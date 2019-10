Bộ sản phẩm Elmich Tri-max: Trợ thủ đắc lực trong căn bếp của phụ nữ Việt

"Trợ thủ" đó chính là bộ sản phẩm Tri-max đến từ Elmich – thương hiệu đã trở thành niềm kiêu hãnh và được coi là chuẩn mực của ngành hàng gia dụng Châu Âu. 9 năm có mặt tại Việt Nam, Elmich đã và đang mang đến những sản phẩm với công nghệ tiên tiến, sang trọng và an toàn. Trong số đó, bộ nồi chảo Inox Tri-max được đánh giá là một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam.

Với Tri-max, việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn

"Bí mật" nằm ở thiết kế 3 lớp liền đáy của Tri-max..

Kết cấu 3 lớp liền đáy này giúp sản phẩm truyền nhiệt đều, giữ nhiệt lâu hơn các sản phẩm có đáy rời. Theo thông tin từ nhà sản xuất, các sản phẩm này có khả năng giữ nhiệt gấp 3 lần các sản phẩm thông thường khác trên thị trường. Với kết cấu 3 lớp, các sản phẩm nồi Tri-max của Elmich giúp nhiệt được truyền từ thân lên thành, đồ ăn được nấu chín đều từ đáy và xung quanh thành nồi, cũng nhờ đó mà đồ ăn được chín đều, giữ nguyên được các giá trị dinh dưỡng và không gây ra hiện tượng cháy cục bộ tại các vị trí mỏng trên thành. Theo các chuyên gia của Elmich, lớp trong cùng của sản phẩm được làm từ inox 304, không chứa tạp chất, có khả năng chống ăn mòn tốt, không phản ứng khi tiếp xúc với thực phẩm, đảm bảo an toàn với sức khỏe người tiêu dùng, không bị thôi nhiễm các chất độc hại, có thể sử dụng trong mọi môi trường, luôn giữ được độ sáng bóng, đặc biệt an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm và chế biến thực phẩm, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, Lớp đáy từ liền có hiệu suất bắt từ đạt 90-98% cũng là điểm cộng giúp người tiêu dùng tiết kiệm tối đa nhiên liệu khi nấu.

Không chỉ an toàn cho sức khỏe, các sản phẩm Tri-max của Elmich còn đem lại nhiều tiện ích khi sử dụng

Việc vệ sinh chùi rửa cũng sẽ không còn là "nỗi ám ảnh"

Được thiết kế bằng inox cao cấp, Tri-max còn giành được một điểm cộng lớn khi việc vệ sinh, chùi rửa dễ dàng hơn bao giờ hết. Thiết kế thông minh giúp nồi chảo tránh được tình trạng cháy cục bộ, thức ăn không bị dính sát vào thành và đáy, chất liệu inox cao cấp chống bám bẩn tối ưu, giờ đây, chị em phụ nữ hoàn toàn không phải mất nhiều thời gian loay hoay với việc cọ rửa.

Đây cũng yếu tố khiên cô Kim Cúc (Hà Đông, Hà Nội) dành nhiều thiện cảm cho bộ nồi chảo Tri-max của Elmich: "Tôi đã sử dụng sản phẩm Tri-max được một thời gian. Đối với tôi, ưu điểm lớn nhất của sản phẩm này đó là việc vệ sinh rất dễ dàng và nhanh gọn, không tốn nhiều công sức. Nếu như trước đây, có những nồi chảo bị dính thức ăn tôi phải ngâm qua đêm, hoặc chà xát mạnh mới có thể đánh hết những mảng bám nên sản phẩm bị hỏng rất nhanh. Nhưng với Tri-max, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều".

Sản phẩm giúp khách hàng linh hoạt và tiết kiệm hơn khi sử dụng

Bộ nồi Inox Tri-Max của Elmich được thiết kế với nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng như chiên, xào, nấu. Theo anh Hoàng Trọng Tân (Chủ Siêu thị Gia Đình – Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội), sản phẩm Tri-max đúc nguyên khối của Elmich được rất nhiều bà nội trợ lựa chọn. "Tuy đúc nguyên khối và chất lượng rất tốt nhưng Tri-max lại có mức giá hợp lý, rẻ hơn so với hàng nhập. Sản phẩm cũng phù hợp với tất các các loại bếp: bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại… Hiện nay, nồi Inox Tri-max có các size 16, 18, 20, 24, 26, 28, để các bà nội trợ dễ dàng lựa chọn. Khách hàng có thể mua theo bộ hoặc mua đơn lẻ từng chiếc theo nhu cầu để tiết kiệm chi phí", anh Tân cho biết.

Bên cạnh đó, bộ sản phẩm Tri-max còn bao gồm một chiếc chảo chống dính với kiểu dáng sâu lòng, biến thành một chiếc chảo "đa năng". Sản phẩm có chống dính ưu việt 3 lớp Whitfort Quantalium màu đen ánh kim nhập từ Mỹ, không chứa PFOA gây hại cho sức khỏe. Quai cán Inox của các sản phẩm nồi chảo Tri- max đều sử dụng công nghệ "Stop hot" chống nóng tối ưu. Với công nghệ mới này, quai cán không bị nóng lên gây mất an toàn cho người sử dụng, không gây bỏng thậm chí không cần dùng thêm những miếng lót chống nóng.

Chiếc chảo với thiết kế sâu lòng, tạo lợi thế dùng đa năng khi nấu nướng

Nhận xét về chiếc chảo này, chị Trần Thị Loan (Hữu Lũng – Lạng Sơn) chia sẻ: "Tôi rất ưng ý với sản phẩm chảo chống dính của Elmich, dù sử dụng một thời gian dài cũng không hề bị bong lớp chống dính hay đáy bị phồng như một số loại chảo khác. Được biết, nguyên liệu được Elmich sử dụng đều được kiểm chứng cũng như được cung ứng bởi những đơn vị hàng đầu thế giới nên tôi tuyệt đối yên tâm".

Kiểu dáng, mẫu mã làm đẹp cho căn bếp và truyền cảm hứng nấu nướng cho chị em

Thiết kế đẹp, hiện đại và tiện ích với tay cầm inox sáng bóng, logo Inox gắn trực tiếp trên thành tạo đẳng cấp của thương hiệu. Một bộ nồi chảo đẹp, ngoài việc giúp làm tăng thẩm mỹ cho căn bếp còn có một "siêu năng lực" khác, đó là giúp chị em có thêm cảm hứng nấu nướng.

Chị Quỳnh Mai (Ba Đình), một khách hàng trung thành của Elmich chia sẻ, từ ngày sử dụng bộ sản phẩm Tri-max, công việc bếp núc của chị đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều"Sản phẩm với mẫu mã đẹp tạo cảm hứng rất lớn cho tôi mỗi khi vào bếp. Với thiết kế chắc chắn, quai cầm không bị nóng, tôi cũng hoàn toàn yên tâm khi để chồng và các con vào phụ bếp với mình", chị Mai cho biết.

Bộ nồi chảo Tri-max của Elmich với những ưu điểm vượt trội ngày càng "được lòng" người tiêu dùng thông thái

Theo thông tin từ phía nhà sản xuất, trong thời gian tới, Elmich sẽ tung ra thị trường phiên bản mới của Tri-max với nhiều cải tiến vượt trội, hứa hẹn tiếp tục chinh phục và trở thành "cánh tay phải" đắc lực của phụ nữ Việt trong căn bếp.