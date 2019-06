Cái kết của nạn nhân từng 2 lần bị xâm hại tình dục: Thiếu nữ 17 tuổi chọn cái chết nhân đạo sau lá thư tuyệt mệnh

Noa Pothoven, 17 tuổi, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bố mẹ tại nhà riêng ở Hà Lan vào ngày 2/6 vừa qua. Cô bé đã chọn cho mình cái chết nhân đạo dưới sự đồng ý của các chuyên gia y tế. Được biết, đây là hệ quả của quá khứ bị cưỡng bức khiến cô gái trẻ phải sống những năm tháng về sau như địa ngục.





Vào năm 11 và 14 tuổi, Noa lần lượt bị 2 người đàn ông xâm hại tình dục nhưng không dám nói với bố mẹ. Thay vào đó, cô bé một mình chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương. Gia đình chỉ biết được những gì đứa trẻ đáng thương phải trải qua nhờ vào lá thư từ biệt em viết cho người nhà.

Theo thời gian, bệnh tình của Noa càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cô bé còn mắc bệnh trầm cảm nặng và chán ăn. Năm 2018, Noa phải nhập viện vì sụt cân liên tục dẫn đến suy tạng. Bác sĩ sau đó phải tiến hành lắp ống dẫn thức ăn cho em.

Nỗi đau tinh thần trong Noa ngày một lớn dần thôi thúc cô gái trẻ tìm kiếm sự cho phép của chính phủ về cái chết nhân đạo. Lời thỉnh cầu của Noa được chấp thuận và các chuyên gia y tế đồng ý để cô bé nhịn ăn uống.

Noa đã nói về cái chết biết trước của mình trong một bài đăng trên Instagram. "Để tôi vào thẳng vấn đề, 10 ngày nữa, tôi sẽ chết. Tôi đã nhịn ăn, nhịn uống được một thời gian và sau khi trải qua nhiều cuộc thảo luận, tôi sẽ được phép ra đi bởi vì cuộc sống này quá sức đối với tôi" - Noa viết. Trước đó, cô gái trẻ còn xuất bản cuốn tự truyện Winning or Learning chia sẻ về trải nghiệm đau đớn của mình trong quá trình chiến đấu với bệnh tật, đồng thời gửi lời động viên đến những người có cùng hoàn cảnh.

Tại Hà Lan, trẻ em từ 12 tuổi trở lên có quyền được chọn cái chết nhân đạo (an tử) nhưng chỉ trong trường hợp bác sĩ xác nhận bệnh nhân không thể chịu đựng được tổn thương nữa và tương lai việc chữa trị sẽ không mang đến hiệu quả. Trẻ từ 12 đến 16 tuổi muốn được an tử phải có sự đồng ý của bố mẹ và bác sĩ. Do Noa vừa tròn 17 tuổi vào tháng 12 năm ngoái nên cô bé đã có thể tự mình thực hiện quyết định của mình.

Khoảng 1 năm trước, bố mẹ Noa đã ngăn cản vì cho rằng con gái chưa đủ trưởng thành nhưng đứa trẻ này vẫn quyết làm theo những gì mình muốn. Hiện tại, gia đình của Noa vẫn chưa thể vượt qua cú sốc mất người thân.

(Nguồn: Dailymail)