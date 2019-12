Bố tặng "bùa hộ mệnh" cho con gái mà không biết là đá nhiễm phóng xạ khiến cô bé chảy máu cam không ngừng 3 tháng

Mới đây, lực lượng an ninh sân bay ở Trung Quốc đã thu giữ cục đá "siêu năng lượng" từ một người cha. Được biết, ông tặng con gái mình viên đá này để lấy may, ai ngờ cháu đã bị chảy máu cam liên tục 3 tháng mà không rõ lý do.

Cụ thể, vào hôm 11/12 vừa qua, mặt đá tròn ánh kim đã bị thu giữ từ một hành khách (tên, tuổi không được tiết lộ) ở sân bay Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) sau khi nó khiến chuông báo động từ thiết bị đo phóng xạ reo vang.

Viên đá "siêu năng lượng" mà người đàn ông tặng cho con gái phát ra phóng xạ cực mạnh

Các nhân viên hải quan tại sân bay Đại Liên cho biết, vật thể này được gọi là "đá ngũ hành lượng tử" - phát ra 112,4 microsievert/giờ (mSv, hay đơn vị đo phơi nhiễm phóng xạ). Mức độ này tương tự với việc chụp X-quang nha khoa 11 lần cùng lúc.

Trên thực tế, cơ thể người nhận khoảng 2000 - 3000 mSv/năm từ bức xạ tự nhiên. Còn chụp cắt lớp và X-quang phát ra khoảng 15.000 - 20.000 mSv/giờ.

Theo các nhà khoa học, 100.000 mSv/năm là ngưỡng rủi ro ung thư thấp nhất, còn từ 1.000.000 mSv sẽ dẫn đến ung thư gây tử vong với tỷ lệ 1 trên 100 người bị phơi nhiễm.

Điều trớ trêu nhất chính là, ông bố giấu tên đã trao viên đá có thành phần phóng xạ thorium-232 và uranium-232 cho con gái với mục đích... cầu may, cầu sức khỏe.

Theo nhà chức trách, viên đá này có thể liên quan trực tiếp đến việc cô con gái bị chảy máu cam mãn tính 3 tháng liền.

Đáng ngạc nhiên, đây không phải là món trang sức hay đồ cầu may đầu tiên phát ra phóng xạ mà nhân viên an ninh ở sân bay Đại Liên thu giữ.

Chính quyền thành phố Đại Liên đã nhiều lần khuyến cáo về rủi ro sức khỏe từ những món đồ phong thủy có nguy cơ ẩn chứa phóng xạ, tuy nhiên, người dân vẫn mua về tặng nhau bất chấp nguy hiểm.

