Các tín đồ của Le Labo hãy cảnh giác, hàng nhái đang tràn lan khắp thị trường nước hoa Niche

Le Labo là dòng nước hoa Mỹ cao cấp, thuộc công ty mẹ Estee Lauder. Ngay từ khi được tung ra thị trường đã gây được cảm tình với nhiều người yêu thích nước hoa, nhất là các tín đồ của dòng nước hoa Niche.

Trong những sản phẩm làm mưa làm gió trên thị trường của Le Labo không thể không kể đến Santal 33 hay Bergamote 22... Đặc biệt là Santal 33, chai nước hoa thuộc nhóm hương Woody Aromatic (hương gỗ thơm, thảo mộc).

Với thiết kể vỏ chai mang hơi hướng đơn giản hóa, Santal 33 nói riêng hay toàn bộ con cưng của nhà Le Labo nói chung trở thành đối tượng để sản xuất hàng nhái kém chất lượng.

Hàng nhái kém chất lượng tràn lan trên thị trường.

Dạo 1 vòng quanh "chợ facebook" chả hiếm lạ gì khi thấy nhà nhà bán Le Labo, người người bán Santal với giá rẻ giật mình.

Thậm chí, với giá thành khá cao của dòng nước hoa cao cấp này, nhiều tín đồ có nhu cầu mua các chai chiết nhỏ để giảm thiểu giá thành mà vẫn sở hữu được mùi hương mình yêu thích.

Cũng chính vì vậy, ngoài việc bán chai fullbox fake thì những chai chiết nho nhỏ càng dễ dàng qua mắt người mua hơn.

Với đặc thù hình dáng khá đơn giản nên việc phân biệt giữa hàng auth và fake trở nên khá khó khăn cho những người mới dùng dòng nước hoa này lần đầu.

Về giá thành

Với mỗi chai Santal 33 50ml fullbox sẽ có giá trên 5 triệu đồng. Với mỗi 10ml chiết trên thị trường sẽ có giá trung bình từ 600.000 đồng trở lên.

Lợi dụng tâm lý ham đồ rẻ của người tiêu dùng, có rất nhiều người đã đặt mua Le Labo với giá chỉ hơn 3 triệu đồng và chai chiết 10ml chỉ khoảng 400.000 đồng. Sau khi so sánh với chai auth thì mùi hương không hề giống nhau.

Về tem in

Nếu không thể mở chai để đối chiếu mùi hương với chai auth, bạn có thể kiểm tra phần thông tin trên tem in.

Chữ in trên tem của hàng nhái sẽ mờ nhạt và kém sắc nét hơn hàng xịn.

Ngoài ra bạn có thể kiểm tra thông tin phần Labeled, các thông tin như "in DFS" hoặc "in Moscow" hay "by Sophie" thì xin chia buồn bạn đã mua phải hàng nhái kém chất lượng.

Không ít trường hợp mua phải hàng nhái với giá thành không hề rẻ.

Ngoài ra, các tín đồ nước hoa nên lựa chọn địa điểm để mua hàng uy tín, tránh trường hợp tiền mất tật mang.