.

Điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà này là phòng khách mở rộng - một trong những phòng khách lớn nhất ở thành phố New York - chiếm hơn 914 mét vuông. Với trần nhà cao 7 mét và cửa sổ từ sàn đến trần được đặt trên đỉnh vòm, không gian lý tưởng để giải trí và trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật. Nhà bếp của một đầu bếp rộng hơn 330 mét vuông và bao gồm một không gian ăn uống, phòng khách với quầy bar, phòng đựng thức ăn của quản gia và khu rượu vang lên đến 630 chai.

Cận cảnh không gian phòng khách vô cùng rộng lớn thuộc One Hundred Barclay.

Tòa nhà này là tòa nhà chọc trời đầu tiên được xây dựng trên thế giới, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Ralph Walker.

Khu nhà ở song lập là một trong những căn hộ lớn nhất trong số các căn hộ cao cấp ở New York, có diện tích rộng tới 2.286 mét vuông.

Phòng ăn cũng vô cùng rộng lớn và hiện đại.

Thiết kế đèn chùm cao cấp, kết hợp cùng không gian sống hiện đại, mang tính nghệ thuật cao.