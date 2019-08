Cách sao Việt báo hiếu cha mẹ khi thành công: Người mua nhà 25 tỷ, người từng quỳ xuống xin tha lỗi

Quốc Trường

Quốc Trường chia sẻ anh từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, phải lo ăn từng bữa. Vậy nên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã ấp ủ giấc mơ kinh doanh làm giàu.

Cố gắng của nam diễn viên được đền đáp khi không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật mà việc kinh doanh của Quốc Trường cũng vô cùng thuận lợi. Sau nhiều năm làm nghề, Quốc Trường đã xây dựng được ngôi biệt thự trị giá 25 tỷ đồng ở Cần Thơ. Đây cũng là món quà anh tặng cho bố mẹ sau nhiều năm vất vả làm việc, bươn chải.

Không những thế, nam diễn viên cũng đề cao tình cảm gia đình, anh tâm sự luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên ba mẹ nhất có thể. Vừa qua, anh cũng đưa bố mẹ đi du lịch, sum vầy cùng gia đình sau khi hoàn thành việc quay phim.

"Có 2 ước nguyện lớn nhất của cuộc đời con thì nó đã hiện thực được trong năm 2019. Một năm thật sự con không bao giờ quên trong quãng đời mình, với quá nhiều niềm vui, thành công lẫn may mắn: 1 tổ ấm trong mơ (ngôi nhà), 1 chuyến đi du ngoạn ở vùng xa xôi, mà đến ngay trong giấc mơ gia đình ta cũng không dám nghĩ đến.

Con đã cố gắng chạy đua thời gian của con nhanh nhất có thể, để rút ngắn khoảng cách thời gian của cha mẹ, vì con biết nếu không thì cha mẹ sẽ không còn đủ sức khoẻ để giúp con thực hiện ước mơ thứ 2", Quốc Trường chia sẻ trên trang cá nhân.

Thủy Tiên

Thủy Tiên là một trong số những sao Việt trải qua tuổi thơ đầy cay cực. Cha mất sớm vì bệnh lao phổi, mẹ con cô bị cả họ hàng hai bên hắt hủi, xa lánh. Tuổi thơ vất vả khiến Thủy Tiên mang trong mình 1 khát vọng lớn. Tốt nghiệp cấp 3, cô một mình lên Sài Gòn tìm cơ hội.



Sau nhiều năm chăm chỉ đi hát, Thủy Tiên bước lên đỉnh cao của sự nghiệp và sở hữu số tài sản không hề nhỏ.

Năm 2011, nữ ca sĩ đã mua tặng mẹ một ngôi nhà ba tầng trị giá 5 tỷ đồng ở ngay mặt đường Ngô Quyền, TP.Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại, ngôi nhà khang trang này là nơi mẹ và bà ngoại Thủy Tiên sinh sống.

Chia sẻ về mẹ ruột, Thuỷ Tiên cho biết mẹ là người cô yêu thương và tôn sùng nhất. Tuy ban đầu bà không ủng hộ Thủy Tiên theo đuổi con đường nghệ thuật, song hiện tại bà luôn bên cạnh yêu thương và chăm chút cho cô.

Khởi My

Khởi My là nữ ca sĩ có xuất thân nghèo khó, cô được mẹ nuôi lớn bằng những bó củi nhặt nhạnh và đem bán ở chợ Long Thành, Đồng Nai. Khởi My từng kể, ngày đó, mỗi bó củi mẹ cô chỉ bán với giá 5 ngàn đồng.

Cho đến năm 2007, biến cố gia đình ập đến, Khởi My và mẹ lao đao sau khi bố sa đà vào con đường cờ bạc, vé số khiến gia đình ly tán. Nữ ca sĩ cùng mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp, đây cũng là ngã rẽ cho con đường nghệ thuật của Khởi My khi cô quyết định tham gia cuộc thi Tiếng ca học đường và đoạt giải.

Những thành công ban đầu là bước đệm cho Khởi My bước chân vào showbiz. Đặc biệt trên chặng đường hoạt động của cô, má Năm (mẹ của Khởi My) luôn ở bên con gái, bà chuẩn bị đồ đạc, làm tóc cho con đi diễn. Sự gắn bó, yêu thương nhau của 2 mẹ con Khởi My khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi xúc động.

Chia sẻ về mẹ, Khởi My tâm sự cô từng quỳ xuống khóc lóc xin lỗi mẹ vì lớn tiếng khiến bà giận, đòi bỏ về quê. Từ đó, Khởi My không bao giờ dám to tiếng, tranh cãi vì sợ mẹ chạnh lòng.

Năm 2014, sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động tích cóp, nữ ca sĩ đã mua được nhà tiền tỷ cho mẹ. Cô tâm sự: "Đôi khi tôi cũng thấy tự hào bản thân nhưng không bao giờ nói ra. Vì tôi sợ mình bị ảo tưởng và quên đi chính mình. Tôi không tiện tiết lộ về số tiền mua nhà vì mẹ không muốn. Chỉ biết rằng đó là căn nhà đầy đủ để hai mẹ con sống thoải mái, không sợ nắng sợ mưa, không sợ bão bùng…"

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ từng trải qua một tuổi thơ thiếu túng, cơ hàn. Bố cô là liệt sĩ Trần Ngọc Lý. Ông từng nhiều lần bị thương trong chiến tranh. Năm Lý Nhã Kỳ lên 7 tuổi, vết thương do sập hầm năm xưa khiến bố cô phát bệnh đến nằm liệt giường. Mẹ cô khi đó còn rất trẻ đã phải một mình cáng đáng nuôi chồng và ba đứa con thơ.

Gồng mình lo cho gia đình suốt thời gian dài nên mẹ Lý Nhã Kỳ ngã gục vì kiệt sức. Ba chị em Lý Nhã Kỳ không ai bảo ai tự kiếm việc làm để đỡ đần bố mẹ.



"Cho đến giờ, dù cha đã mất, nhưng các chị em vẫn giữ thói quen cúng cơm cho cha hàng ngày và trân trọng từng ngày được sống bên mẹ, phụng dưỡng mẹ" - Lý Nhã Kỳ kể.



Là người sống rất tình cảm và luôn hướng về gia đình, đặc biệt cô rất yêu thương, kính trọng mẹ, nữ diễn viên luôn tự hào về mẹ của mình và luôn dành cho bà những gì tốt đẹp nhất. Năm 2014, khi mẹ Lý Nhã Kỳ bị bạo bệnh, nữ diễn viên sợ hãi, lo lắng và cố kìm nén nước mắt cho đến khi mẹ cô phẫu thuật thành công.



Hiện tại, cô dành nhiều thời gian để đi ăn uống, dạo chơi cùng mẹ và báo hiếu mẹ bằng cách dẫn bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới.