Bức ảnh chiếm spotlight phủ sóng MXH: Chính những hành động nhỏ nhặt mà có phần "ngớ ngẩn" ấy sẽ giúp phụ nữ "sang" lên nhiều!

Chiếc áo ấm đón chồng giữa khuya tiết lộ khí chất của người vợ

Hôm nay, mạng xã hội rộn ràng chia sẻ bức ảnh chụp cảnh cô vợ phi xe máy đến đón chồng về sau một chầu nhậu quắc cần câu với đám bạn. Không những thế, cô ấy còn mang cả khăn cả áo ấm mặc cho chồng. Người đăng bài bình luận rằng: “Nhìn nó về an toàn mà anh em còn lại thấy rưng rưng, đúng là đàn ông hơn nhau ở tấm vợ”.

Chỉ 1 bức ảnh mà nhận về "bão" like, share cùng bình luận

Cũng như nhiều câu chuyện khác được bàn tán râm ran trên mạng, thiên hạ chín người mười ý. Người khen anh chàng có phúc. Người gièm pha chắc cô vợ chỉ làm màu và lẩm bẩm “về nhà mày chết với bà”. Kẻ khác lại quả quyết, anh chàng kia chẳng đáng mặt đàn ông, vì “lo cho vợ thì đón taxi mà về. Mưa gió ăn uống no say cái thân rồi bắt tội vợ đi đón chẳng có gì đáng tự hào, vào tay tôi thì cho đứng đợi đến sáng”. Có người lại bông đùa rằng: Cha mẹ đánh đau không bằng ngồi sau con gái...

Đành rằng chuyện nhậu nhẹt say xỉn không biết trời đất đâu chẳng có gì hay ho, chẳng nên cổ súy, nhưng cách ứng xử của người vợ trong trường hợp này, chẳng phải đúng như lời các cụ dạy “sang vì vợ” sao. Ai đó có thể nói, chuyện vợ đi đón chồng lúc say xỉn thì có gì mà đáng ca ngợi nhưng vợ thì cũng có "vợ this vợ that", có cô đến mang theo áo ấm, có cô vác mặt hằm hằm, khác nhau là ở cách ứng xử.

Cô nàng đến đón chồng, có người chê là dại, có người thương là khổ nhưng thực ra khôn khéo lắm đó chứ chẳng vừa.

Thứ nhất, rõ ràng nhất, là có quan tâm đến chồng. Ít ra, cô còn biết chắc chắn chồng mình đã đi cùng ai, tình trạng sức khỏe thế nào, thay vì vò võ ngồi chờ hoặc thấp thỏm lo lắng sao chồng vẫn chưa về. Bất luận về nhà cô ấy đè ra mà mắng hay dịu dàng lau mặt, pha cốc chanh muối, mật ong cho uống, (tiện thể lột luôn tiền trong ví có khi) đó là phần sau của câu chuyện rồi, người ngoài ngõ biết làm sao được.



Thứ hai, có mắng mỏ, dặn dò gì trong lúc chồng say, chồng cũng có đầu óc đâu mà ghi nhớ. Hoặc giả đang dở tỉnh dở say, càu nhàu anh ta thì chẳng được gì lại còn cãi nhau, có khi ẩu đả chưa biết chừng. Thiệt mình, chứ thiệt ai. Cứ đón về nhà đã, tỉnh táo rồi từ từ nói chuyện.

Thứ ba, khi đã gọi vợ đến đón trước mặt bạn bè, anh chồng chắc cũng có ý sĩ diện, muốn thể hiện một chút. Vậy tội gì không đồng diễn cho tròn vai, vừa được lòng chồng, vừa tạo ấn tượng với bạn bè anh ta, biết đâu sau vụ này lại vớ được đồng minh, có tin gì người ta "phím" cho mình. Mà kể cả không thế, hình ảnh người vợ tốt đẹp cũng đã được xây dựng, chẳng may anh chồng định làm gì có lỗi cũng phải tự vấn lương tâm, bạn bè chồng cũng bênh vực, đẹp mặt chồng đẹp cả mặt mình, lợi trăm bề phải không chị em?

Đã nắm tay nhau ngày chung đôi, đừng vội buông tay ngày hoạn nạn

Mấy cô vợ có chồng bợm nhậu bảo rằng, khổ làm sao khi vớ phải chồng ham rượu bia, ham chơi, nói mãi mà không thay đổi. Đúng khổ thật nhưng biết đâu, một phần cái sự không thay đổi của họ là do mình mà ra. Đàn ông vốn không thích phụ nữ nói nhiều hay đúng hơn là cằn nhằn nhiều. Nói mãi vừa nhàm, vừa thể hiện mình bất lực. Tạo hóa ban cho đàn bà giọng điệu ngọt ngào, sự nữ tính để tận dụng chứ có phải để làm cảnh đâu, sao mà không dùng?

Chồng hút thuốc, chồng ham nhậu, vợ cứ ra rả bắt bỏ bắt cai, có khi chỉ nhận về chống đối nhưng mưa dầm thấm lâu, dùng sự dịu dàng của mình mà uốn nắn, có khi lại thành. Như cách mà vợ Nam - một ông bố hai con đã cai được bia rượu hơn một năm nay - áp dụng chẳng hạn. Nam làm kinh doanh, nhậu nhẹt đối tác tối ngày. Liên chưa bao giờ phá cuộc nhậu của anh, không đòi đi theo cũng không cằn nhằn khi anh về. Cô luôn thức để đợi cửa, mâm cơm vẫn để phần anh gọn ghẽ, luôn đón Nam bằng khăn mặt ấm, nước giải rượu, dịu dàng hỏi thăm một ngày của anh, giục anh ăn thêm chút cơm, bát mì nóng hổi cho đỡ hại sức khỏe.

Lo cho anh xong xuôi, cô mới đi ngủ, nhưng dọn cho chồng chăn gối ở phòng khách để ngủ riêng. Sau khi sinh con, Liên vẫn giữ nguyên tắc đó, chăm lo sức khỏe của chồng, nhưng không cho anh ôm hôn mình và con, không được ngủ chung giường khi anh đã nhậu. Được một thời gian, Nam tự thấy ngại khi đi nhậu về khuya, khi vợ vẫn phải đợi cửa, dọn cơm, giải rượu cho mình, và thèm hơi vợ con những ngày bị “cách ly”. Anh tự nguyện bỏ nhậu, đẩy sớm giờ họp với đối tác, chốt hợp đồng ở quán cafe thay vì quán nhậu, karaoke.

Say chỉ là một trong những trạng thái “hoạn nạn” của cuộc đời người đàn ông. Họ có thể sa sút sức khỏe, có thể thất nghiệp hoặc gặp những kiếp nạn khác trong cuộc đời. Khi đàn ông vui, họ có nhiều phụ nữ vây quanh, nhưng khi khó khăn, chỉ cần vợ ở lại san sẻ nỗi niềm bằng tình yêu thương, chứ không phải đay nghiến hay bỏ đi, thế là đủ. Phụ nữ biết vun vén, biết lạt mềm buộc chặt, mềm nắn rắn buông, uyển chuyển xử trí những vấn đề trong quan hệ vợ chồng thì tình cảm luôn thuận hòa, gia đình yên ấm. Đó là khi đàn ông thấy mình được “sang”.