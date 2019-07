Bác sĩ da liễu làm đúng 4 điều này mỗi sáng để chống lão hóa, chị em nên học theo ngay để không bị già trước tuổi

Với trình độ chuyên môn cao, lời khuyên từ các bác sĩ da liễu cùng cách mà họ chăm sóc da mỗi ngày chính là những gì chúng ta có thể tin tưởng, học hỏi vô điều kiện. Và để có được làn da chuẩn mực, các bác sĩ da liễu không chỉ tiến hành quy trình skincare buổi tối một cách khoa học, họ còn rất chú tâm đến việc chăm sóc da buổi sáng với 4 bước đơn giản nhưng quan trọng và hữu ích sau đây.

1. Rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ

Dù đã có một vài người ghi nhận rằng không dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng sẽ giúp da họ đẹp hơn; tuy nhiên, đối với các bác sĩ da liễu và nhiều người sở hữu làn da đẹp khác, rửa mặt buổi sáng vẫn là bước skincare không thể thiếu.

Miễn là bạn "bắt chước" theo các bác sĩ, chọn cho mình loại sữa rửa mặt dịu nhẹ thì làn da sẽ được làm sạch hiệu quả khỏi vi khuẩn, dầu thừa, độc tố hay tàn dư sản phẩm skincare không hấp thụ hết sau một đem. Từ đó, làn da đủ thông thoáng để thẩm thấu các sản phẩm skincare kế tiếp, nhưng lớp màng tự nhiên không bị tổn hại, khiến da bạn nhạy cảm, đổ dầu và lên mụn.

2. Thoa kem mắt

Như nhiều chị em đã biết, nếu vùng da quanh mắt mịn màng và căng khỏe, diện mạo của bạn tự khắc sẽ trẻ ra mấy tuổi vì đây thường là nơi đầu tiên cho thấy dấu hiệu lão hóa.

Vậy nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi những bác sĩ da liễu nổi tiếng như Sejal Shah hay Melissa Levin tại New York không bao giờ bỏ qua bước thoa kem mắt vào mỗi buổi sáng để trước tiên, loại bỏ quầng thâm và tình trạng sưng bọng, giúp gương mặt sáng bừng sức sống, còn về lâu dài, kem mắt sẽ cho thấy khả năng "níu giữ tuổi xuân" đỉnh cao của mình.

3. Dùng serum vitamin C

Khi hỏi 5 bác sĩ da liễu nổi tiếng như: Joshua Zeichner, Shari Marchbein, Shereene Idriss, Sejal Shah, Melissa Levin tại New York, tất cả đều thực hiện một bước skincare không cơ bản cho lắm, nhưng vô cùng quan trọng, đó là thoa serum vitamin C. Riêng bác sĩ da liễu Shari Marchbein còn chia sẻ: "Tôi sở hữu làn da vừa nhạy cảm, vừa dễ lên mụn nên chỉ giữ quy trình skincare ở mức thực sự đơn giản. Nhưng không thể thiếu 2 bước quan trọng nhất (đối với tôi) là kem chống nắng với chỉ số tối thiểu SPF 30 và serum vitamin C". Sự xuất hiện của serum vitamin C trong quy trình buổi sáng sẽ ngăn sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa và giúp da bạn trở nên tươi sáng hơn, những nốt thâm do mụn cũng được xóa sạch không còn dấu vết.

4. Dùng kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm

Dù không đề cập riêng việc thoa kem dưỡng ẩm nhưng không có nghĩa, các bác sĩ da liễu quên bước skincare quan trọng này. Thay vì dùng kem dưỡng ẩm riêng biệt, các bác sĩ da liễu thoa luôn kem chống nắng tích hợp khả năng dưỡng ẩm; vậy là một công đôi việc, vừa bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, vừa duy trì được làn da ẩm mọng suốt ngày dài, đó còn chưa kể, sản phẩm này cũng giúp bạn tiết kiệm được kha khá thời gian.

Nguồn: Allure