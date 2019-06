Các hotmom đang chia sẻ bí quyết ăn uống gì cho ngày hè mà rần rần trong mấy ngày qua?

Thời tiết mùa hè nóng nực, nóng từ người lan sang cả bữa ăn. Bình thường vì bận rộn, suy nghĩ món ăn để nấu mỗi ngày cũng đã khiến nhiều mẹ bỉm sữa đau đầu huống chi những ngày nắng nóng. Khi những cơn mệt mỏi do thời tiết luôn chờ chực để "hành hạ" sức khỏe và vị giác của cả nhà, các món hấp, luộc luôn là cứu tinh của bữa ăn gia đình, tuy nhiên, loanh quanh với mấy món hấp luộc "nhạt nhẽo" cũng sẽ khiến cơn ngán ăn càng ngày càng trầm trọng. Đặc biệt với các nhóc tỳ, đã ngán ăn rồi thì thức ăn không vừa mắt vừa miệng sẽ nhất định không ăn.

Chẳng thế mà hot mom Thu Hương đã phải than thở: "Mấy nay thời tiết nóng nực quá, bạn nhỏ Moon nhà mình lại càng chán ăn hơn. Mẹ thì cứ gào thét ép con ăn mà con thì lắc đầu quầy quậy, chán lắm cả nhà ạ. Đúng là để vượt qua được mấy ngày thời tiết thế này thì món luộc, hấp ít dầu mỡ đúng là cứu tinh của gia đình mình. Nhưng quanh đi quẩn lại mấy món luộc, hấp hoài một kiểu cũng chán."

Thế nhưng, mẹ Hương không phải băn khoăn lâu khi tình cờ phát hiện bí quyết thực hiện món rau bi ve cầu vồng chấm nước mắm xí muội khiến bé Moon ăn ngon lành. Cũng là những món rau củ hàng ngày Moon vẫn chê ỏng chê eo thôi nhưng với cách làm mới gợi ý từ Maggi, từng viên bi rau củ đủ màu được hấp giòn tan chấm với mắm vị xí muội chua chua ngọt ngọt khiến cho món rau củ thêm đậm đà, mẹ Hương thích thú khi không cần phải năn nỉ, Moon vẫn ăn ngon lành.

Khác với Thu Hương, mẹ bỉm Thanh Huệ lại "phải lòng" món ngan hấp sả mộng mềm chấm mắm bơ đậu phộng của Maggi. "Nhà mình có thói quen ăn gì cũng phải đậm đà xíu, nên bữa nào cũng không thể thiếu một bát nước chấm. Hôm rồi được chia sẻ cho mấy công thức nước chấm mắm bơ đậu phộng này thế là mừng rơn. Riêng thịt ngan mà chấm với mắm bơ đậu phộng thì thực sự tuyệt vời. Mắm Maggi thơm ngon đậm đà, hòa cùng với nguyên liệu khác vừa ngọt, béo rồi ăn với thịt ngan ngọt mát! Ưng ý cực kỳ luôn."

Mẹ bỉm Nguyễn Huyền lại mừng rơn khi được cô bạn "thân ai nấy lo" chia sẻ pha nước chấm Maggi sốt tiêu cho món hải sản hấp. Cô hào hứng: "Ăn hải sản ngày hè là nhất rồi nhưng nước chấm phải pha thật ngon và đậm đà mới được. Ông xã mình giờ đi đâu cũng khoe vợ yêu pha nước mắm là số một."

Các món rau bi ve cầu vồng, ngan hấp sả mộng mềm, hải sản hấp sauna tuy có chút biến tấu khác lạ nhưng nhìn chung cũng không quá lạ lẫm đối với các mẹ bỉm sữa. Thế nhưng, điều khiến cho hàng loạt hot mom hào hứng chia sẻ, bàn tán lại nằm ở những công thức nước chấm đi kèm.

"Biệt đội nước chấm" của Maggi dành cho các món luộc, hấp mùa hè này có hẳn 6 loại mắm (sốt tiêu xanh, sả tắc, bơ đậu phộng, me non, xí muội, thảo mộc) với cách chế biến mới lạ. Đặc biệt, Maggi đã lựa chọn các loại rau, củ, thảo mộc thanh mát không thể thiếu cho mùa hè như: chanh tươi, quất, sả, trái me non, xí muội… để làm nên bộ 6 loại nước chấm này.

Sự kết hợp độc đáo giữa vị đậm đà của nước chấm Maggi với vị chua thanh, ngọt mát của các loại gia vị, thảo mộc đã đánh tan những cơn ngấy của các món ăn ngày hè, giúp những món ăn dù đã quen vẫn bừng vị, trở nên lạ miệng hơn hẳn, bảo sao các mẹ bỉm sữa dù không ai bảo ai cũng hào hứng chia sẻ rần rần các bí quyết này.

