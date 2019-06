Bom tấn Arthdal Chronicles của Song Joong Ki lập kỷ lục rating nhưng lại thua cô vợ ở nhà vì lí do này!

Với một màn "chào sân" đáp ứng vừa đủ kì vọng của khán giả dành cho bom tấn Arthdal Chronicles (Arthdal Niên Sử Kí), tỉ suất người xem của siêu phẩm "Game of Thrones châu Á" lập kỉ lục rating so với các dự án "anh em" trước đó. Arthdal Chronicles được phát sóng trên đài cáp vào hai ngày cuối tuần, trong khung giờ vàng 21h00 (giờ Hàn Quốc). Chính vì vậy, việc có một khởi đầu khả quan như vậy dành cho sự trở lại của hai ông hoàng màn ảnh: Song Joong Ki và Jang Dong Gun là điều hoàn toàn dự báo từ trước.

Lập kỷ lục là phim có rating cho tập phim mở màn cao nhất 2019

Tập mở màn phát sóng tối qua đã lập kỷ lục rating cho tập phim đầu tiên với 6,7% theo Nielsen Korea. Đây là con số cao nhất cho tập đầu tiên của một bộ phim truyền hình trong năm 2019, vượt qua kỷ lục của The Crowned Clown (5,7%) và Touch your heart (4,7%).



Không chỉ vượt mặt The Crowned Clown, tập đầu tiên của Arthdal Chronicle cũng trở thành chương trình truyền hình có rating cao nhất trong ngày 1-6, đánh bại mọi chương trình khác được công chiếu cùng ngày.

Tỷ suất người xem tại thủ đô Seoul ở mức cao nhất, đạt 7,7%.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn chưa thể so sánh được với những cây đại thụ của năm ngoái như Mr. Sunshine, Encounter (dự án có vợ là Song Hye Kyo đóng chính) và Memories of the Alhambra với rating tập đầu tiên đạt lần lượt 8,9%, 8.7%, và 7.5%.

Nhìn lại con số mà Arthdal Chronicles đã đạt được trong tập đầu tiên, người hâm mộ có quyền tự hào khi so với các bộ phim đến từ MBC hay các đài trung ương. Các bộ phim đến từ đài cáp như tvN, jTBC hay OCN đều có mặt bằng chung như vậy. Chính vì thế, để xem mức tỉ suất Arthdal Chronicles đạt được như vậy có đủ "ổn" hay không, hãy theo dõi bảng tổng hợp tỉ suất người xem của một số dự án cùng khung giờ trước đó.

Song Joong Ki mới chỉ xuất hiện vài giây, còn Kim Ji Won lặn mất tăm trong tập đầu.

1. Memories Of Alhambra (Hồi Ức Alhambra)

Với sự góp mặt của Hyun Bin và Park Shin Hye, Memories Of Alhambra có bước "chào sân" khá ổn định với 7.5%, dần tăng nhẹ cho tới những tập cuối cùng đạt mốc hai chữ số. Với số tiền đầu tư khá lớn, đạt 20 tỉ won (khoảng 392 tỉ VNĐ) dù chỉ bằng một nửa so với Arthdal Chronicles, Memories of Alhambra đã đạt được sự công nhận và yêu thích của người xem truyền hình xứ Hàn, dẫn đầu trong ba dự án của khung giờ thứ Bảy, Chủ Nhật trong những tháng trở lại đây.

Rating của Memories of Alhambra là cao nhất trong ba dự án gần đây của tvN thuộc khung giờ tối cuối tuần, dao động từ 7% đến 10%.

2. Romance is A Bonus Book (Phụ Lục Tình Yêu)

So với dự án tiền nhiệm là Memories of Alhambra, Romance is A Bonus Book đã có khởi đầu kém hơn hẳn. Duy trì mức tỉ suất như vậy xuyên suốt cả bộ phim, con số 7 vẫn còn là mơ ước không thành hiện thực của bộ đôi Lee Jong Suk và Lee Na Young trong dự án này. Với câu chuyện tình yêu "phi công trẻ", khá cuốn hút nhưng chưa đạt đủ độ "chín" như cuộc chạm trán tại Tây Ban Nha của Hyun Bin và Park Shin Hye, Romance is A Bonus Book là một dự án hiếm hoi của Lee Jong Suk sớm bị "lãng quên".

Thấp hơn hẳn so với Memories of Alhambra, phim của Lee Jong Suk chỉ duy trì mức 4% đến 6% cho đến tập cuối cùng.

3. Confession (Lời Thú Tội)

Nhận được những phản hồi tốt về mặt diễn xuất, nội dung và diễn biến cho tới tập cuối cùng, nhưng Confession dừng lại với kết quả còn thấp hơn Romance is A Bonus Book. Điều này chứng tỏ cho việc nội dung, diễn xuất, phản ứng của khán giả không hề quyết định tất cả. Và không phải trường hợp nào cũng chạm tới tầm của SKY Castle (Lâu Đài Trên Không), một dự án huyền thoại dù không sở hữu bất cứ gương mặt nào đình đám, cũng đạt được con số đầu hai chục của đài cáp Hàn Quốc.

Như vậy, việc Arthdal Chronicles có bước đầu được đề cập phía trên là hoàn toàn dễ hiểu. Với sự chắp bút của biên kịch Kim Won Seok, người đứng sau thành công của huyền thoại Misaeng hay Sungkyunkwan Scandal, khán giả hãy tạm thời tin tưởng và đặt sự kì vọng của bản thân cho màn trình diễn của Song Joong Ki, Kim Ji Won và Jang Dong Gun trong những tập sắp tới.

Preview tập 2 "Arthdal Chronicles"

Arthdal Chronicles sẽ tiếp tục được phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.